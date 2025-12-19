Un cirujano cardiovascular reveló una información clave sobre la evolución de Christian Petersen: "50%..."

“La segunda causa de falla multiorgánica es tóxica. Cualquier tóxico que se les ocurra, puede pasar que ingrese en el organismo. La tercera es metabólica: un paciente diabético que tiene 500 de glucemia, el azúcar está en la sangre pero no entra en la célula. Y la cuarta causa más común es una infección: el segundo o tercer día empieza a orinar poco, el corazón tiene una arritmia, el cerebro no responde y termina con una falla multiorgánica”, sostuvo.

“Acá lo más probable es que puede ser una falla tóxica, porque la arritmia, como fibrilación auricular, es la arritmia más común que existe”, indicó. “La falla multiorgánica es un cuadro grave”, determinó.

El especialista celebró los últimos avances médicos y destacó señales que, dentro de un contexto crítico, resultan alentadoras para el equipo de salud y el entorno del paciente. Cuando le hicieron saber que le sacaron el respirador, lo celebró. “¿Lo tienen con respirador artificial? ¿Se lo sacaron? Eso es una muy buena noticia. 50% arriba, rápidamente. Es buena la noticia de que le hayan sacado el respirador. No estarían complicados los pulmones”.

Cuál fue el último mensaje de Christian Petersen

Mientras crece la inquietud por el colapso que sufrió en el volcán Lanín la semana pasada —un episodio que trascendió públicamente recién este jueves—, en las últimas horas volvió a cobrar fuerza un posteo íntimo que Christian Petersen había compartido pocos días antes, en el que se permitía hablar con total honestidad sobre su presente emocional.

“Para amar de verdad has de ser feliz. Para ser feliz has de amar de verdad”, escribió el reconocido chef en su cuenta de Instagram, citando a Rabindranath Tagore. La frase estuvo acompañada por una serie de imágenes donde se lo ve sonriente y profundamente enamorado junto a su actual pareja, Sofía Zelaschi.

La historia entre Petersen y Zelaschi tiene varios capítulos. Se conocieron en el set de El Gran Premio de la Cocina (El Trece), cuando él formaba parte del jurado y ella competía como participante. Aunque la atracción fue inmediata, ambos optaron por el silencio en aquel primer momento, sin animarse a dar el paso.

Según relató el propio chef en una entrevista con Hola!, el vínculo tomó otro rumbo tras la eliminación de Sofía del reality. Una compañera del programa le comentó que ella estaba triste por no volver a cruzarlo, y eso fue suficiente para que Petersen la convocara a trabajar en su restaurante. Sin embargo, el reencuentro vino con una sorpresa: Sofía estaba a punto de casarse con otra persona, mientras él también mantenía una relación.

Aun así, el destino volvió a insistir. Petersen decidió separarse y expresar lo que sentía, gesto que fue correspondido por Zelaschi, quien tomó la misma decisión. Pese a la diferencia de edad —él casi la duplicaba—, ambos apostaron por una relación intensa que, en un comienzo, mantuvieron en la más estricta reserva.

La relación se hizo pública recién dos años después y terminó de consolidarse en 2020, cuando la pandemia los encontró tomando una decisión clave: mudarse juntos junto a sus respectivos hijos. La convivencia fluyó con naturalidad. El hijo de Sofía aceptó desde el primer momento al chef, mientras que Hans, Lars y Francis, los hijos de Petersen, construyeron un vínculo cercano y afectuoso con la nueva pareja de su padre.

En abril de este año, tras siete años de relación, la pareja formalizó su unión en el registro civil. Hoy, en medio de la delicada internación del chef, Sofía permanece a su lado sin apartarse, sosteniéndolo en uno de los momentos más difíciles de su vida.