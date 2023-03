Compran al Silicon Valley Bank para intentar superar la crisis bancaria más grande desde 2008

Así, el First citizens no solo hace que el SVB sigua funcionando, sino que incorpora casi US$ 200.000 millones a su patrimonio. Unos 119.000 millones de dólares en depósitos y otros 72.000 millones en activos de la entidad que absorbe desde esta semana.

Un banco con respaldo

First Citizens Bank acordó comprar Silicon Valley Bank y celebró un acuerdo de compra y asunción de todos los depósitos y préstamos de SVB.

Junto con la FDIC (Corporación Federal de Seguro de Depósitos, que regula el sistema financiero), el Tesoro de Estados Unidos y la Reserva Federal habían establecido planes para garantizar que los clientes del SVB pudieran acceder a sus depósitos.

Esta es la acción que se interpreta como clave para recuperar la confianza. Darle la seguridad a los clientes que sus ahorros y depósitos están asegurados. De poco serviría mantener en pie al banco a costa de la pérdida de los depósitos, ya que esa es la base para la confianza en una institución financiera.

El First citizens, fundado en 1898, es uno de los principales bancos en los Estados Unidos, con activos que llegan a los US$ US$ 109 .000 millones (en 2022).

svb y first citizens.jpg El First citizens bank compró al SVB para garantizar la seguridad del dinero de los clientes (Foto: Gentileza Decrypt).

En Europa, primer impacto positivo

La noticia de la compra de todos los depósitos de SVB por parte del First Citizens trajo algo de alivio en los mercados de Europa. El FTSE 100 de Londres sube un 0,98%, el IBEX 35 (Madrid)escala un 1,23%, el DAX alemán sube un 1,20% y el Euro Stoxx 50 suma un 1,25%.

Este rebote es positivo luego de una semana complicada también para los mercados europeos con la situación principal del Credit Suisse, que tuvo que ser rescatado por la Unión de Bancos Suizos (UBS).

Mientras el mercado financiero lucha por recuperar la tranquilidad perdida, otra noticia desde Europa va en sintonía con lo expresado por Joe Biden sobre el Silicon Valley y el Signature Bank. Está en estudio por las autoridades del Banco Central Suizo si la conducta de los directores y gerentes que provocaron la caída del Credit Suisse de ser castigada o no.

First citizens bank.jpg Comunicado del First Citizens por la compra del SVB) Foto: Cuenta de Twitter de First Citizens Bank).

En un comunicado, el First Cititzens dio una primera información sobre esta compra que quiere ser un paso para devolver tranquilidad a los mercados. Dice así. "El First Citizens Bank adquiere Silicon Valley Bridge Bank. Esta transacción respalda a los depositantes y prestatarios de Silicon Valley Bank y ayuda a fortalecer el sistema bancario y la economía de EE. UU.