Incendio forestal en Bariloche: evacuaron un centro de salud por el avance del fuego en el cerro Runge
El siniestro llegó a metros del Sanatorio San Carlos. Además, un edificio ubicado en la calle Tucumán fue evacuado de manera preventiva.
Las llamas se desencadenaron a pocos metros del Sanatorio San Carlos.
Un incendio forestal se desató este viernes en una zona boscosa del cerro Runge, en San Carlos de Bariloche, y obligó a evacuar el Sanatorio San Carlos ante la cercanía de las llamas. El foco ígneo avanzó con rapidez por la pendiente y la vegetación, quedando a pocos metros del centro de salud, ubicado a la altura del kilómetro 1 de la avenida Bustillo.
Las llamas se propagaron favorecidas por el abundante combustible vegetal y generaron un importante operativo de emergencia, que incluyó el despliegue de varias dotaciones de Bomberos Voluntarios, ambulancias y personal de salud para asistir en la evacuación de pacientes y trabajadores del sanatorio, además de la protección de viviendas linderas.
Como consecuencia del operativo, se dispuso el corte total del tránsito en el kilómetro 1 de la avenida Bustillo, así como en la intersección de Belgrano y 20 de Junio. Además, un edificio ubicado en la calle Tucumán fue evacuado de manera preventiva, debido al riesgo que representaba el avance del fuego.
Antes de la llegada de los equipos especializados, vecinos de la zona intentaron contener las llamas con baldes y palas, alarmados por la cercanía del incendio a sus viviendas. Desde las autoridades advirtieron que estas acciones, aunque bien intencionadas, ponen en riesgo a los civiles y dificultan el trabajo de los brigadistas.
El incendio pasó a ser de interfase
Nelson Leal, subjefe del SPLIF Bariloche, explicó que el fuego se inició “en la ladera del cerro Runge, justo detrás del sanatorio” y remarcó que avanzó rápidamente por la pendiente y la vegetación del sector. Con el correr de las horas, el siniestro pasó de ser forestal a un incendio de interfase, es decir, cuando el fuego se propaga entre áreas naturales y construcciones, aumentando el riesgo para personas, viviendas e infraestructuras.
Desde el municipio insistieron en que no se acerquen personas no autorizadas a la zona del incendio y pidieron despejar las vías de acceso para permitir la circulación de los vehículos de emergencia. “La mejor manera de ayudar es mantenerse informados por canales oficiales y dejar trabajar a los profesionales”, señalaron.
El clima, un factor clave para combatir las llamas
El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) informó que el pronóstico para Bariloche resulta favorable para el combate del incendio, ya que durante la tarde comenzó a registrarse llovizna, con probabilidad de que continúe hasta la noche e incluso con momentos de precipitaciones más intensas, lo que podría ayudar a controlar el foco ígneo.
Weretilneck alertó por el riesgo de incendios
Este viernes se encontraba en Bariloche el gobernador de Río Negro, Alberto Weretilneck, quien advirtió sobre la alta probabilidad de incendios forestales en esta época del año. “Estamos atravesando uno de los veranos más secos de los últimos 14 años y frente a ese escenario no improvisamos”, afirmó.
El mandatario destacó la coordinación entre los organismos de prevención y combate del fuego y detalló una serie de inversiones realizadas en la ciudad: cámaras de alerta temprana, estaciones meteorológicas, equipamiento para la primera respuesta, maquinaria, movilidad y la incorporación de 50 combatientes, además de tecnología desarrollada por INVAP y el refuerzo del SPLIF, junto con medios aéreos.
Finalmente, Weretilneck remarcó que “la responsabilidad también es social: está prohibido hacer fuego” y sostuvo que el cuidado de los bosques y las comunidades “es una tarea compartida, con un Estado presente y activo”.
Las autoridades recordaron que ante la detección de fuego o columnas de humo, tanto vecinos como turistas deben comunicarse de manera inmediata con la línea 103, para dar aviso y permitir una respuesta rápida de los equipos de emergencia.