Aguinaldo ANSES 2026: los grupos que cobran el extra y las prestaciones que quedan excluidas

Esto sucede porque la Asignación Universal por Hijo no forma parte del sistema previsional que contempla el pago del Sueldo Anual Complementario. El aguinaldo está reservado exclusivamente para jubilados y pensionados incluidos dentro del régimen previsional administrado por ANSES.

La misma situación alcanza a otras prestaciones sociales y asignaciones familiares, entre ellas:

Asignaciones Familiares SUAF

Asignación por Embarazo

Becas Progresar

Potenciar Trabajo

Programas sociales similares

En todos estos casos, los beneficiarios cobran únicamente el monto mensual habitual, sin ningún adicional vinculado al medio aguinaldo.

ANSES_asignaciones AUMENTO para las asignaciones de ANSES: cómo queda la AUH en junio

Quiénes sí cobran aguinaldo de ANSES

El SAC de junio 2026 alcanzará a distintos grupos previsionales.

Entre ellos aparecen:

Jubilados del SIPA

Pensionados

Titulares de Pensiones No Contributivas (PNC)

Beneficiarios de la PUAM

El monto del aguinaldo se calcula tomando el 50% del mejor haber mensual percibido durante el primer semestre del año.

Como junio llega con aumento, en la mayoría de los casos será justamente ese mes el utilizado para determinar el valor final del SAC.

Cuánto cobrarán los jubilados en junio con aumento y aguinaldo

Con el incremento de 2,58%, la jubilación mínima pasará de $393.174,10 a $403.317,99.

Además, continuará vigente el bono extraordinario de $70.000 que el Gobierno nacional mantiene para reforzar los ingresos más bajos.

A eso se suma el medio aguinaldo, que rondará los $201.659.

De esta manera, un jubilado que cobra la mínima recibirá aproximadamente:

Haber mensual: $403.317,99

Bono extraordinario: $70.000

Medio aguinaldo: $201.659

Total estimado: $674.976,99

Por su parte, quienes perciben la jubilación máxima cobrarán cerca de $2.713.948,17, mientras que el aguinaldo rondará los $1.356.974,08.

En esos casos no corresponde el bono de $70.000, ya que el refuerzo está destinado exclusivamente a haberes bajos y medios.

Cómo funciona el bono de $70.000

El bono previsional seguirá pagándose durante junio de manera escalonada.

ANSES explicó que:

Los jubilados que cobran la mínima reciben los $70.000 completos

Quienes perciben haberes superiores cobran un monto proporcional

El bono deja de pagarse cuando el ingreso supera aproximadamente los $473.317,99

El objetivo del refuerzo es sostener el poder adquisitivo frente a la inflación y el aumento del costo de vida.

Pensiones No Contributivas: cuánto cobrarán en junio

Las Pensiones No Contributivas por invalidez y vejez, equivalentes al 70% de la jubilación mínima, aumentarán a $282.322,59.

Con el bono extraordinario y el aguinaldo, el ingreso total alcanzará aproximadamente los $493.483,89.

En detalle:

Haber mensual: $282.322,59

Bono extraordinario: $70.000

Medio aguinaldo: $141.161,30

Total estimado: $493.483,89

En tanto, las madres de siete hijos que cobran una Pensión No Contributiva seguirán percibiendo un haber equivalente a la jubilación mínima, por lo que el total con bono y aguinaldo también rondará los $674.976,99.

Cuánto cobrará la PUAM en junio 2026

La Pensión Universal para el Adulto Mayor (PUAM) aumentará a $322.654,39 durante junio.

Al sumar el bono extraordinario de $70.000 y el medio aguinaldo, el ingreso total llegará aproximadamente a: $553.981,59

La PUAM está destinada a personas mayores de 65 años que no reúnen los 30 años de aportes necesarios para acceder a una jubilación ordinaria.

Tras el fin de la moratoria previsional, esta prestación se convirtió en una de las alternativas más utilizadas por quienes no lograron completar los aportes requeridos.

Qué beneficios sí pueden cobrar los titulares de AUH

Aunque la AUH no incluye aguinaldo, los beneficiarios sí pueden acceder a distintos complementos compatibles que permiten aumentar considerablemente el ingreso mensual.

Entre ellos aparecen: