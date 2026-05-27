Israel mató al nuevo jefe de Hamas en la Franja de Gaza: la insólita fecha en la que había asumido

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Hasta el momento, Hamas no confirmó oficialmente la muerte del dirigente, aunque fuentes israelíes sostienen que las primeras evaluaciones indican que el operativo fue exitoso.

Israel vuelve a golpear Hamas

Mohammed Odeh llevaba apenas 11 días como máximo jefe militar de Hamas cuando Israel lanzó el ataque que, según las autoridades israelíes, terminó con su vida en la ciudad de Gaza. El dirigente había asumido el mando de las Brigadas Al Qassam tras la muerte de Izz al-Din al-Haddad, abatido por Israel el 15 de mayo, y se había convertido rápidamente en uno de los hombres más buscados por la inteligencia israelí.

De acuerdo con el gobierno de Benjamín Netanyahu, la operación fue coordinada entre las Fuerzas de Defensa de Israel (FDI) y el Shin Bet, el servicio de inteligencia interna. El ataque ocurrió en un complejo ubicado en el norte de Gaza, donde Odeh se encontraba junto a otros integrantes de la estructura militar de Hamas.

Fuentes israelíes señalaron que el bombardeo fue posible gracias a información de inteligencia obtenida durante las últimas semanas sobre movimientos y refugios utilizados por los comandantes del grupo.

Israel aseguró que el nuevo líder de Hamas intentaba reorganizar la cadena de mando después de meses de ofensiva israelí que eliminaron a buena parte de la conducción militar del movimiento islamista. Las autoridades sostienen que Odeh participaba además en la planificación de nuevas operaciones armadas y en la coordinación de combatientes todavía activos en la Franja.

líderes de Hamas muertes La lista de líderes de Hamas asesinados por Israel desde octubre de 2023. Con la de Mohamed Odeh, de apenas 11 días como principal figura. (Foto: A24.com)

La rapidez con la que fue localizado sorprendió incluso a analistas israelíes: Odeh sobrevivió menos de dos semanas en el cargo y se convirtió en el segundo jefe militar consecutivo de Hamas eliminado en menos de un mes.

Hasta el momento, Hamas no confirmó oficialmente la muerte de Odeh, aunque fuentes palestinas admitieron que hubo un ataque de gran magnitud sobre una zona utilizada por altos mandos de la organización. Israel, en cambio, dio prácticamente por cerrada la operación y afirmó que “continuará atacando a todo líder terrorista que amenace a ciudadanos israelíes”.

La ofensiva se da en medio de una intensificación de los bombardeos sobre Gaza y mientras continúan las negociaciones indirectas por un eventual alto el fuego. Para Israel, la eliminación de Odeh representa otro golpe simbólico y operativo contra Hamas, cuya cúpula fue diezmada desde el inicio de la guerra tras los ataques del 7 de octubre de 2023.

Quién era Mohammed Odeh

Mohammed Odeh era uno de los comandantes más importantes de las Brigadas Al Qassam y había pasado años operando dentro de la estructura militar de Hamas en Gaza. Israel lo acusaba de participar en la planificación de ataques contra territorio israelí y de coordinar células armadas dentro de la Franja. Tras la muerte de Izz al-Din al-Haddad fue designado nuevo jefe militar de Hamas, convirtiéndose en el principal responsable operativo del grupo. Su liderazgo duró apenas 11 días antes de ser alcanzado por un bombardeo israelí.