El duro aviso de Claudia Ciardone a Wanda Nara por Martín Migueles que desestimó: "Cosas raras"

Y agregó: "Yo lo estaba conociendo pero no éramos una pareja, él quería mostrarse pero yo no. Esa era una de las cosas que no me cerraban. Me decía que estaba solo pero no, estaba con varias más".

En ese sentido, al ser consultada por el romance de la conductora de MasterChef Celebrity con Migueles, Ciardone comentó: “Yo no soy nadie para recomendarle a ella. Ojalá ella pueda ver lo que es mejor para ella, y si no está bueno lo que le puede llegar a pasar que se fije”.

Además, recordó el fuerte mensaje que le hizo llegar a la propia Wanda Nara sobre su experiencia con él: “Yo le hice decir por una amiga, a través de la mamá de ella, previo a todo lo que pasó después. Le hice llegar que no era un tipo de persona muy confiable, que se fije”.

“Pero la mamá de ella lo que le respondió a mi amiga es que Wanda no escucha a nadie, entonces no le podes dar un consejo”, recordó la modelo, remarcando que la mediática no hizo caso a su aviso.

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Qué decía Claudia Ciardone de Martín Migueles

Claudia Ciardone fue contundente con Martín Migueles y dio detalle de la relación que mantuvieron durante tres meses que terminó en escándalo al enterarse que también estaba con otra mujer del mismo gimnasio.

"Este hombre habla demasiado, es muy bocón. Entonces a mi cuando me preguntan si habló conmigo, digo que sí pero lejos de estar manteniendo una conversación", dejó en claro la modelo en La mañana con Moria (El Trece).

"Yo lo estuve conociendo tres meses tres meses como mucho. Un día en el gimnasio una chica viene a increparme que estaba con él, fue un papelón a los gritos ida y vuelta. Y llega otra chica más, un desastre. No estaba ni enterada, ese fue el último contacto que tuvo con él", comentó indignada sobre la traición del empresario.

Y comentó sobre su accionar: "Él me pedía una exclusividad y quería mostrarse todo el tiempo conmigo a lo cual yo no accedí porque si estoy conociendo a alguien no me voy a mostrar por todos lados. A él le debe gustar eso, busca el quilombo, ¿mirá si va a tener las mismas personas en el mismo lugar? Es como medio psicópata".