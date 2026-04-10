Conmoción por la muerte de un nene de 11 años apuñalado por un joven obsesionado con él
El ataque ocurrió dentro de una institución a la que ambos asistían y la víctima fue trasladada de urgencia tras recibir varias puñaladas. El sospechoso fue detenido horas después y los investigadores analizan mensajes previos para reconstruir el vínculo entre los dos.
Un joven de 23 años fue detenido acusado de apuñalar y matar a un niño de 11 en un centro cultural de la localidad española de Villanueva de la Cañada, ubicada a unos 30 kilómetros al oeste de Madrid. El ataque ocurrió este jueves por la tarde en los baños de la institución, y las autoridades investigan el contexto del crimen mientras analizan mensajes previos que el agresor habría enviado a la víctima.
El hecho se produjo alrededor de las 19.45, cuando David P., un chico de 11 años de familia de origen rumano, salió de su clase de refuerzo de inglés en el centro cultural y se dirigió al baño. Según los investigadores, allí fue interceptado por Julio B., un joven de nacionalidad peruana, quien le asestó múltiples puñaladas en el tórax, el cuello y la espalda antes de escapar.
La víctima fue encontrada por un policía que se encontraba fuera de servicio. En el lugar, los servicios de emergencia iniciaron maniobras de reanimación mientras el menor atravesaba un paro cardiorrespiratorio. Personal del Summa 112 logró estabilizarlo y trasladarlo al Hospital 12 de Octubre, aunque el niño murió poco después de ingresar al centro de salud.
Horas más tarde, efectivos de la Guardia Civil localizaron y detuvieron al sospechoso, identificado como Julio B., de 23 años. El acusado quedó a disposición judicial y, según informó el diario El País, fue derivado bajo custodia médica a una unidad psiquiátrica del Hospital de Móstoles, ya que presentaría un trastorno del espectro autista. Los investigadores buscan determinar su grado de imputabilidad.
La conmoción se extendió rápidamente por la comunidad. Este viernes se realizó un minuto de silencio frente al ayuntamiento de Villanueva de la Cañada y en la Plaza de España de la localidad, con la participación de familiares y amigos del niño. “Es el día más difícil desde que soy alcalde. Ha sucedido lo que era impensable y todavía no damos crédito por lo sucedido”, expresó el intendente local, Luis Manuel Partida.
El motivo del ataque
En paralelo, comenzaron a surgir detalles sobre la relación previa entre ambos. Amigos del menor señalaron ante la prensa local que existía un conflicto previo entre la víctima y el agresor, lo que abrió una línea de investigación sobre el posible móvil del ataque.
Durante las pericias realizadas este viernes, la Guardia Civil secuestró notas y mensajes que el acusado habría enviado a la víctima y a personas de su entorno. En uno de los textos se leía: “No quiero ser una carga. No quiero hacer daño a mis amigos”. En otro, en cambio, el tono era más amenazante: “Si no me concedes el amor, voy a desatar la ira”.
La declaración de la madre del agresor
La madre del detenido habló con la televisión pública RTVE y aseguró que su hijo “sufre una discapacidad del 70 por ciento, autismo grado 3”. También explicó que solía relacionarse con niños más pequeños “porque su cerebro es el de un niño”, y pidió disculpas entre lágrimas a la familia de la víctima.
Uno de los compañeros de David aportó más detalles en declaraciones al diario ABC. Según su testimonio, el conflicto se había intensificado en los últimos meses. El menor le habría comentado: “[Julio] Quiere ser mi novio o algo así. Ha pintado nuestras iniciales, 'J y D', en las paredes del ayuntamiento”. Además, indicó que la madre del niño le había prohibido seguir teniendo contacto con el joven detenido.