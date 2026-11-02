Un obrero vio algo extraño en una estación de servicio abandonada: lo que encontraron fue aterrador

El cuerpo encontrado tenía los pies atados y una bolsa en la cabeza. (Foto: gentileza La Mañana de Cipolletti)

El detalle que alertó a un trabajador y permitió descubrir el esqueleto

El episodio ocurrió en una estación de servicio que permanecía abandonada desde hacía varios años, ubicada en el acceso sur de Sierra Grande, cerca del Estadio Municipal de Fútbol. Los operarios realizaban tareas de refacción cuando uno de ellos observó una irregularidad en el terreno que tenía una forma similar a una tumba.

Poco después, efectivos de la Comisaría 13 de Sierra Grande llegaron al establecimiento y comenzaron a inspeccionar el sector señalado. Durante las tareas de excavación, los policías confirmaron que debajo del cemento había restos óseos humanos.

Ante la gravedad del descubrimiento, se delimitó la zona para preservar posibles evidencias y se convocó a especialistas del Gabinete de Criminalística y de la Brigada de Investigaciones de Sierra Grande y San Antonio Oeste.

El procedimiento se extendió durante varias horas debido a la necesidad de retirar los restos cuidadosamente y evitar que se perdieran elementos importantes para la investigación. Diario Río Negro+1

Los inquietantes detalles del cuerpo encontrado en la estación de servicio

Las condiciones en las que apareció el esqueleto son uno de los principales elementos que analizan los investigadores. El cuerpo presentaba los pies atados y las manos cruzadas, mientras que la cabeza estaba cubierta con una bolsa que también se encontraba sujetada. Sobre esa cobertura había una campera de color oscuro.

Además, durante el procedimiento se encontraron otros objetos que podrían resultar fundamentales para establecer quién era la víctima. Entre ellos se destacaron una dentadura postiza y un par de borcegos que todavía llevaba puestos.

Estos elementos serán analizados por los especialistas, ya que podrían aportar datos para avanzar en la identificación de la persona fallecida.

Aunque las características del hallazgo alimentan la hipótesis de un posible homicidio, la Justicia todavía no confirmó oficialmente que se haya tratado de un asesinato. Uno de los interrogantes centrales es cuánto tiempo permanecieron los restos ocultos en el predio.

Posteriormente, los restos fueron trasladados a la morgue de Viedma, donde se realizarán las pericias forenses correspondientes.