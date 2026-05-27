Gran Hermano: Danelik reveló cómo fue su primera vez con Brian Sarmiento y dejó una frase explosiva

Sin embargo, lo que más repercusión generó en redes sociales fue la frase espontánea y sin filtros que lanzó en medio del relato. Con humor y picardía, Danelik recordó qué pensaba mientras escuchaba hablar al exjugador. “Mientras él hablaba, yo estaba pensando: ‘acá me clavan’”, dijo entre risas, desatando todo tipo de comentarios entre los seguidores del programa.

Por último, la ex participante abrió su corazón y habló de lo mucho que extraña a Brian Sarmiento desde que volvió a ingresar a la competencia. “Me empezó a sacar la ropa, nos empezamos a dar besos y pasó. Lo extraño un montón y lo estoy esperando”, confesó, dejando en evidencia que el romance entre ambos sigue más vivo que nunca pese al regreso del mediático a la casa de Gran Hermano Generación Dorada.

Embed

Por qué Brian Sarmiento rompió en llanto tras su reingreso a Gran Hermano

A pocos días de haber regresado a la casa de Gran Hermano Generación Dorada, Brian Sarmiento protagonizó uno de los momentos más sensibles desde su vuelta al reality de Telefe. El ex futbolista no pudo contener la emoción durante una charla íntima con Yanina Zilli y terminó quebrándose al hablar de la complicada situación personal que atraviesa con sus hijas.

Todo ocurrió mientras ambos compartían una conversación en uno de los espacios de la casa. Allí, la ex vedette intentó darle ánimo al participante y reflexionó sobre las dificultades que enfrentó desde muy joven. "Yo nunca entré en ese tema. Yo creo de todas maneras, Brian sos un luchador de muy chiquito, la peleaste, creo que por eso siempre digo que uno nace en un lugar y otro la lucha más y otro menos. Siento que vos desde chiquito la tuviste que pelear y tus hijas son chicas y tenés toda una vida por delante para disfrutarlas", expresó ella, buscando contenerlo en medio del difícil momento.

Embed

Conmovido por sus palabras y notablemente afectado por la distancia con sus hijas, Brian Sarmiento abrió su corazón y explicó cuál es hoy su mayor deseo dentro y fuera del juego. "Yo quiero que sepan que todo lo que hago y me banco es para estar cerca de ellas, por eso también uno necesita estar acá. Lo único que quiero es poder ganar este juego para cerrar ese tema. Lamentablemente no tengo lo que me piden y lo estoy trabajando y llegando a un acuerdo. Se pudo solucionar una gran parte", manifestó entre lágrimas.

Cabe recordar que, antes de su reingreso al reality mediante el Golden Ticket, trascendió la existencia de una audiencia entre el ex futbolista y la madre de dos de sus hijas. En ese contexto, se conoció que las menores habrían expresado su intención de llevar el apellido del actual esposo de su madre.