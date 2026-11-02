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No todo fue como parecía: revelaron un detalle desconocido de la boda de Lali Espósito y Pedro Rosemblat

Mientras la pareja mantiene en reserva los detalles de la celebración, en Olga revelaron una inesperada intimidad de la ceremonia que tuvo a Pedro Rosemblat como protagonista.

2 nov 2026, 17:45
lali y pedro rosemblat
lali y pedro rosemblat

Aunque Lali Espósito y Pedro Rosemblat eligieron preservar los momentos más íntimos de su casamiento, algunos detalles de la celebración comenzaron a trascender después del festejo. Y uno de ellos tuvo como protagonista al conductor de Gelatina, quien no pudo contener las lágrimas durante uno de los momentos más importantes de su vida.

La información salió a la luz en Sería increíble, el ciclo de Olga, donde Bel Bozzolo y Noelia Custodio compartieron lo que les llegó sobre la ceremonia. En medio de una charla acerca de Martín Rechimuzzi, actor y amigo de la pareja, que tuvo la especial tarea de oficiar la boda, las integrantes del programa sorprendieron con una revelación sobre la reacción de Pedro.

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¿Qué pasó cuando Pedro Rosemblat llegó al altar?

Fue Bozzolo quien dio el primer indicio de lo que había sucedido: “Tengo chisme adentro, me dijeron: ‘Pepe entró llorando’...”. Lejos de quedarse atrás, Custodio aportó más detalles y confirmó que la emoción había acompañado al novio durante toda la ceremonia: “Pepe lloró de principio a fin”.

La escena, según reconstruyeron a partir de los testimonios que recibieron, fue tan conmovedora que terminó contagiando a los presentes. “Sí, me dicen: ‘Después los otros lloramos, nos fuimos poniendo a llorar, pero Pepe ya lo estaba en la caminata’”, agregó Bozzolo, al recordar cómo las lágrimas de Rosemblat anticiparon la emoción que después se extendió entre los invitados.

Pero el llanto del conductor no fue el único detalle que llamó la atención. La ceremonia también tuvo un condimento especial gracias a Rechimuzzi, quien estuvo al frente de ese momento tan significativo para la pareja. Sobre su particular manera de llevar adelante el casamiento, Bozzolo contó: “Ya entró llorando y los casó Martín, quien me dice: ‘Fue muy gracioso’. Fue un show la manera en la que los casó Martín”.

Así, entre lágrimas, risas y la complicidad de los amigos, el casamiento de Lali y Pedro dejó una postal que va más allá de la celebración: la de un novio completamente movilizado por el momento que estaba viviendo.

     

 

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