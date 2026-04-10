Conmoción por la muerte de un nene de 11 años apuñalado por un joven obsesionado con él

Villanueva de la Cañada España crimen nene 11 años

La conmoción se extendió rápidamente por la comunidad. Este viernes se realizó un minuto de silencio frente al ayuntamiento de Villanueva de la Cañada y en la Plaza de España de la localidad, con la participación de familiares y amigos del niño. “Es el día más difícil desde que soy alcalde. Ha sucedido lo que era impensable y todavía no damos crédito por lo sucedido”, expresó el intendente local, Luis Manuel Partida.

El motivo del ataque

En paralelo, comenzaron a surgir detalles sobre la relación previa entre ambos. Amigos del menor señalaron ante la prensa local que existía un conflicto previo entre la víctima y el agresor, lo que abrió una línea de investigación sobre el posible móvil del ataque.

Durante las pericias realizadas este viernes, la Guardia Civil secuestró notas y mensajes que el acusado habría enviado a la víctima y a personas de su entorno. En uno de los textos se leía: “No quiero ser una carga. No quiero hacer daño a mis amigos”. En otro, en cambio, el tono era más amenazante: “Si no me concedes el amor, voy a desatar la ira”.

La declaración de la madre del agresor

La madre del detenido habló con la televisión pública RTVE y aseguró que su hijo “sufre una discapacidad del 70 por ciento, autismo grado 3”. También explicó que solía relacionarse con niños más pequeños “porque su cerebro es el de un niño”, y pidió disculpas entre lágrimas a la familia de la víctima.

Uno de los compañeros de David aportó más detalles en declaraciones al diario ABC. Según su testimonio, el conflicto se había intensificado en los últimos meses. El menor le habría comentado: “[Julio] Quiere ser mi novio o algo así. Ha pintado nuestras iniciales, 'J y D', en las paredes del ayuntamiento”. Además, indicó que la madre del niño le había prohibido seguir teniendo contacto con el joven detenido.