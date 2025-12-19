Confirmado: todos los bancos cierran sus puertas

Un feriado que exige planificación financiera previa

Todo feriado bancario obliga a programar movimientos con antelación, pero el 1 de enero introduce un componente adicional: el cierre anual de balances económicos, tanto de familias como de empresas. Muchos ciudadanos requieren disponer de dinero para pagos inmediatos —desde alquileres hasta servicios, compras urgentes o viajes— y suelen programar sus operaciones justo en los primeros días de enero.

Esa necesidad cotidiana se cruza con una realidad inamovible: las sucursales permanecerán cerradas sin excepción. Por eso las entidades subrayan, una y otra vez, la importancia de anticiparse al feriado.

El llamado afecta a varios grupos:

Consumidores que necesitan efectivo en grandes cantidades

Usuarios que planeen consignaciones empresariales con documentación asociada

Personas que deban cobrar cheques de gerencia

Clientes que pretendan abrir una cuenta o producto financiero aprovechando el cambio de año

Quienes necesiten asesoría comercial personalizada

Los bancos insisten en que todas esas gestiones no podrán resolverse de forma digital, porque dependen de la presencia física del usuario para validación de identidad, firma o entrega de elementos materiales (tarjetas, libretas, chequeras, documentación corporativa).

En ese sentido, el último día hábil anterior al feriado se convierte en la fecha clave. Las entidades bancarias suelen experimentar altos niveles de demanda en ventanilla, filas extensas y demoras en los trámites. Para muchos usuarios, esto implica reorganizar horarios laborales y personales antes del cierre por Año Nuevo.

¿Por qué cierran los bancos el 1 de enero? Una explicación normativa

La razón no admite interpretaciones: el 1 de enero es un feriado nacional obligatorio en Colombia. Se trata de una fecha fijada en el calendario oficial desde hace décadas y que aplica a toda la administración pública, el sector financiero y parte de la actividad privada.

El cierre bancario no constituye una medida de emergencia ni un comportamiento excepcional ligado a crisis económicas, paros o reformas institucionales. Por el contrario, es parte del funcionamiento regular del sistema financiero, que ajusta su operación a las disposiciones legales que rigen los días no laborales.

La legislación es clara en dos sentidos:

No se permite la atención presencial ni la prestación de servicios bancarios ordinarios en feriados nacionales.

Las entidades deben garantizar canales alternativos de operación digital, especialmente cuando se trata de compras, pagos básicos, transferencias o consultas de saldo.

Por esto, el cierre no solamente incluye las sucursales tradicionales, sino también:

Oficinas en centros comerciales

Puntos empresariales

Oficinas privadas de atención preferencial

Centros especializados de productos financieros

La única excepción parcial se da en los corresponsales bancarios, que seguirán las normas del comercio donde operan. Si ese local decide cerrar por el feriado, el corresponsal también lo hará.

Qué servicios estarán totalmente suspendidos

La lista de actividades que quedarán sin posibilidad de resolución presencial es extensa y afecta a consumidores, empresas y comercios por igual. No habrá:

Retiros en ventanilla , especialmente aquellos que requieren autorización especial

Consignaciones o depósitos con recibo físico

Apertura de productos financieros que exijan firma autógrafa o lectura biométrica

Entrega de tarjetas, libretas, chequeras o PIN físicos

Actualizaciones de datos sensibles , como cambio de dirección fiscal o inclusión de beneficiarios

Solicitudes inmediatas de créditos presenciales

Asesorías personalizadas de inversión

Trámites con documentación empresarial certificada

En todos los casos, la alternativa digital tiene limitaciones evidentes: no resuelve procesos que exigen identificación presencial, no consolida operaciones con documentación física, ni habilita retiros por encima de topes preestablecidos por canales electrónicos.

Qué sí funcionará durante la jornada festiva

Aunque la banca presencial quedará paralizada, el sistema financiero seguirá operativo en diversas capas tecnológicas. Las plataformas digitales continuarán abiertas, lo que permitirá ejecutar gran parte de las operaciones diarias más comunes.

Entre los servicios habilitados se encuentran:

Cajeros automáticos

Serán la primera vía para extraer efectivo o consultar saldos. No obstante, tienen límites diarios, y en jornadas de alta demanda pueden registrar desabastecimiento temporal de efectivo.

Banca virtual

Disponible para:

Pagos de servicios

Transferencias a terceros

Compras virtuales

Pago de impuestos habilitados

Consultas de saldo e historial

Aplicaciones móviles

Funcionarán como herramienta de bolsillo para recargas, envíos de dinero, bloqueos preventivos de tarjetas robadas y pagos con QR.

Pagos con tarjeta débito o crédito

Los comercios habilitados podrán mantener operación normal, siempre que no presenten caídas en su red o cierres por feriado propio.

Transferencias internas

Los movimientos entre cuentas del mismo banco suelen liquidarse de inmediato, incluso en feriado.

Es decir, aunque no exista atención de ventanilla, el consumo minorista y la economía diaria no se detendrán.

El efecto sobre comercios y corresponsales bancarios

Los corresponsales bancarios, cada vez más utilizados en áreas rurales o en municipios sin amplio acceso bancario, son un punto particular dentro de esta jornada. Su operación no es bancaria en sí misma, sino que depende de:

El comercio donde funcionan

Las políticas de cada cadena

La disponibilidad de personal

El flujo de clientes

Durante el 1 de enero, gran parte del comercio minorista reduce su horario o directamente no abre, por lo que muchos corresponsales también quedarán fuera de servicio.

Esto afecta sobre todo a:

Familias que utilizan corresponsales para retiros básicos

Trabajadores que cobran allí pagos o bonificaciones

Consumidores que cargan efectivo para compras cotidianas

La recomendación, una vez más, es anticiparse al feriado.

Impacto en el movimiento de efectivo y riesgos de seguridad

Una inquietud recurrente en esta fecha es la gestión del efectivo físico. Muchas personas prefieren retirar dinero antes del cierre por seguridad personal, pero eso genera un volumen excepcional de retiros en los días previos.

Los especialistas en seguridad recomiendan:

Evitar retiros de grandes montos sin acompañamiento

No manipular efectivo visible en la vía pública

Evitar transacciones nocturnas en cajeros solitarios

Utilizar transporte seguro desde la entidad bancaria

Si bien las plataformas digitales reducen la necesidad de manejar dinero en billetes, existen pagos —alquileres, anticipos laborales, obras, compras personales— que todavía se realizan en papel moneda.

Una economía que se digitaliza, pero aún depende de la presencia física

Aunque Colombia ha avanzado aceleradamente en pagos móviles y transferencias inmediatas, el cierre bancario anual deja expuesta una realidad estructural: todavía existe un porcentaje considerable de operaciones que requieren contacto humano, confianza personal, verificación documental o retiro físico.

El 1 de enero funciona así como un recordatorio de transición financiera. Por un lado, la digitalización permite que el comercio general siga activo. Pero, por otro, invita a cuestionar por qué ciertos procesos siguen anclados al papel, la firma manuscrita y la presencialidad.

El día después: cuándo vuelve la atención al público

La atención bancaria se reanudará en el siguiente día hábil, respetando el horario habitual de cada entidad. Esto implica que, en cuestión de 24 horas, el sistema financiero retomará su ritmo normal:

Sucursales abiertas

Trámites presenciales rehabilitados

Entrega de documentación física

Gestión crediticia ordinaria

Atención ejecutiva empresarial

Ese movimiento post-feriado genera habitualmente un incremento temporal en la carga de trabajo, con filas extensas en sucursales y atención más lenta.