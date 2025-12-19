En vivo Radio La Red
Mundo
Donald Trump
Nicolás Maduro
Crisis internacional

La temeraria amenaza de Donald Trump contra Nicolás Maduro que preocupa a toda Venezuela

El presidente norteamericano ratificó que seguirá con el bloqueo a los petroleros venezolanos que figuran en una lista de sancionados. Al mismo tiempo, atacó a dos lanchas que atribuyen a narcotraficantes. Mataron a 5 personas en esa acción.

por Roberto Adrián Maidana |
Nicolás Maduro y Donald Trump en pie de guerra. (foto: A24.com)

Nicolás Maduro y Donald Trump en pie de guerra. (foto: A24.com)
Trump lanzó un ultimatum contra Nicolás Maduro y no descartó una intervención militar
Trump dijo que el tiempo de Maduro en el poder de Venezuela se terminó. (foto: A24.com)

El mandatario de los Estados Unidos ratificó que seguirá movilizando aviones y barcos en aguas internacionales cercanas a Venezuela. Para mantener el bloqueo que dispuso sobre buques petroleros sobre los que pesa una sanción internacional.

Al mismo tiempo, el Comando Sur estadounidense, con sus fuerzas desplegadas en la zona, atacó a otras dos lanchas que define como pertenecientes al “narcotráfico” que viajan hacia la costa del sur de Estados Unidos. El saldo, 5 personas muertas. Y la promesa del jefe de la Casa Blanca de que ambas acciones seguirán: el bloqueo y los ataques para hundir a esas lanchas.

Entonces, el periodista le preguntó por un paso más en la escalada, un ataque militar, una guerra con Venezuela: "No lo descarto, no", dijo Trump sin titubear.

En esa conversación, Trump admitió que los recientes ataques letales del ejército contra embarcaciones en el Caribe y el Pacífico, tildadas de "ejecuciones extrajudiciales" por organismos internacionales, podrían derivar en un conflicto a mayor escala. Sin embargo, al ser consultado sobre si su objetivo era un derribar al Gobierno del presidente venezolano, Nicolás Maduro, respondió: "Él sabe exactamente lo que quiero", respondió Trump. "Él lo sabe mejor que nadie".

¿Guerra entre Estados Unidos y Venezuela?

Desde que Trump dio por "encaminado", el proceso de paz entre Israel y palestinos, giró sus reclamos sobre Venezuela. Con González Urrutia y Corina Machado se muestra más estable que en su primera presidencia con Juan Antonio Guaidó. Primero lo reconoció como presidente provisional, pero luego lo abandonó cuando Guaidó no pudo avanzar contra Maduro. Ahora es distinto. El premio Nobel de la Paz a María Corina Machado - ese al que Trump se autoproclamó varias veces - le hizo ajustar más la presión sobre el régimen bolivariano.

Así fue que dio tres órdenes convergentes:

  • Bloqueo con barcos y aviones del Comando Sur de EE.UU. a la salida de petroleros venezolanos y lanchas rápidas de "narcos" así considerados por la Casa Blanca.
  • Dijo que no era recomendable para ninguna aerolínea del mundo seguir volando por el espacio aéreo venezolano
  • Autorizar a posibles acciones encubiertas en terreno venezolano.

En tanto, Maduro, respondíó con alertas a todo el sistema de defensa bolivariano y al mismo tiempo, con un curioso mensaje cantando una canción de John Lennon sobre la paz. Pero Trump tiene otros planes.

"No lo descarto" (un ataque a Venezuela)

