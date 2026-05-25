En vivo Radio La Red
En vivo América TV Radio La Red FM Blue
En vivo Radio La Red
Previsional
Aguinaldo
ANSES
Previsional

Aguinaldo ANSES 2026: los grupos que cobran el extra y las prestaciones que quedan excluidas

Con aumento, bono y aguinaldo, algunos jubilados recibirán ingresos cercanos a los $675.000 durante junio de 2026.

Banner Seguinos en google DESK
Aguinaldo ANSES 2026: los grupos que cobran el extra y las prestaciones que quedan excluidas

Aguinaldo ANSES 2026: los grupos que cobran el extra y las prestaciones que quedan excluidas

Con la llegada de junio de 2026, millones de titulares de prestaciones sociales administradas por ANSES comenzaron a consultar si cobrarán el aguinaldo junto con sus haberes mensuales. El Sueldo Anual Complementario (SAC), conocido popularmente como aguinaldo, representa uno de los ingresos extra más importantes del año para jubilados y pensionados.

Leé también ANSES confirmó un aumento para AUH y muchas familias cobrarán casi $500.000 en junio
ANSES confirmó un aumento para AUH y muchas familias cobrarán casi $500.000 en junio

Este año, además, el pago llegará acompañado por un nuevo aumento del 2,58% en jubilaciones y pensiones, luego de que el Instituto Nacional de Estadística y Censos (INDEC) difundiera el último índice de inflación utilizado para actualizar las prestaciones sociales.

Sin embargo, no todos los beneficiarios de ANSES cobran aguinaldo y una de las principales dudas gira en torno a la Asignación Universal por Hijo (AUH).

¿La AUH cobra aguinaldo en junio 2026?

La respuesta es no. Los titulares de la AUH no cobran aguinaldo ni en junio ni en diciembre.

Esto sucede porque la Asignación Universal por Hijo no forma parte del sistema previsional que contempla el pago del Sueldo Anual Complementario. El aguinaldo está reservado exclusivamente para jubilados y pensionados incluidos dentro del régimen previsional administrado por ANSES.

La misma situación alcanza a otras prestaciones sociales y asignaciones familiares, entre ellas:

  • Asignaciones Familiares SUAF
  • Asignación por Embarazo
  • Becas Progresar
  • Potenciar Trabajo
  • Programas sociales similares

En todos estos casos, los beneficiarios cobran únicamente el monto mensual habitual, sin ningún adicional vinculado al medio aguinaldo.

ANSES_asignaciones
AUMENTO para las asignaciones de ANSES: cómo queda la AUH en junio

AUMENTO para las asignaciones de ANSES: cómo queda la AUH en junio

Quiénes sí cobran aguinaldo de ANSES

El SAC de junio 2026 alcanzará a distintos grupos previsionales.

Entre ellos aparecen:

  • Jubilados del SIPA
  • Pensionados
  • Titulares de Pensiones No Contributivas (PNC)
  • Beneficiarios de la PUAM

El monto del aguinaldo se calcula tomando el 50% del mejor haber mensual percibido durante el primer semestre del año.

Como junio llega con aumento, en la mayoría de los casos será justamente ese mes el utilizado para determinar el valor final del SAC.

Cuánto cobrarán los jubilados en junio con aumento y aguinaldo

Con el incremento de 2,58%, la jubilación mínima pasará de $393.174,10 a $403.317,99.

Además, continuará vigente el bono extraordinario de $70.000 que el Gobierno nacional mantiene para reforzar los ingresos más bajos.

A eso se suma el medio aguinaldo, que rondará los $201.659.

De esta manera, un jubilado que cobra la mínima recibirá aproximadamente:

  • Haber mensual: $403.317,99
  • Bono extraordinario: $70.000
  • Medio aguinaldo: $201.659

Total estimado: $674.976,99

Por su parte, quienes perciben la jubilación máxima cobrarán cerca de $2.713.948,17, mientras que el aguinaldo rondará los $1.356.974,08.

En esos casos no corresponde el bono de $70.000, ya que el refuerzo está destinado exclusivamente a haberes bajos y medios.

Cómo funciona el bono de $70.000

El bono previsional seguirá pagándose durante junio de manera escalonada.

ANSES explicó que:

  • Los jubilados que cobran la mínima reciben los $70.000 completos
  • Quienes perciben haberes superiores cobran un monto proporcional
  • El bono deja de pagarse cuando el ingreso supera aproximadamente los $473.317,99

El objetivo del refuerzo es sostener el poder adquisitivo frente a la inflación y el aumento del costo de vida.

Pensiones No Contributivas: cuánto cobrarán en junio

Las Pensiones No Contributivas por invalidez y vejez, equivalentes al 70% de la jubilación mínima, aumentarán a $282.322,59.

Con el bono extraordinario y el aguinaldo, el ingreso total alcanzará aproximadamente los $493.483,89.

En detalle:

  • Haber mensual: $282.322,59
  • Bono extraordinario: $70.000
  • Medio aguinaldo: $141.161,30

Total estimado: $493.483,89

En tanto, las madres de siete hijos que cobran una Pensión No Contributiva seguirán percibiendo un haber equivalente a la jubilación mínima, por lo que el total con bono y aguinaldo también rondará los $674.976,99.

Cuánto cobrará la PUAM en junio 2026

La Pensión Universal para el Adulto Mayor (PUAM) aumentará a $322.654,39 durante junio.

Al sumar el bono extraordinario de $70.000 y el medio aguinaldo, el ingreso total llegará aproximadamente a: $553.981,59

La PUAM está destinada a personas mayores de 65 años que no reúnen los 30 años de aportes necesarios para acceder a una jubilación ordinaria.

Tras el fin de la moratoria previsional, esta prestación se convirtió en una de las alternativas más utilizadas por quienes no lograron completar los aportes requeridos.

Qué beneficios sí pueden cobrar los titulares de AUH

Aunque la AUH no incluye aguinaldo, los beneficiarios sí pueden acceder a distintos complementos compatibles que permiten aumentar considerablemente el ingreso mensual.

Entre ellos aparecen:

  • Tarjeta Alimentar
  • Complemento Leche del Plan de los 1000 Días
  • Cobro del 20% retenido mediante la Libreta AUH
  • Ayuda Escolar Anual
  • Bonos o refuerzos extraordinarios que eventualmente anuncie el Gobierno

Compartir
Compartir en Facebook
Facebook
Compartir en Twitter
Twitter
Compartir en Whatsapp
Whatsapp
Se habló de
Aguinaldo ANSES
Notas relacionadas
ANSES activa el pago del aguinaldo: el monto que recibirán jubilados y pensionados en junio
ANSES deposita Becas Progresar: cómo saber si cobrás el pago de mayo
Jubilados de ANSES en junio: confirman la fecha de pago del medio aguinaldo y el haber

Últimas Noticias

Más sobre Previsional

Más sobre Previsional

Te puede interesar