La insólita fake news sobre Argentina que difundió el presidente colombiano en sus redes sociales

Tras la publicación, numerosos usuarios advirtieron el error, aunque el mandatario colombiano no corrigió ni eliminó el mensaje. “Un presidente publicando fake news, Colombia merece algo mejor que usted”, escribió un usuario identificado como Jorge Castro. Otro comentario, firmado por Rivardo Gutiérrez Zapata, señaló: “Presidente, es un video de agosto de 2023″. En ese momento, la Argentina se encontraba bajo la presidencia de Alberto Fernández.

Las otra fake news de Petro

A lo largo de su gestión, Gustavo Petro ha compartido en reiteradas ocasiones información no verificada o directamente errónea desde su cuenta oficial de X, lo que generó polémicas recurrentes y cuestionamientos sobre los mecanismos de control en la comunicación presidencial.

En otra oportunidad, el mandatario difundió un video que presentó como obras realizadas por su gobierno en Riohacha, capital del departamento de La Guajira. Sin embargo, usuarios identificaron que las imágenes correspondían al Arkansas River Trail, en Wichita, Estados Unidos. La publicación fue borrada tras las advertencias.

Situaciones similares se repitieron cuando Petro atribuyó a Colombia imágenes de hospitales en ruinas que en realidad pertenecían a centros de salud ubicados en Venezuela, y cuando compartió fotografías de cosechas de aguacate en Brasil como si hubieran sido tomadas en los Montes de María, en Bolívar.

La utilización de imágenes manipuladas o generadas por inteligencia artificial también generó controversia. En julio de 2025, el presidente publicó una imagen de un supuesto “narcosubmarino” con misiles Sam16 y afirmó: “Trajeron misiles tierra/aire Sam16, nunca había existido tal armamento en Colombia, lo apuntan al presidente, ahora vemos la última tecnología aplicada al traqueteo. Detritus del capitalismo con máxima tecnología, ante lo cual se debe responder”. Posteriormente, se aclaró que se trataba de una imagen alterada a partir de una fotografía de un submarino incautado en 2020 por la agencia AFP.

El listado de errores incluye además la difusión de imágenes de protestas en Barcelona presentadas como marchas por el cambio climático. cuando no lo eran, También reposteó un mensaje con un elogio a su gestión desde una cuenta falsa atribuida al Premio Nobel de Economía James Robinson y compartió el anuncio erróneo de la muerte de la escritora Laura Restrepo.

La nómina de controversias incluye también el uso de imágenes creadas con inteligencia artificial para graficar la movilización del 1° de mayo de 2024, cuando en realidad se trataba de fotografías correspondientes a una protesta opositora realizada el 21 de abril de 2025. En otro episodio, al intentar refutar una imagen antigua en la que aparecía junto a una menor armada, Petro difundió una fotografía alternativa que, de acuerdo con el medio La Silla Vacía y herramientas de verificación basadas en inteligencia artificial, habría sido retocada digitalmente.

Los antecedentes de desinformación atribuidos al presidente colombiano comprenden además la difusión de imágenes del metro de Moscú presentadas como supuestos diseños del metro de Bogotá, la denuncia de un asesinato paramilitar en Córdoba que luego se comprobó que era un simulacro universitario, la circulación de montajes vinculados a disturbios en París y la atribución errónea de la participación de un joven boyacense en las olimpiadas mundiales de Física, quien resultó ser un actor porno de nacionalidad española. A ese listado se suma la edición de una fotografía utilizada para acusar de racismo al entonces candidato presidencial Iván Duque.