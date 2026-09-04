Llega el caza más avanzado de la Fuerza Aérea: suman seis nuevos aviones de guerra F-16 que superan los 2000 km/h

F-16: el avión de combate supersónico que incorporó Argentina

El F-16 Fighting Falcon es uno de los cazas de combate más conocidos y utilizados en el mundo. Se trata de una aeronave supersónica desarrollada en Estados Unidos que, desde su entrada en servicio, fue adoptada por numerosas fuerzas aéreas.

Su diseño está orientado a ofrecer una combinación de velocidad, maniobrabilidad, capacidad de combate y versatilidad operativa.

Una de sus características más destacadas es precisamente su velocidad. Dependiendo de las condiciones de vuelo y configuración, el F-16 puede superar los 2.000 kilómetros por hora, lo que lo ubica dentro de la categoría de aeronaves capaces de superar ampliamente la velocidad del sonido.

Pero el atractivo del modelo para una fuerza aérea moderna no se limita a sus prestaciones aerodinámicas.

El F-16 funciona como parte de un sistema de armas integral, que incluye sensores, aviónica, comunicaciones, armamento, entrenamiento de pilotos, infraestructura terrestre y mantenimiento especializado.

Por ese motivo, la incorporación de estas aeronaves implica un proceso mucho más amplio que simplemente recibir los aviones y ponerlos en funcionamiento.

Argentina deberá consolidar progresivamente toda la estructura necesaria para operar la nueva flota de manera sostenida.

Los seis nuevos F-16 llegarán durante septiembre

La segunda tanda de aeronaves tiene previsto arribar a Argentina durante la segunda quincena de septiembre.

El traslado desde Europa contempla una operación logística compleja. Los aviones realizarán escalas técnicas en España y Brasil antes de completar su recorrido hacia territorio argentino.

Una operación de estas características requiere coordinar rutas, combustible, asistencia técnica, comunicaciones y apoyo logístico. En el caso de aeronaves de combate, además, el traslado a grandes distancias presenta necesidades particulares relacionadas con el alcance de vuelo.

Por esa razón, está contemplada la participación de aeronaves cisterna estadounidenses, que permitirán realizar operaciones de reabastecimiento en vuelo.

El sistema de reabastecimiento aéreo resulta especialmente importante para vuelos de traslado de larga distancia. Mediante esta modalidad, los cazas pueden recibir combustible durante el vuelo sin necesidad de aterrizar para cargar nuevamente.

El operativo permitirá que los F-16 completen el trayecto previsto entre Europa y Sudamérica con el apoyo necesario para una misión de traslado de estas características.

Cuatro F-16AM y dos F-16BM forman la nueva tanda

La composición de esta segunda entrega tampoco será uniforme.

De los seis aviones que llegarán a Argentina, cuatro serán F-16AM monoplaza, mientras que los otros dos corresponderán a la variante F-16BM biplaza.

La diferencia está vinculada principalmente con la configuración de la cabina.

Los modelos monoplaza cuentan con una única posición para el piloto. Los biplaza, en cambio, disponen de dos puestos y pueden resultar especialmente relevantes para determinadas tareas de formación, entrenamiento y conversión operativa.

Para una fuerza aérea que está incorporando un sistema de armas nuevo, contar con aeronaves biplaza constituye un elemento importante dentro del proceso de capacitación.

Los pilotos deben familiarizarse no solamente con el comportamiento de la aeronave, sino también con sus sistemas, procedimientos, aviónica y protocolos operativos.

A esto se suma el entrenamiento del personal encargado del mantenimiento y soporte en tierra.

Por eso, la llegada de los seis aviones debe entenderse como una parte de un programa mucho más amplio.

Qué significa el estándar MLU de los F-16 argentinos

Los F-16 adquiridos por Argentina proceden de Dinamarca y recibieron actualizaciones correspondientes al programa MLU (Mid-Life Update).

Este proceso de modernización tiene como objetivo extender y mejorar las capacidades operativas de aeronaves que fueron diseñadas originalmente varias décadas atrás.

La actualización de media vida permite incorporar mejoras en distintos sistemas del avión, especialmente en áreas vinculadas con aviónica, sensores, comunicaciones y capacidades operativas.

Esto resulta fundamental cuando se adquieren aeronaves de segunda mano. La antigüedad de fabricación no necesariamente determina por sí sola el nivel tecnológico de un caza: las actualizaciones pueden modificar de manera considerable sus capacidades.

En el caso de los F-16 destinados a Argentina, el estándar MLU forma parte de la estrategia para contar con aeronaves que puedan integrarse a una estructura de combate contemporánea.

La modernización también facilita que los aviones continúen utilizando sistemas y procedimientos compatibles con una extensa comunidad internacional de usuarios del F-16.

La Fuerza Aérea Argentina alcanzará los 12 F-16

Con la llegada de esta segunda tanda, Argentina pasará a disponer de 12 F-16.

Se trata de un avance importante frente al objetivo final del programa, que contempla 24 cazas.

Las primeras seis unidades ya se encuentran en el país, por lo que los nuevos aviones permitirán duplicar el número de F-16 disponibles para la Fuerza Aérea en esta etapa inicial.

El proceso, sin embargo, será progresivo.

