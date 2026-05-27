Confirmado: suspenden las clases este viernes

Las organizaciones sindicales Ustec·STEs, Professors de Secundària (Aspepc), CGT e Intersindical sostienen que las negociaciones impulsadas por la Generalitat y algunos gremios no contemplan cambios estructurales capaces de mejorar las condiciones laborales del profesorado ni la calidad educativa.

En ese contexto, las huelgas se multiplicaron y comenzaron a aplicarse tanto de manera general en toda Cataluña como de forma segmentada por territorios específicos.

El paro previsto para este viernes tendrá un fuerte impacto en el Baix Llobregat y el Penedès, donde se esperan importantes niveles de adhesión por parte del profesorado de primaria, secundaria y educación especial.

Qué zonas de Cataluña no tendrán clases el viernes 29 de mayo

La jornada de protesta de este viernes se concentrará en dos áreas clave de Cataluña:

Baix Llobregat

Penedès

En estas comarcas, numerosos centros educativos podrían permanecer con plantillas reducidas o directamente sin actividad normal debido a la adhesión de docentes a la huelga.

Aunque la Generalitat estableció servicios mínimos obligatorios, muchas familias deberán reorganizar sus rutinas laborales y familiares ante la falta de clases habituales.

La situación genera preocupación especialmente entre padres y madres que dependen del funcionamiento regular de las escuelas para compatibilizar trabajo y cuidado de hijos.

Además, en muchos casos las actividades extracurriculares y los comedores escolares también funcionan con limitaciones durante las jornadas de protesta.

Las huelgas territoriales alteran el cierre del ciclo lectivo

Uno de los elementos que más inquieta a las comunidades educativas es el momento elegido para las movilizaciones. Las protestas llegan justo antes del cierre del curso escolar, una etapa clave para evaluaciones, exámenes finales y actividades de cierre académico.

Los sindicatos aseguran que eligieron este período porque consideran que es el único momento en el que pueden ejercer verdadera presión sobre las autoridades educativas.

Desde el Govern, en cambio, cuestionan el impacto que las medidas tienen sobre estudiantes y familias, especialmente tras varios años en los que el sistema educativo ya enfrentó dificultades derivadas de crisis anteriores y ajustes presupuestarios.

Mientras tanto, el malestar social comienza a crecer debido a la repetición de jornadas sin clases y a la incertidumbre sobre cómo continuará el calendario escolar en junio.

El calendario completo de huelgas en Cataluña

El cronograma de protestas docentes incluye tanto huelgas generales en toda Cataluña como jornadas regionales específicas. Según el esquema impulsado por los sindicatos, cada centro educativo podría verse afectado por hasta cinco días de paro en poco más de un mes.

Las fechas previstas son las siguientes:

Viernes 29 de mayo: Baix Llobregat y Penedès.

Baix Llobregat y Penedès. Lunes 1 de junio: Girona y Catalunya Central.

Girona y Catalunya Central. Martes 2 de junio: Barcelona y el resto del Barcelonés.

Barcelona y el resto del Barcelonés. Miércoles 3 de junio: Tarragona y Terres de l’Ebre.

Tarragona y Terres de l’Ebre. Jueves 4 de junio: Lleida, Alt Pirineu y Aran.

Lleida, Alt Pirineu y Aran. Viernes 5 de junio: huelga general en toda Cataluña con movilización central en Barcelona.

La sucesión de medidas genera un escenario complejo para las escuelas, ya que prácticamente todas las regiones catalanas tendrán algún grado de afectación en los próximos días.

Qué reclaman los sindicatos docentes

El núcleo del conflicto gira en torno a una serie de demandas que los sindicatos consideran imprescindibles para mejorar el sistema educativo catalán.

