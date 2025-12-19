Incendio forestal en Bariloche: evacuaron un centro de salud por el avance del fuego en el cerro Runge

Embed

El incendio pasó a ser de interfase

Nelson Leal, subjefe del SPLIF Bariloche, explicó que el fuego se inició “en la ladera del cerro Runge, justo detrás del sanatorio” y remarcó que avanzó rápidamente por la pendiente y la vegetación del sector. Con el correr de las horas, el siniestro pasó de ser forestal a un incendio de interfase, es decir, cuando el fuego se propaga entre áreas naturales y construcciones, aumentando el riesgo para personas, viviendas e infraestructuras.

Desde el municipio insistieron en que no se acerquen personas no autorizadas a la zona del incendio y pidieron despejar las vías de acceso para permitir la circulación de los vehículos de emergencia. “La mejor manera de ayudar es mantenerse informados por canales oficiales y dejar trabajar a los profesionales”, señalaron.

El clima, un factor clave para combatir las llamas

El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) informó que el pronóstico para Bariloche resulta favorable para el combate del incendio, ya que durante la tarde comenzó a registrarse llovizna, con probabilidad de que continúe hasta la noche e incluso con momentos de precipitaciones más intensas, lo que podría ayudar a controlar el foco ígneo.

Incendio en Bariloche. Foto: Agencia NA (Gobierno de Río Negro)

Weretilneck alertó por el riesgo de incendios

Este viernes se encontraba en Bariloche el gobernador de Río Negro, Alberto Weretilneck, quien advirtió sobre la alta probabilidad de incendios forestales en esta época del año. “Estamos atravesando uno de los veranos más secos de los últimos 14 años y frente a ese escenario no improvisamos”, afirmó.

El mandatario destacó la coordinación entre los organismos de prevención y combate del fuego y detalló una serie de inversiones realizadas en la ciudad: cámaras de alerta temprana, estaciones meteorológicas, equipamiento para la primera respuesta, maquinaria, movilidad y la incorporación de 50 combatientes, además de tecnología desarrollada por INVAP y el refuerzo del SPLIF, junto con medios aéreos.

Finalmente, Weretilneck remarcó que “la responsabilidad también es social: está prohibido hacer fuego” y sostuvo que el cuidado de los bosques y las comunidades “es una tarea compartida, con un Estado presente y activo”.

Las autoridades recordaron que ante la detección de fuego o columnas de humo, tanto vecinos como turistas deben comunicarse de manera inmediata con la línea 103, para dar aviso y permitir una respuesta rápida de los equipos de emergencia.