Completar una flota de 24 aeronaves requiere desarrollar simultáneamente capacidades en distintos sectores. Entre ellos aparecen el entrenamiento de pilotos, la formación de mecánicos, la disponibilidad de repuestos, la infraestructura, los simuladores, los equipos de apoyo y la organización logística.

Por esa razón, la incorporación de los cazas no debe medirse únicamente por la cantidad de unidades recibidas.

La verdadera transformación se producirá a medida que la Fuerza Aérea consiga operar, mantener y entrenar con el sistema F-16 de manera sostenida.

Qué cambia para la Fuerza Aérea Argentina con los F-16

Uno de los principales objetivos del programa es recuperar y fortalecer la capacidad de combate supersónico argentina.

Durante años, la aviación militar del país atravesó un escenario marcado por restricciones en materia de disponibilidad de aeronaves de combate y por la necesidad de renovar material.

La llegada de los F-16 abre una nueva etapa porque introduce una plataforma ampliamente utilizada a nivel internacional y acompañada por un ecosistema tecnológico y logístico consolidado.

Esto también supone un cambio en la preparación de los pilotos.

La transición hacia un sistema de combate moderno requiere entrenamientos específicos y una adaptación progresiva a nuevas tecnologías.

Los aviadores deberán familiarizarse con los procedimientos propios del F-16 y desarrollar las capacidades necesarias para aprovechar sus sistemas.

El personal técnico también tendrá un papel central.

Cada aeronave de combate necesita una estructura de mantenimiento permanente. Los especialistas deben conocer en profundidad sus sistemas, detectar fallas, realizar inspecciones y garantizar que los aviones puedan mantenerse disponibles para las operaciones previstas.

El entrenamiento será una parte clave del programa F-16

La incorporación de los cazas permitirá ampliar gradualmente el número de pilotos y técnicos capacitados para trabajar con este sistema.

Los F-16BM biplaza tendrán especial relevancia en este proceso debido a su configuración.

La formación de nuevos pilotos es un procedimiento progresivo que combina instrucción teórica, simulación, entrenamiento práctico y horas de vuelo.

A medida que aumente la cantidad de aeronaves disponibles, también crecerán las posibilidades de establecer ciclos de entrenamiento más completos.

El objetivo final es que la Fuerza Aérea no dependa exclusivamente de un grupo reducido de pilotos familiarizados con el nuevo avión, sino que pueda desarrollar una estructura propia capaz de sostener la operación de la flota.

En paralelo, el entrenamiento deberá extenderse al personal de tierra, indispensable para mantener la disponibilidad de los cazas.

Una nueva infraestructura para operar los F-16

La llegada de los aviones también exige adaptar y fortalecer la infraestructura militar.

Un caza moderno requiere instalaciones específicas para mantenimiento, almacenamiento de equipos, preparación de misiones y soporte técnico.

El funcionamiento del sistema F-16 demanda además una logística diferente a la utilizada por generaciones anteriores de aeronaves.

Esto incluye herramientas especializadas, repuestos, equipamiento de apoyo y procedimientos técnicos.

Por lo tanto, la modernización de la Fuerza Aérea no se limita a la compra de los 24 aviones.

El verdadero desafío consiste en construir alrededor de ellos una estructura operativa capaz de sostener la flota durante los próximos años.

Argentina avanza hacia una flota de 24 F-16

El cronograma continuará después de la llegada de los seis aviones prevista para septiembre.

Con las primeras 12 unidades incorporadas, todavía quedará pendiente completar la segunda mitad del programa.

El acuerdo con Dinamarca contempla un total de 24 F-16, por lo que la Fuerza Aérea continuará trabajando en las siguientes etapas de incorporación.

La llegada de cada nueva tanda permitirá incrementar gradualmente la capacidad disponible y ampliar el número de tripulaciones y especialistas formados en el sistema.

En ese sentido, el proceso debe entenderse como una transición que llevará tiempo.

El objetivo no es únicamente reemplazar aeronaves antiguas, sino establecer una nueva generación de capacidades para la aviación de combate argentina.

El F-16 abre una nueva etapa para la aviación militar argentina

La incorporación de los cazas estadounidenses representa uno de los cambios tecnológicos más relevantes para la Fuerza Aérea Argentina en los últimos años.

Los seis aviones que llegarán en septiembre permitirán elevar a 12 la cantidad de F-16 presentes en el país y marcarán un nuevo paso en el camino hacia una flota de 24 unidades.

El programa combina la incorporación de aeronaves provenientes de Dinamarca con actualizaciones MLU, entrenamiento especializado y una estructura logística destinada a sostener el nuevo sistema de armas.

Mientras los aviones avanzan hacia Argentina mediante el operativo previsto, en el país continuará otra parte fundamental del proceso: preparar pilotos, técnicos, infraestructura y procedimientos para aprovechar plenamente las capacidades del F-16.

La segunda tanda será, así, mucho más que la llegada de seis aeronaves. Constituirá otro paso en el intento de reconstruir una capacidad de combate supersónico moderna, con una plataforma utilizada por fuerzas aéreas de numerosos países y con un horizonte de incorporación que contempla, en total, 24 cazas.

Para la aviación militar argentina, el desafío comenzará una vez que los aviones estén en tierra: convertir esa adquisición en una capacidad operativa permanente y sostenible.