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Nardini y Uñac recorrieron el futuro Teatro Municipal y destacaron el valor de la cultura y la obra pública

El intendente de Malvinas Argentinas recibió al senador nacional Sergio Uñac y al diputado provincial Luis Vivona para recorrer los avances del futuro Teatro Municipal. Ambos dirigentes coincidieron en la necesidad de sostener políticas públicas que promuevan empleo, infraestructura y desarrollo comunitario.

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El intendente de Malvinas Argentinas

El intendente de Malvinas Argentinas, Leo Nardini, recibió a Sergio Uñac y a Luis Vivona para recorrer los avances del futuro Teatro Municipal. (Foto: captura de pantalla)

El intendente de Malvinas Argentinas, Leo Nardini, recibió al senador nacional por San Juan, Sergio Uñac, donde junto al diputado provincial Luis Vivona recorrieron la obra del futuro Teatro Municipal, que se encuentra en una etapa avanzada de construcción.

Leé también Nardini acompañó a más de 4.500 estudiantes en la promesa de Lealtad a la Bandera
Más de 4.600 alumnos de cuarto grado de escuelas públicas y privadas participaron de la tradicional promesa de Lealtad a la Bandera en Malvinas Argentinas. (Foto: redes Nardini).

La visita sirvió para ratificar la coincidencia de ambos dirigentes en torno a la importancia de la obra pública, la generación de empleo y la inversión en espacios culturales como herramientas para el desarrollo social y económico.

El futuro Teatro Municipal Malvinas Argentinas. (Foto: captura de pantalla)

El futuro Teatro Municipal Malvinas Argentinas. (Foto: captura de pantalla)

La cultura como motor de desarrollo

Durante la recorrida, Nardini destacó la experiencia política de Uñac. “Sergio tiene el valor agregado de haber hecho toda la escalerita, la escuela que se necesita para esto: haber sido intendente, gobernador, y entender la importancia que tienen los intendentes e intendentas a lo largo y a lo ancho del país”, afirmó.

Por su parte, Uñac valoró la gestión que se lleva adelante en el distrito y resaltó el impacto que tendrá el nuevo espacio cultural para la comunidad. “Admiro la gestión que lleva a cabo Leo en Malvinas. Este polo de desarrollo cultural va a significar un antes y un después. El municipalismo es mucho más que servicios esenciales: es trabajo, industria, bienestar y cultura. Cuando hay gestión, administración y orden, estas cosas pueden ser una realidad, y los vecinos viven mucho mejor”, sostuvo.

El futuro Teatro Municipal Malvinas Argentinas se encuentra en una etapa avanzada de construcción. (Foto: captura de pantalla)

El futuro Teatro Municipal Malvinas Argentinas se encuentra en una etapa avanzada de construcción. (Foto: captura de pantalla)

En ese marco, Nardini señaló que la continuidad de proyectos de largo plazo es posible gracias a una administración responsable de los recursos públicos. “Se trata de administrar con orden fiscal, algo que en Malvinas venimos sosteniendo hace diez años. Ese orden, pensado con la gente adentro, nos permite generar trabajo, cultura y expectativa de futuro”, expresó.

La situación social y la continuidad de las políticas públicas

Durante el encuentro, ambos dirigentes también analizaron la situación social y económica que atraviesa el país. En ese sentido, coincidieron en advertir sobre las dificultades que enfrentan las familias argentinas a partir de la caída de los salarios, el aumento de la morosidad y la falta de empleo, factores que además tienen impacto en el plano social y en la salud mental.

Asimismo, remarcaron la importancia de recuperar políticas públicas sostenidas en el tiempo que permitan impulsar obras de infraestructura y fortalecer el desarrollo de las comunidades.

Al finalizar la jornada, Nardini reafirmó la necesidad de seguir promoviendo iniciativas con mirada de futuro. “Vamos a poner nuestro granito de arena para construir la Argentina que queremos, la provincia de Buenos Aires que necesitamos y seguir apostando al desarrollo de Malvinas Argentinas”, concluyó.

En pocas palabras

  • Cultura y Obra Pública: El intendente Leo Nardini recibió al senador Sergio Uñac para recorrer el futuro Teatro Municipal.
  • Desarrollo Comunitario: Ambos dirigentes destacaron la importancia de políticas públicas que promuevan empleo e infraestructura.
  • Impacto del Nuevo Espacio: Se resalta el rol de la cultura como motor de desarrollo social y económico para la comunidad.
Resumen generado por Thinkindot AI
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