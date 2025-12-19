En vivo Radio La Red
En vivo América TV Radio La Red FM Blue
En vivo Radio La Red
Economía
Banco Mundial
Argentina
NUEVO ESQUEMA

El Banco Mundial aprobó un préstamo de US$300 millones para los subsidios al gas en Argentina

El crédito tendrá un plazo de devolución de 32 años y otros siete años de gracia. Según el Banco Mundial, es para mejorar la focalización de los subsidios energéticos y proteger a los hogares más vulnerables.

A través del decreto 871/2021 publicado hoy en el Boletín Oficial

A través del decreto 871/2021 publicado hoy en el Boletín Oficial, el Poder Ejecutivo extendió la intervención de ambos organismos descentralizados en el ámbito de la Secretaría de Energía que comenzó en 2020.

El Banco Mundial aprobó este viernes un préstamo por US$ 300 millones para la Argentina, con tasa variable y un plazo de devolución de 32 años, que incluye un período de gracia de siete años. El financiamiento apunta a reforzar la capacidad del Estado para mejorar la focalización de los subsidios al gas, proteger a los sectores más vulnerables y avanzar en la sostenibilidad fiscal y ambiental del sistema energético.

Leé también En 2026, cambia el esquema de subsidios para la luz y el gas: cómo impactará en las tarifas
El Gobierno presentó el nuevo esquema de subsidios focalizados en los hogares más vulnerables.

Desde la entidad multilateral explicaron que se trata de un financiamiento adicional al proyecto "Apoyo a la transición a un sector eléctrico sustentable", que ya permitió mejorar el Registro de Acceso a los Subsidios Energéticos y derivó en la reclasificación de 1,2 millones de hogares. El esquema alcanza tanto a usuarios de gas por red como a quienes dependen del gas envasado, como las garrafas.

metrogas.webp

“Acompañamos los esfuerzos del Gobierno por continuar mejorando la focalización de los subsidios de gas para que lleguen a las poblaciones más vulnerables, quienes destinan un mayor porcentaje de sus ingresos en satisfacer sus necesidades energéticas”, afirmó Marianne Fay, directora del Banco Mundial para Argentina, Paraguay y Uruguay.

Con el nuevo proyecto, el alcance se ampliará a hogares de bajos ingresos y a regiones sin acceso a la red de gas, donde el consumo de gas envasado resulta clave para cubrir necesidades básicas, especialmente la cocción de alimentos. El Banco Mundial destacó que el objetivo es simplificar, armonizar y modernizar los distintos esquemas de subsidios, con mejoras tanto en eficiencia como en accesibilidad.

En ese marco, se prevé integrar a los beneficiarios del gas envasado a un registro unificado, lo que facilitará su acceso a los subsidios y a programas complementarios. Además, el rediseño del esquema buscará adecuar mejor los subsidios a los patrones reales de consumo energético de los hogares, con la meta de mejorar la equidad del sistema, promover un uso más eficiente de la energía, reducir el consumo y evitar gastos innecesarios.

Los cambios en los subsidios

El respaldo financiero del Banco Mundial se conoce luego de que el Gobierno anunciara su decisión de modificar el régimen actual de subsidios energéticos, una medida alineada con el pedido del Fondo Monetario Internacional (FMI) de simplificar la asignación de estos recursos para contener el gasto público.

A fines de noviembre, la Secretaría de Energía adelantó que avanzará hacia un nuevo régimen de Subsidios Energéticos Focalizados. El esquema vigente de segmentación, que divide a los usuarios en tres niveles según ingresos, dejará de aplicarse y será reemplazado por un sistema con solo dos categorías, hogares subsidiados y hogares que pagarán el costo pleno de la energía.

Con el nuevo criterio, el acceso a los subsidios quedará limitado a hogares con ingresos inferiores a tres Canastas Básicas Totales de un hogar tipo 2, equivalentes a $3.771.987 mensuales, de acuerdo con los datos de noviembre del Indec. En la actualidad, reciben asistencia estatal 9,24 millones de usuarios de electricidad y 5,13 millones de gas natural, con ingresos declarados de hasta 3,5 canastas básicas totales, equivalentes a $4.400.651,50.

El Gobierno informó además que las personas ya inscriptas en el Registro de Acceso a los Subsidios Energéticos, vigente desde 2022, no deberán volver a anotarse, ya que la información será migrada de forma automática, con la posibilidad de actualizar los datos mediante una declaración jurada. A ese universo se sumarán también los más de 3,3 millones de beneficiarios del Programa Hogar, destinado a la compra de garrafas, que quedarán incorporados al nuevo régimen.

Compartir
Compartir en Facebook
Facebook
Compartir en Twitter
Twitter
Compartir en Whatsapp
Whatsapp
Se habló de
Banco Mundial Argentina subsidios Gas
Notas relacionadas
Con el envión del triunfo electoral, Milei avanza con el plan de privatizaciones y eliminación de subsidios
Subsidio para la primera infancia: ANSES actualizó los valores del Complemento Salud para la AUH
Las buenas señales del mercado para el Gobierno: dólar estable y riesgo país por debajo de los 600 puntos
-

Últimas Noticias

Más sobre Economía

Más sobre Economía

Te puede interesar