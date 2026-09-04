Nardini y Uñac recorrieron el futuro Teatro Municipal y destacaron el valor de la cultura y la obra pública

El futuro Teatro Municipal Malvinas Argentinas se encuentra en una etapa avanzada de construcción. (Foto: captura de pantalla)

En ese marco, Nardini señaló que la continuidad de proyectos de largo plazo es posible gracias a una administración responsable de los recursos públicos. “Se trata de administrar con orden fiscal, algo que en Malvinas venimos sosteniendo hace diez años. Ese orden, pensado con la gente adentro, nos permite generar trabajo, cultura y expectativa de futuro”, expresó.

La situación social y la continuidad de las políticas públicas

Durante el encuentro, ambos dirigentes también analizaron la situación social y económica que atraviesa el país. En ese sentido, coincidieron en advertir sobre las dificultades que enfrentan las familias argentinas a partir de la caída de los salarios, el aumento de la morosidad y la falta de empleo, factores que además tienen impacto en el plano social y en la salud mental.

Asimismo, remarcaron la importancia de recuperar políticas públicas sostenidas en el tiempo que permitan impulsar obras de infraestructura y fortalecer el desarrollo de las comunidades.

Al finalizar la jornada, Nardini reafirmó la necesidad de seguir promoviendo iniciativas con mirada de futuro. “Vamos a poner nuestro granito de arena para construir la Argentina que queremos, la provincia de Buenos Aires que necesitamos y seguir apostando al desarrollo de Malvinas Argentinas”, concluyó.