Entre los principales reclamos aparecen:

Incrementos salariales más elevados

Reducción del número de alumnos por aula

Menos carga burocrática para el profesorado

Mayor inversión en inclusión educativa

Más personal de apoyo en las escuelas

Refuerzo de recursos para alumnos con necesidades especiales

Los gremios afirman que el acuerdo alcanzado entre la Generalitat y las centrales sindicales CCOO y UGT no responde a los problemas estructurales que enfrentan los docentes en el día a día.

Según denuncian, los profesores trabajan bajo una presión creciente debido al aumento de tareas administrativas, la falta de personal y la complejidad de atender aulas con altos niveles de diversidad y necesidades específicas.

Además, remarcan que la inflación acumulada de los últimos años deterioró notablemente el poder adquisitivo del sector.

El apoyo de las familias fortalece las protestas

Un aspecto que diferencia esta ola de huelgas de otras anteriores es el respaldo que parte de las familias comenzó a expresar públicamente hacia el profesorado.

La asociación aFFaC, que nuclea a numerosas familias de alumnos en Cataluña, manifestó su apoyo a varios de los reclamos impulsados por los docentes y pidió una negociación más profunda con el Govern.

Desde la organización sostienen que muchas de las demandas sindicales también repercuten directamente en la calidad de la educación que reciben los estudiantes.

Por ese motivo, reclamaron a la consellera de Educación, Esther Niubó, que impulse una mesa de diálogo “con voluntad política real” para evitar que el conflicto continúe escalando.

El acompañamiento de parte de la comunidad educativa fortalece la posición sindical y dificulta que las autoridades logren aislar las protestas únicamente como un reclamo salarial.

Cómo funcionarán los servicios mínimos durante la huelga

Para reducir el impacto de las medidas de fuerza, la Generalitat fijó un esquema obligatorio de servicios mínimos que los centros educativos deberán garantizar durante las jornadas de paro.

Entre las disposiciones establecidas figuran:

En infantil, primaria y ESO deberá haber un docente por cada tres aulas .

. En educación especial trabajará el 50% de la plantilla .

. Se garantizará una parte del personal de comedor y cocina.

También deberán mantenerse equipos de apoyo para alumnos con necesidades específicas.

Sin embargo, pese a estas medidas, muchas escuelas podrían operar de manera limitada o reorganizar actividades debido al alto nivel de adhesión previsto.

En algunos casos incluso podrían suspenderse actividades complementarias, excursiones o evaluaciones programadas para esos días.

El desgaste político detrás del conflicto educativo

El enfrentamiento entre el Govern y los sindicatos comienza también a tener repercusiones políticas. La oposición cuestiona la incapacidad de las autoridades para cerrar un acuerdo y advierte sobre el deterioro del clima educativo en Cataluña.

Mientras tanto, desde el Ejecutivo autonómico insisten en que realizaron esfuerzos presupuestarios importantes y defienden el pacto alcanzado con algunos sectores sindicales.

No obstante, la falta de consenso con las organizaciones más combativas mantiene abierto el conflicto y amenaza con extender las movilizaciones incluso más allá de junio.

Analistas educativos advierten que la repetición de huelgas podría afectar no solo el calendario escolar inmediato sino también el inicio del próximo curso si las negociaciones no avanzan.

Crece la incertidumbre entre alumnos y docentes

En muchas escuelas ya se percibe un clima de agotamiento e incertidumbre. Los estudiantes afrontan semanas fragmentadas, con clases interrumpidas y cronogramas alterados, mientras que los docentes sostienen que las protestas son necesarias para visibilizar problemas históricos del sistema.

La preocupación también alcanza a las familias, que deben reorganizar horarios laborales y resolver quién cuidará a los menores durante las jornadas sin actividad normal.

En paralelo, directivos escolares intentan mantener cierta estabilidad institucional pese al escenario cambiante.

A pocos días del cierre del curso, Cataluña vive así uno de los conflictos educativos más tensos de los últimos años, marcado por huelgas escalonadas, reclamos salariales y una negociación que, por ahora, sigue completamente trabada.