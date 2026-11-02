En vivo Radio La Red
En vivo América TV Radio La Red FM Blue
En vivo Radio La Red
Policiales
obrero
Descubrimiento
ATERRADOR

Un obrero vio algo extraño en una estación de servicio abandonada: lo que encontraron fue aterrador

Un grupo de trabajadores realizaba refacciones en un predio abandonado de Sierra Grande cuando realizaron el hallazgo. El cuerpo tenía los pies atados y una bolsa en la cabeza. La Justicia investiga las circunstancias de la muerte.

Un obrero vio algo extraño en una estación de servicio abandonada: lo que encontraron fue aterrador. (Foto: gentileza Río Negro)

Un obrero vio algo extraño en una estación de servicio abandonada: lo que encontraron fue aterrador. (Foto: gentileza Río Negro)

Un hallazgo estremecedor puso en marcha una investigación judicial en la provincia de Río Negro. Un grupo de obreros que realizaba trabajos de remodelación en una antigua estación de servicio descubrió un esqueleto humano enterrado debajo de un piso de cemento, en un predio ubicado sobre la Ruta Nacional 3, en la localidad de Sierra Grande.

Leé también Una embarazada sufrió graves quemaduras y un hallazgo en su casa puso bajo sospecha a su pareja
Sufrió graves quemaduras mientras estaba embarazada de 33 semanas y le practicaron una cesárea de urgencia.

El descubrimiento ocurrió el pasado sábado, cerca del mediodía, cuando los trabajadores comenzaron a remover parte del suelo. Sin embargo, lo que inicialmente parecía un hallazgo de restos antiguos adquirió una dimensión mucho más inquietante cuando trascendieron las condiciones en las que se encontraba el cuerpo.

Según las primeras informaciones, la víctima tenía los pies atados, las manos cruzadas y la cabeza cubierta con una bolsa, características que despertaron sospechas sobre una posible muerte violenta.

La investigación quedó a cargo de la fiscal Maricel Viotti Zilli, quien dispuso una serie de pericias para establecer la identidad de la persona, determinar cuánto tiempo llevaba enterrada y esclarecer las circunstancias de su fallecimiento.

El cuerpo encontrado ten&iacute;a los pies atados y una bolsa en la cabeza. (Foto: gentileza La Ma&ntilde;ana de Cipolletti)

El cuerpo encontrado tenía los pies atados y una bolsa en la cabeza. (Foto: gentileza La Mañana de Cipolletti)

El detalle que alertó a un trabajador y permitió descubrir el esqueleto

El episodio ocurrió en una estación de servicio que permanecía abandonada desde hacía varios años, ubicada en el acceso sur de Sierra Grande, cerca del Estadio Municipal de Fútbol. Los operarios realizaban tareas de refacción cuando uno de ellos observó una irregularidad en el terreno que tenía una forma similar a una tumba.

Poco después, efectivos de la Comisaría 13 de Sierra Grande llegaron al establecimiento y comenzaron a inspeccionar el sector señalado. Durante las tareas de excavación, los policías confirmaron que debajo del cemento había restos óseos humanos.

Ante la gravedad del descubrimiento, se delimitó la zona para preservar posibles evidencias y se convocó a especialistas del Gabinete de Criminalística y de la Brigada de Investigaciones de Sierra Grande y San Antonio Oeste.

El procedimiento se extendió durante varias horas debido a la necesidad de retirar los restos cuidadosamente y evitar que se perdieran elementos importantes para la investigación. Diario Río Negro+1

Los inquietantes detalles del cuerpo encontrado en la estación de servicio

Las condiciones en las que apareció el esqueleto son uno de los principales elementos que analizan los investigadores. El cuerpo presentaba los pies atados y las manos cruzadas, mientras que la cabeza estaba cubierta con una bolsa que también se encontraba sujetada. Sobre esa cobertura había una campera de color oscuro.

Además, durante el procedimiento se encontraron otros objetos que podrían resultar fundamentales para establecer quién era la víctima. Entre ellos se destacaron una dentadura postiza y un par de borcegos que todavía llevaba puestos.

Estos elementos serán analizados por los especialistas, ya que podrían aportar datos para avanzar en la identificación de la persona fallecida.

Aunque las características del hallazgo alimentan la hipótesis de un posible homicidio, la Justicia todavía no confirmó oficialmente que se haya tratado de un asesinato. Uno de los interrogantes centrales es cuánto tiempo permanecieron los restos ocultos en el predio.

Posteriormente, los restos fueron trasladados a la morgue de Viedma, donde se realizarán las pericias forenses correspondientes.

En pocas palabras

  • Hallazgo macabro: Descubrieron un esqueleto enterrado bajo el piso de una estación de servicio abandonada en Sierra Grande.
  • Circunstancias inquietantes: La víctima presentaba los pies atados, manos cruzadas y una bolsa en la cabeza.
  • Investigación en curso: La Justicia busca determinar la identidad, el tiempo transcurrido y las causas de la muerte violenta.
Resumen generado por Thinkindot AI
Compartir
Compartir en Facebook
Facebook
Compartir en Twitter
Twitter
Compartir en Whatsapp
Whatsapp
Se habló de
obrero Descubrimiento Río Negro
Notas relacionadas
Insólita defensa de Claudio Barrelier tras el hallazgo de imágenes en su celular: "Son capturas de..."
Una valija ensangrentada en la basura condujo al macabro hallazgo que conmociona a Córdoba
Caso Nancy Godoy: la emotiva decisión que tomó su familia para darle el último adiós

Últimas Noticias

Más sobre Policiales

Más sobre Policiales

Te puede interesar