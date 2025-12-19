El Banco Mundial aprobó un préstamo de US$300 millones para los subsidios al gas en Argentina

En ese marco, se prevé integrar a los beneficiarios del gas envasado a un registro unificado, lo que facilitará su acceso a los subsidios y a programas complementarios. Además, el rediseño del esquema buscará adecuar mejor los subsidios a los patrones reales de consumo energético de los hogares, con la meta de mejorar la equidad del sistema, promover un uso más eficiente de la energía, reducir el consumo y evitar gastos innecesarios.

Los cambios en los subsidios

El respaldo financiero del Banco Mundial se conoce luego de que el Gobierno anunciara su decisión de modificar el régimen actual de subsidios energéticos, una medida alineada con el pedido del Fondo Monetario Internacional (FMI) de simplificar la asignación de estos recursos para contener el gasto público.

A fines de noviembre, la Secretaría de Energía adelantó que avanzará hacia un nuevo régimen de Subsidios Energéticos Focalizados. El esquema vigente de segmentación, que divide a los usuarios en tres niveles según ingresos, dejará de aplicarse y será reemplazado por un sistema con solo dos categorías, hogares subsidiados y hogares que pagarán el costo pleno de la energía.

Con el nuevo criterio, el acceso a los subsidios quedará limitado a hogares con ingresos inferiores a tres Canastas Básicas Totales de un hogar tipo 2, equivalentes a $3.771.987 mensuales, de acuerdo con los datos de noviembre del Indec. En la actualidad, reciben asistencia estatal 9,24 millones de usuarios de electricidad y 5,13 millones de gas natural, con ingresos declarados de hasta 3,5 canastas básicas totales, equivalentes a $4.400.651,50.

El Gobierno informó además que las personas ya inscriptas en el Registro de Acceso a los Subsidios Energéticos, vigente desde 2022, no deberán volver a anotarse, ya que la información será migrada de forma automática, con la posibilidad de actualizar los datos mediante una declaración jurada. A ese universo se sumarán también los más de 3,3 millones de beneficiarios del Programa Hogar, destinado a la compra de garrafas, que quedarán incorporados al nuevo régimen.