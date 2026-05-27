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Israel mató al nuevo jefe de Hamas en la Franja de Gaza: la insólita fecha en la que había asumido

Renovó los ataques pese a que la guerra en esa zona de Medio Oriente se daba por concluida. Pero Israel siempre advirtió que podría renovar sus avances sobre objetivos. Eliminó al jefe de Hamas, que llevaba pocos días en ese puesto.

Roberto Adrián Maidana
por Roberto Adrián Maidana |
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El nuevo líder de Hamas

El nuevo líder de Hamas, asesinado por Israel en la Franja de Gaza. (Foto: A24.com)

Israel dio otra prueba de que sigue sus propios objetivos de seguridad en la región, más allá de lo que diga a diario Donald Trump. Lanzó un nuevo golpe contra la cúpula militar de Hamas y aseguró haber matado a Mohammed Odeh, el líder de esa facción terrorista que opera en la Franja de Gaza. Odeh había asumido el mando del brazo armado de la organización apenas 11 días antes, tras la eliminación de su antecesor.

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¿Qué falta para que Irán y Estados Unidos firmen el acuerdo de paz que espera el mundo? (Foto: A24.com)

Según informó el gobierno de Israel, el ataque ocurrió en la ciudad de Gaza y fue coordinado entre las Fuerzas de Defensa israelíes y el Shin Bet, el servicio de inteligencia interno. El primer ministro Benjamín Netanyahu y el ministro de Defensa Israel Katz confirmaron que el objetivo era Odeh, considerado una de las figuras centrales de Hamas tras la muerte de varios comandantes históricos.

La particularidad del caso es la brevísima duración de Odeh en el cargo: había sido nombrado jefe militar de Hamas luego de que Israel matara a su predecesor, Izz al-Din al-Haddad, el pasado 15 de mayo. Es decir, sobrevivió apenas 11 días al frente de las Brigadas Al Qassam antes de convertirse también en blanco de un bombardeo israelí.

Medios israelíes señalaron que Odeh era considerado uno de los últimos integrantes de alto rango de la estructura militar de Hamas que seguían operativos dentro de Gaza. Israel lo acusaba además de haber participado en la planificación de los ataques del 7 de octubre de 2023.

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Hasta el momento, Hamas no confirmó oficialmente la muerte del dirigente, aunque fuentes israelíes sostienen que las primeras evaluaciones indican que el operativo fue exitoso.

Israel vuelve a golpear Hamas

Mohammed Odeh llevaba apenas 11 días como máximo jefe militar de Hamas cuando Israel lanzó el ataque que, según las autoridades israelíes, terminó con su vida en la ciudad de Gaza. El dirigente había asumido el mando de las Brigadas Al Qassam tras la muerte de Izz al-Din al-Haddad, abatido por Israel el 15 de mayo, y se había convertido rápidamente en uno de los hombres más buscados por la inteligencia israelí.

De acuerdo con el gobierno de Benjamín Netanyahu, la operación fue coordinada entre las Fuerzas de Defensa de Israel (FDI) y el Shin Bet, el servicio de inteligencia interna. El ataque ocurrió en un complejo ubicado en el norte de Gaza, donde Odeh se encontraba junto a otros integrantes de la estructura militar de Hamas.

Fuentes israelíes señalaron que el bombardeo fue posible gracias a información de inteligencia obtenida durante las últimas semanas sobre movimientos y refugios utilizados por los comandantes del grupo.

Israel aseguró que el nuevo líder de Hamas intentaba reorganizar la cadena de mando después de meses de ofensiva israelí que eliminaron a buena parte de la conducción militar del movimiento islamista. Las autoridades sostienen que Odeh participaba además en la planificación de nuevas operaciones armadas y en la coordinación de combatientes todavía activos en la Franja.

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La lista de líderes de Hamas asesinados por Israel desde octubre de 2023. Con la de Mohamed Odeh, de apenas 11 días como principal figura. (Foto: A24.com)

La lista de líderes de Hamas asesinados por Israel desde octubre de 2023. Con la de Mohamed Odeh, de apenas 11 días como principal figura. (Foto: A24.com)

La rapidez con la que fue localizado sorprendió incluso a analistas israelíes: Odeh sobrevivió menos de dos semanas en el cargo y se convirtió en el segundo jefe militar consecutivo de Hamas eliminado en menos de un mes.

Hasta el momento, Hamas no confirmó oficialmente la muerte de Odeh, aunque fuentes palestinas admitieron que hubo un ataque de gran magnitud sobre una zona utilizada por altos mandos de la organización. Israel, en cambio, dio prácticamente por cerrada la operación y afirmó que “continuará atacando a todo líder terrorista que amenace a ciudadanos israelíes”.

La ofensiva se da en medio de una intensificación de los bombardeos sobre Gaza y mientras continúan las negociaciones indirectas por un eventual alto el fuego. Para Israel, la eliminación de Odeh representa otro golpe simbólico y operativo contra Hamas, cuya cúpula fue diezmada desde el inicio de la guerra tras los ataques del 7 de octubre de 2023.

Quién era Mohammed Odeh

Mohammed Odeh era uno de los comandantes más importantes de las Brigadas Al Qassam y había pasado años operando dentro de la estructura militar de Hamas en Gaza. Israel lo acusaba de participar en la planificación de ataques contra territorio israelí y de coordinar células armadas dentro de la Franja. Tras la muerte de Izz al-Din al-Haddad fue designado nuevo jefe militar de Hamas, convirtiéndose en el principal responsable operativo del grupo. Su liderazgo duró apenas 11 días antes de ser alcanzado por un bombardeo israelí.

FUENTE: hamas
Roberto Adrián Maidana
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