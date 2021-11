Twitter: ¿Qué hay detrás de la renuncia de Jack Dorsey, su creador?

En su carta Dorsey dice que trabajó mucho, entre otras cosas, para que pudiera llegar este momento: el que el creador se separa de su empresa y ella puede seguir creciendo.

También enumera tres razones:

El primero es que Parag se convierta en nuestro CEO.

Se refiere a Parag Agrawal, de la India, formado en Mumbay, de apenas 37 años que se incorporó a Twitter en 2011 como Jefe Técnico Ejecutivo (CTO). Dorsey lo define como " curioso, inquisitivo, racional, creativo, exigente, consciente de sí mismo y humilde". Por eso lo eligió como su sucesor.

En segundo lugar, eligió a Bret Taylor para ser al nuevo presidente de la junta de accionistas. A este técnico informático de 42 años le debemos una herramienta imprescindible: Google Maps. Trabajó en Facebook, luego se incorporó a Twitter y ahora será una de las personas prominentes de la empresa.

carta de dorsey.jpg la carta de despedida de Jack Dorsey como CEO de Twitter, la empresa que creó en 2006 (Foto: Twitter de Jack Dorsey)

¿Hay otra razón por detrás?

En Wall Street, los financistas creen que la verdadera razón es otra. El fundador de Elliot Management, compañía accionista de Twitter, Paul Singer, tuvo frecuentes roces con Dorsey. El creador de la empresa de mensajes breves por internet (aunque se alargan abriendo "hilos") también es el dueño de Square, Inc. es una empresa de servicios financieros y pagos digitales ( que creó en 2009).

Singer no estaba contento con varias decisiones tomadas últimamente por Dorsey sobre Twitter. Para el titular de uno de los fondos de inversión más importantes del mundo, Square Inc. se llevaba el esfuerzo principal de el ahora ex CEO.

En el mundo de las finanzas dicen que esa fue la verdadera razón del alejamiento de Jack. No tener que seguir discutiendo sus decisiones económicas y de manejo de Twitter, con otro multimillonario.

paul singer.jpg Paul Singer, el del fondo Elliot y la pelea con los "fondos buitres" y la Argentina. También tuvo roces con Dorsey (Foto: Archivo)

Un viejo "conocido" de la Argentina

Paul Singer fue el "enemigo público numero 1" para la Argentina en tiempos de los gobiernos de Néstor Kirchner y Cristina Fernández de Kirchner. El fondo de inversión Elliot Management nunca aceptó ingresar a los sucesivos canjes de deuda propuestos por el país. Mantuvo un litigio durante 10 años. Con los "fondos buitres" batalló para recuperar el dinero invertido en nuestro país. La causa estuvo en manos de otro recordado nombre: Thomas Griesa, el juez de Nueva York. En el gobierno de Mauricio Macri se llegó a una solución. Cobró US$ 2.400 millones.

pajarito azul.jpg Twitter, la red social del "pajarito azul" (Foto: Archivo)

La "compañía del pajarito"

En el año 2000, Dorsey creó una compañía de envío de mensajería, taxis, y servicios de emergencia en la Web. Con base en Oakland, California. Pero tuvo una "inspiración" genial. Viendo el éxito de los primeros portales o nexos entre personas y empresas en la web, como AOL o Live Journal decidió adaptarlo a mensajes simples que se pudieran compartir entre amigos. Así nacieron en 2006, los famosos 140 caracteres de "Twitter" y su éxito fue inmediato. El logo, el pajarito ,es la consecuencia lógica del nombre y la idea de esa red social. "Tweet" en inglés significa "piar". El sonido breve de los pájaros. Así eran los mensajes de su nueva red social, por eso eligió un pajarito azul como imagen.

primer twitter.jpg

Una empresa exitosa

Jack Dorsey escribió el 21 de marzo de 2006 el primer mensaje que decía: "Solo poniendo a punto mi Twttr". Quince años más tarde, ese tuit original salió a la venta en una subasta. Realizada on line por "Valuables Inc." La primera oferta fue por solo 1 dólar. Luego de 41 mensajes de contraofertas, el precio final fue de.... 2.900.000 dólares.

subasta.jpg

Un multimillonario en los rankings.

Jack Dorsey, vive en California. A los 45 años es una de las personas más ricas del planeta. Ocupa el puesto número 53 en el ranking de la revista Forbes. su fortuna personal está calculada en US$ 11.700 millones.

dorsey forbes.jpg Jack Dorsey, figura en el puesto 53 de los más ricos del planeta para Forbes (Foto: Forbes)

"No hay muchas empresas que lleguen a este nivel. Y no hay muchos fundadores que elijan su empresa sobre su propio ego", reconoce Dorsey en su carta de despedida.

Se aleja como un padre que ve a su hijo preparado para defenderse y seguir creciendo. Tal vez por eso terminó su escrito con un saludo familiar: "Mi único deseo es que Twitter Inc. sea la empresa más transparente del mundo. ¡Hola mamá!"