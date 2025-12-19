La temeraria amenaza de Donald Trump contra Nicolás Maduro que preocupa a toda Venezuela

Embed

En esa conversación, Trump admitió que los recientes ataques letales del ejército contra embarcaciones en el Caribe y el Pacífico, tildadas de "ejecuciones extrajudiciales" por organismos internacionales, podrían derivar en un conflicto a mayor escala. Sin embargo, al ser consultado sobre si su objetivo era un derribar al Gobierno del presidente venezolano, Nicolás Maduro, respondió: "Él sabe exactamente lo que quiero", respondió Trump. "Él lo sabe mejor que nadie".

¿Guerra entre Estados Unidos y Venezuela?

Desde que Trump dio por "encaminado", el proceso de paz entre Israel y palestinos, giró sus reclamos sobre Venezuela. Con González Urrutia y Corina Machado se muestra más estable que en su primera presidencia con Juan Antonio Guaidó. Primero lo reconoció como presidente provisional, pero luego lo abandonó cuando Guaidó no pudo avanzar contra Maduro. Ahora es distinto. El premio Nobel de la Paz a María Corina Machado - ese al que Trump se autoproclamó varias veces - le hizo ajustar más la presión sobre el régimen bolivariano.

Así fue que dio tres órdenes convergentes:

Bloqueo con barcos y aviones del Comando Sur de EE.UU. a la salida de petroleros venezolanos y lanchas rápidas de "narcos" así considerados por la Casa Blanca.

Dijo que no era recomendable para ninguna aerolínea del mundo seguir volando por el espacio aéreo venezolano

Autorizar a posibles acciones encubiertas en terreno venezolano.

En tanto, Maduro, respondíó con alertas a todo el sistema de defensa bolivariano y al mismo tiempo, con un curioso mensaje cantando una canción de John Lennon sobre la paz. Pero Trump tiene otros planes.

"No lo descarto" (un ataque a Venezuela)