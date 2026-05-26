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Mango: el fuerte descargo del hijo del fundador tras ser acusado de matar a su padre

La causa del parricidio de Isak Andic, fundador de la empresa de vestimenta Mango, tuvo un momento muy impactante cuando se conoció una carta publica de Jonathan. Es el hijo mayor, heredero "esperado" del imperio, pero está imputado por presunto parricidio

Roberto Adrián Maidana
por Roberto Adrián Maidana |
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El caso Mango. La muerte de su creador y una causa judicial que sacude a España. (Foto: Gentileza F24)

El caso Mango. La muerte de su creador y una causa judicial que sacude a España. (Foto: Gentileza F24)

"Es una situación grave, injusta e infundada”, dice una de las partes más importantes de una carta clave en el caso Mango. Jonathn Andic, el hijo mayor de Isac, el creador de MANGO, publicó una carta en la que hizo su primer descargo por la grave acusación que enfrenta de ser el presunto asesino de su padre.

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La misteriosa muerte del dueño de una marca de ropa icónica. ¿Accidente o asesinato? (Foto: Gentliza la Vanguardia )

En el mismo escrito Jonathan Andic anunció que dejará temporalmente la vicepresidencia de la empresa mientras intenta defenderse de la acusación judicial que lo señala como sospechoso de haber asesinado a su padre, el magnate Isak Andic. El creador de Mango, de 71 años, falleció en diciembre de 2024 durante una excursión en la montaña de Montserrat, cerca de Barcelona.

La noticia provocó una verdadera conmoción en España y en el mundo empresarial europeo. Isak Andic tenía una de las mayores fortunas del país y el creador de una de las marcas de moda más importantes del planeta. La empresa, fundada en Barcelona, tiene presencia en más de 120 mercados y cerró 2024 con una facturación superior a los 3.300 millones de euros.

La muerte del empresario fue considerada inicialmente un accidente. Según la primera reconstrucción, Isak Andic cayó por un barranco mientras realizaba senderismo junto a su hijo Jonathan en la zona montañosa de Montserrat. Sin embargo, con el paso de los meses la investigación judicial comenzó a detectar inconsistencias que hicieron cambiar el rumbo de la causa.

La jueza de Martorell, que lleva adelante el expediente, sostiene que existen indicios suficientes para investigar un posible homicidio. Entre los elementos que despertaron sospechas aparecen contradicciones en el relato de Jonathan Andic, mensajes de WhatsApp que revelarían tensiones familiares y diferencias vinculadas a cuestiones económicas y sucesorias.

carta de Andic
Carta pública de Jonathan Andic, en el que declara su inocencia. (Foto: Cuenta de Instagram de J. Andic)

Carta pública de Jonathan Andic, en el que declara su inocencia. (Foto: Cuenta de Instagram de J. Andic)

La situación escaló el 19 de mayo, cuando Jonathan Andic fue detenido por los Mossos d’Esquadra, la policía catalana. Luego recuperó la libertad tras pagar una fianza de un millón de euros, aunque continúa imputado y con restricciones judiciales.

En medio del escándalo, el empresario decidió romper el silencio con una carta abierta dirigida a empleados, accionistas y colaboradores de Mango.

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Jonathan Andic. sospechado de haber asesinado a su padre, el creador de la empresa Mango. (Foto: Gentileza La Vanguardia)

Jonathan Andic. sospechado de haber asesinado a su padre, el creador de la empresa Mango. (Foto: Gentileza La Vanguardia)

Jonathan Andic: "Soy inocente de una acusación injusta"

Necesito concentrar toda mi energía en demostrar mi inocencia”, expresó Jonathan Andic en el texto. También calificó las acusaciones como “graves, injustas e infundadas” y denunció que existe una narrativa pública “distorsionada” sobre la relación que mantenía con su padre.

En uno de los pasajes más emotivos del descargo, el heredero aseguró que siempre quiso profundamente a su familia y especialmente a Isak Andic. “Vivimos juntos muchos momentos felices, entrañables y llenos de cariño”, escribió. Aunque reconoció que atravesaron “momentos difíciles y complejos”, sostuvo que esos conflictos fueron superados con esfuerzo y ayuda familiar.

Pese al impacto del caso, tanto la familia Andic como la conducción de Mango respaldaron públicamente al empresario. En un comunicado oficial, la familia expresó su “absoluto e incondicional apoyo” a Jonathan y reiteró su confianza en su inocencia.

La empresa también confirmó que la salida de Jonathan será provisoria y que el cargo de vicepresidente permanecerá vacante mientras avance el proceso judicial. El actual presidente ejecutivo de Mango, Toni Ruiz, defendió la estabilidad de la compañía y aseguró que la estrategia empresarial seguirá adelante pese a la crisis institucional.

El caso sacudió además a la élite empresarial española porque pone bajo sospecha a una de las familias más influyentes del país. Isak Andic había construido Mango desde cero después de emigrar desde Turquía a Barcelona junto a su familia. Convirtió la marca en un gigante global de la moda y acumuló una fortuna estimada en más de 4.500 millones de euros.

Mientras tanto, la investigación continúa bajo fuerte hermetismo judicial. Los abogados de Jonathan Andic preparan recursos para intentar desarmar la hipótesis de homicidio y sostienen que la muerte de Isak Andic fue un accidente trágico ocurrido durante la excursión en la montaña.

La causa promete convertirse en uno de los procesos judiciales más resonantes de España en los próximos meses, mezclado por el poder económico, disputas familiares y el derrumbe inesperado de una de las dinastías empresariales más importantes de Europa.

andic padre e hijo
Padre e hijo. La sucesión por la empresa española Mango y un crimen que investiga la justicia. (Foto: Gentileza La vanguardia)

Padre e hijo. La sucesión por la empresa española Mango y un crimen que investiga la justicia. (Foto: Gentileza La vanguardia)

Momentos felices y momentos difíciles y complejos

En el texto de Jonathan se habla de circunstancias usuales en cualquier familia. Buenos momentos y otros no tanto o hasta graves. Que sin duda, en este caso, cobran una repercusión muchísimo mayor.

Las pesquisas de la policía catalana le han dado elementos a la jueza para sospechar de un parricidio. Incongruencias entre lugares (dónde dejaron el auto y las caminatas), sumadas a fuertes discusiones entre padre e hijo hallados en los celulares, hacen pensar que la cuestión de herencia pudo haber desencadenado un parricidio. Eso investiga la jueza y eso se ocupa de negar sistemáticamente Jonathan, que tiene el apoyo de su familia y de la empresa.

En su carta pública, Jonathan asume su defensa para despegarse de las dudas de la justicia. Andic lamenta el “relato público” construido sobre su situación legal con una “visión parcial, descontextualizada y tergiversada, que ha generado una percepción de culpabilidad ajena a la realidad”. Y agrega: Sé que desmontarlo exigirá tiempo, esfuerzo y una dedicación intensa”, para afirmar que los hechos demostrarán “de forma clara” su inocencia y que “la verdad acabará imponiéndose”.

“El amor, el respeto y el vínculo que siempre hemos sentido forman parte del ADN de nuestra familia, como saben aquellos que nos conocen bien”, dice el joven de 46 años, sospechado de haber causado la muerte de su padre simulando un accidente.

Roberto Adrián Maidana
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