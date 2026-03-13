La NASA anunció que todo está listo y tiene fecha para lanzar la primera misión a la Luna en 50 años

Victor Glover será la primera persona afroamericana en viajar hacia la Luna .

Christina Koch será la primera mujer en realizar un viaje a la Luna .

Jeremy Hansen será el primer astronauta canadiense que viajará al entorno lunar.

Luego de muchos retrasos por múltiples fallas en el cohete y sus propulsores, la misión "Artemis II" está lista para despegar. Será el próximo 1° de abril y será uno de los acontecimientos del siglo XXI.

Sin embargo, Artemis no alunizará. Será en todo caso, un vuelo comparable a lo que hizo Apolo X en 1969. Hizo un viaje exactamente igual que lo pensado para la Apolo XI, pero no alunizó. Fue la última prueba antes del "pequeño paso para un hombre y un gran salto para la humanidad" como dijo Neil Armstrong al pisar la Luna.

artemis II misión La misión Artemis II, que la NASA espera poder lanzar a la Luna, el 1° de abril próximo. (Foto: NASA)

Curiosamente, Eugene Cernan también comandó la Apolo X y tuvo su chance de llegar a la Luna en 1972. Fue el último hombre en hacerlo. Si la misión Artemis sale bien, entonces, será Artemis III la que finalmente, buscará volver a nuestro satélite natural y posarse en él . Pero aún no tiene fecha concreta.

El regreso a la Luna, 50 años más tarde

El lanzamiento de la misión Artemis II marcará un momento histórico para la exploración espacial. Programada para despegar el 1 de abril de 2026, será la primera misión tripulada que viajará hacia la Luna desde Apolo 17, cuando los astronautas del programa Apolo caminaron por última vez sobre la superficie lunar hace más de medio siglo.

La misión forma parte del programa Artemis program, impulsado por la NASA junto con socios internacionales, con el objetivo de regresar a la Luna y establecer una presencia humana sostenida en el satélite natural de la Tierra.

En esta misión viajarán cuatro astronautas a bordo de la nave Orion spacecraft, que será lanzada por el poderoso cohete Space Launch System. La tripulación realizará un vuelo de unos 10 días, que incluirá un viaje hacia la Luna, un sobrevuelo por su cara oculta y el regreso a la Tierra.

La importancia de Artemis II radica en que será la primera vez que el nuevo sistema lunar de la NASA transporte personas al espacio profundo. Durante el viaje se probarán sistemas clave como la navegación, las comunicaciones, el soporte vital para los astronautas y las maniobras de la nave en un entorno mucho más lejano que la órbita terrestre.

dos épocas y la luna La última y la proxima tripulación que tendrán como nexo llegar a la Luna. Apollo XVII y Artemis II. Pero la que será lanzada el 1° de abril será el último "ensayo". No alunizará, que está previsto para la misión Artemis III. (Foto:A24.com)

Por qué Artemis II no va a alunizar

A pesar de que la misión viajará hasta las cercanías de la Luna, Artemis II no aterrizará en la superficie lunar. El objetivo principal es realizar un vuelo de prueba tripulado que permita validar todos los sistemas antes de intentar un descenso.

Durante el recorrido, la nave Orion realizará una trayectoria conocida como “free return” (regreso libre), que utiliza la gravedad lunar para rodear el satélite y regresar "impulsándose naturalmente" hacia la Tierra. Este tipo de trayectoria fue utilizada también durante el programa Apolo porque ofrece un margen adicional de seguridad: si ocurre algún problema grave, la nave puede volver al planeta sin necesidad de complejas maniobras.

La misión permitirá comprobar cómo responden los sistemas de la nave y la tripulación en condiciones reales de viaje al espacio profundo. Los ingenieros analizarán datos sobre radiación, temperatura, consumo de recursos y comportamiento de los sistemas de soporte vital.

Cuándo podría alunizar Artemis III

El verdadero regreso de los astronautas a la superficie lunar está previsto con la misión Artemis III. Según los planes actuales de la NASA, esta misión podría realizarse no antes de 2027, aunque el calendario todavía depende de avances técnicos.

Artemis III buscará llevar astronautas al polo sur de la Luna, una región que nunca fue explorada por las misiones Apolo. Allí se cree que existen reservas de hielo de agua en cráteres permanentemente en sombra, un recurso que podría resultar clave para futuras bases lunares.

Para lograr el descenso, Orion transportará a la tripulación hasta la órbita lunar, donde se acoplará con un módulo de aterrizaje que llevará a dos astronautas hasta la superficie.

el lado oscuro de la luna Al pasar por el lado oscuro de la Luna, la tripulación perderá las comunicaciones con la Tierra. (Foto: A24.com)

Para qué sirve volver a la Luna

El regreso humano a la Luna tiene objetivos científicos, tecnológicos y estratégicos. En primer lugar, permitirá estudiar regiones del satélite que nunca fueron exploradas, especialmente el polo sur, donde podría haber agua congelada.

Además, la Luna se considera un laboratorio natural para preparar misiones más lejanas, como los eventuales viajes tripulados a Marte que desvelan a Elon Musk. Allí se pueden probar tecnologías de supervivencia en ambientes extremos, sistemas de energía, construcción de hábitats y producción de recursos a partir del suelo lunar.

Por último, el programa Artemis también busca consolidar la cooperación internacional en la exploración espacial y abrir una nueva etapa de presencia humana más allá de la órbita terrestre. Después de más de cinco décadas, el regreso a la Luna podría marcar el inicio de una nueva era en la exploración del espacio.