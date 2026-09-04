Ni Venus ni Marte: descubren cuál es realmente el planeta más cercano a la Tierra

La clave está en una pregunta que durante mucho tiempo no se planteó de la manera adecuada: ¿qué significa realmente que un planeta sea el más cercano a otro?

Planetas del Sistema Solar: por qué durante años se creyó que Venus era el más cercano a la Tierra

La manera tradicional de representar el Sistema Solar consiste en ordenar los planetas según su distancia respecto del Sol. Así aparecen Mercurio, Venus, Tierra, Marte, Júpiter, Saturno, Urano y Neptuno.

A partir de esa disposición surgió una interpretación bastante intuitiva: si Venus está inmediatamente antes de la Tierra, debería ser su vecino más próximo.

Pero existe un problema con esa conclusión. Los planetas no permanecen quietos en sus órbitas.

Cada uno se desplaza alrededor del Sol a una velocidad determinada y completa su recorrido en un período diferente. Como consecuencia, la posición de un planeta respecto de otro cambia constantemente.

Esto significa que Venus puede estar relativamente cerca de la Tierra en determinados momentos, pero también puede encontrarse en el extremo opuesto de su órbita respecto de nuestro planeta.

La diferencia es fundamental.

Una comparación basada solamente en la distancia mínima posible entre dos órbitas no describe necesariamente cuál es el planeta que permanece más cerca durante la mayor cantidad de tiempo.

Es justamente en este punto donde aparece el nuevo enfoque matemático.

Mercurio es el planeta más cercano a la Tierra según una nueva forma de calcular las distancias

Un equipo integrado por Tom Stockman, Gabriel Monroe y Samuel Cordner propuso una metodología denominada método punto-círculo, conocida por sus siglas PCM.

La idea central consiste en dejar de observar únicamente la distancia mínima entre dos órbitas y comenzar a calcular una distancia promedio considerando las posiciones que los planetas pueden ocupar a lo largo del tiempo.

El cambio parece pequeño, pero modifica por completo los resultados.

Si se utiliza el cálculo tradicional, se pueden comparar los radios orbitales de la Tierra y Venus. La Tierra se encuentra a aproximadamente 1 unidad astronómica (UA) del Sol, mientras que Venus orbita a unas 0,72 UA.

La diferencia entre ambos valores es de aproximadamente 0,28 UA.

A simple vista, ese número parece confirmar que Venus debe ser nuestro vecino planetario más cercano.

Pero ese cálculo representa solamente una situación particular: la distancia mínima que pueden alcanzar las órbitas de ambos planetas.

No indica cuánto tiempo permanecen realmente cerca.

Cuando se introduce el factor temporal, la situación cambia.

De acuerdo con el método punto-círculo, la distancia media entre la Tierra y Venus es de aproximadamente 1,14 UA. En cambio, la distancia media entre la Tierra y Mercurio ronda las 1,04 UA.

Por lo tanto, bajo este criterio, Mercurio resulta ser el planeta que permanece más cerca de la Tierra en promedio.

¿Por qué Mercurio está más cerca de la Tierra que Venus?

La respuesta está en el movimiento orbital.

Venus tiene una órbita ubicada entre la de Mercurio y la Tierra. Pero eso no significa que permanezca constantemente cerca de nuestro planeta. A medida que ambos mundos avanzan alrededor del Sol, sus posiciones relativas van cambiando.

En determinadas configuraciones, Venus puede acercarse considerablemente a la Tierra. Sin embargo, también puede desplazarse hacia el lado contrario del Sol y quedar mucho más lejos.

En el caso de Mercurio ocurre algo que puede resultar paradójico: aunque su órbita es mucho más pequeña, pasa una cantidad significativa de tiempo relativamente cerca de la Tierra.

La explicación se vuelve más clara si se deja de pensar en los planetas como objetos inmóviles colocados sobre una línea y se los imagina como cuerpos que recorren permanentemente sus respectivas órbitas.

El resultado es que la distancia media a lo largo de un período extenso no coincide necesariamente con la distancia mínima.

Esta diferencia entre distancia mínima y distancia promedio es el corazón del descubrimiento.

El método punto-círculo cambia la forma de entender las distancias entre los planetas

El método desarrollado por los investigadores utiliza una representación matemática en la que las órbitas planetarias se modelan como círculos concéntricos.

A partir de allí, se consideran las diferentes posiciones que pueden adoptar los planetas y se calcula una distancia promedio.

La ventaja de este procedimiento es que incorpora una dimensión que suele quedar fuera de las explicaciones más sencillas: el tiempo.

Un ejemplo permite entender la diferencia.

Supongamos que dos planetas pueden acercarse mucho entre sí en un momento determinado. Si esa configuración dura muy poco tiempo, utilizar solamente esa distancia mínima podría dar una imagen equivocada de su relación habitual.

Por el contrario, otro planeta podría nunca alcanzar una cercanía extrema, pero permanecer relativamente próximo durante gran parte de su recorrido orbital.

En ese segundo caso, la distancia promedio podría ser menor.

Eso es precisamente lo que sucede cuando se compara a la Tierra con Venus y Mercurio mediante este nuevo criterio.

El “corolario whirly-dirly”: la curiosa conclusión sobre Mercurio

Los investigadores bautizaron esta conclusión como “corolario whirly-dirly”, una denominación inspirada en Rick y Morty.

Detrás del nombre llamativo existe una idea matemática concreta.

Para los planetas que poseen órbitas aproximadamente circulares y se desplazan en planos similares, el planeta que está más cerca del Sol tiende a presentar también una menor distancia promedio respecto de los demás planetas.

Bajo este principio, Mercurio adquiere un protagonismo inesperado.

Aunque tradicionalmente se lo considera simplemente el planeta más pequeño y más próximo al Sol, el análisis de las distancias promedio lo transforma en una especie de vecino universal dentro del Sistema Solar.

Es decir, Mercurio no solamente aparece como el planeta más cercano a la Tierra bajo este método. También puede resultar, en promedio, el más próximo a Venus, Marte, Júpiter, Saturno, Urano y Neptuno.

Incluso cuando se compara con Neptuno, situado en una región completamente diferente del Sistema Solar, el cálculo promedio favorece a Mercurio.

Una simulación de 10.000 años puso a prueba la teoría

Para comprobar si el resultado matemático coincidía con el comportamiento real de los planetas, los investigadores realizaron simulaciones durante un período de 10.000 años.

En ese escenario se calcularon las posiciones de los ocho planetas del Sistema Solar a lo largo del tiempo.

El ejercicio permitió comprobar que las diferencias respecto del método convencional podían ser enormes. En algunos casos, los resultados obtenidos mediante el cálculo tradicional llegaron a diferir hasta un 300% de las distancias promedio determinadas mediante el análisis dinámico.

Pero cuando los resultados de la simulación se compararon con las predicciones del método punto-círculo, la diferencia fue inferior al 1%.

Ese nivel de coincidencia constituye uno de los argumentos centrales utilizados para respaldar la nueva interpretación.

En otras palabras, el modelo matemático simplificado consiguió reproducir con gran precisión los resultados derivados de seguir durante miles de años el movimiento de los planetas.

La NASA y los datos orbitales: qué hay detrás del nuevo cálculo

El estudio se apoya en datos sobre las órbitas planetarias utilizados también en modelos y cálculos relacionados con la exploración espacial.

Esto resulta importante porque la posición de los planetas no es un dato estático. Las agencias espaciales necesitan conocer con precisión dónde estarán los cuerpos celestes en determinados momentos para diseñar trayectorias y planificar misiones.

Una nave que viaje hacia otro planeta no puede simplemente apuntar hacia el lugar donde ese planeta se encuentra en el momento del lanzamiento.

Debe considerar que, mientras la nave avanza, el objetivo también continúa desplazándose alrededor del Sol.

Por eso, comprender cómo se comportan las distancias promedio entre los planetas puede aportar una perspectiva útil para analizar diferentes escenarios de navegación espacial.

El descubrimiento podría ser útil para futuras misiones espaciales

Aunque la conclusión de que Mercurio es el planeta más cercano a la Tierra en promedio pueda parecer inicialmente una curiosidad matemática, sus implicaciones van más allá.

Las distancias entre los planetas son fundamentales cuando se diseñan misiones espaciales.

Una trayectoria interplanetaria debe contemplar variables como el tiempo de viaje, el combustible disponible, la velocidad de la nave, la posición de los cuerpos celestes y las oportunidades de comunicación.

Un mejor conocimiento de las relaciones orbitales puede ayudar a construir modelos más eficientes para determinadas misiones.

Además, el concepto de distancia promedio permite observar el Sistema Solar desde una perspectiva diferente. En lugar de preguntarse únicamente cuál es la distancia mínima que puede existir entre dos planetas, los científicos pueden analizar qué planeta permanece más cerca durante períodos prolongados.

Son preguntas diferentes y, como demuestra este estudio, pueden producir respuestas completamente distintas.

¿Entonces Venus dejó de ser el planeta más cercano a la Tierra?

La respuesta depende de cómo se defina “más cercano”.

Si se habla de la distancia mínima que pueden alcanzar dos planetas en determinadas configuraciones orbitales, Venus continúa teniendo una posición destacada y es correcto afirmar que puede acercarse mucho a la Tierra.

Pero si la pregunta es qué planeta tiene la menor distancia promedio respecto de la Tierra a lo largo del tiempo, el resultado cambia.

En ese caso, el ganador es Mercurio.

Por eso, el hallazgo no significa necesariamente que todos los libros de astronomía hayan estado “equivocados”. Más bien demuestra que una afirmación que parecía sencilla estaba basada en una definición específica de distancia.

La nueva investigación propone una manera distinta de medirla y, al hacerlo, modifica el orden de proximidad que durante décadas se dio por sentado.

Mercurio cambia de papel en el mapa del Sistema Solar

El hallazgo también modifica la manera de imaginar nuestro vecindario cósmico.

Mercurio suele ocupar un lugar secundario frente a planetas más llamativos como Marte, Venus o Júpiter. Es pequeño, extremadamente cercano al Sol y presenta condiciones ambientales muy diferentes de las de la Tierra.

Sin embargo, desde el punto de vista de las distancias promedio, adquiere un papel sorprendentemente central.

El planeta más pequeño del Sistema Solar termina siendo, bajo este criterio, el vecino promedio de todos los demás planetas.

La conclusión resulta especialmente llamativa porque contradice una intuición profundamente arraigada: que los planetas ubicados uno al lado del otro en el orden orbital necesariamente deben ser los más cercanos entre sí.

La investigación demuestra que esa lógica funciona únicamente si se observa una fotografía estática del Sistema Solar.

Cuando se incorpora el movimiento, el panorama cambia.

Y esa es precisamente la enseñanza más importante del estudio: en un Sistema Solar en permanente movimiento, la distancia no depende solamente de dónde están los planetas, sino también de cuánto tiempo permanecen cerca unos de otros.

Así, Mercurio, el pequeño mundo que gira más próximo al Sol, termina ocupando una posición inesperada. Según el análisis basado en distancias promedio, es el planeta que más cerca permanece de la Tierra y también el vecino promedio de todos los demás planetas del Sistema Solar.