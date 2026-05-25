Aguinaldo ANSES 2026: los grupos que cobran el extra y las prestaciones que quedan excluidas

Esto sucede porque la Asignación Universal por Hijo no forma parte del sistema previsional que contempla el pago del Sueldo Anual Complementario. El aguinaldo está reservado exclusivamente para jubilados y pensionados incluidos dentro del régimen previsional administrado por ANSES.
La misma situación alcanza a otras prestaciones sociales y asignaciones familiares, entre ellas:
- Asignaciones Familiares SUAF
- Asignación por Embarazo
- Becas Progresar
- Potenciar Trabajo
- Programas sociales similares
En todos estos casos, los beneficiarios cobran únicamente el monto mensual habitual, sin ningún adicional vinculado al medio aguinaldo.
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AUMENTO para las asignaciones de ANSES: cómo queda la AUH en junio
Quiénes sí cobran aguinaldo de ANSES
El SAC de junio 2026 alcanzará a distintos grupos previsionales.
Entre ellos aparecen:
- Jubilados del SIPA
- Pensionados
- Titulares de Pensiones No Contributivas (PNC)
- Beneficiarios de la PUAM
El monto del aguinaldo se calcula tomando el 50% del mejor haber mensual percibido durante el primer semestre del año.
Como junio llega con aumento, en la mayoría de los casos será justamente ese mes el utilizado para determinar el valor final del SAC.
Cuánto cobrarán los jubilados en junio con aumento y aguinaldo
Con el incremento de 2,58%, la jubilación mínima pasará de $393.174,10 a $403.317,99.
Además, continuará vigente el bono extraordinario de $70.000 que el Gobierno nacional mantiene para reforzar los ingresos más bajos.
A eso se suma el medio aguinaldo, que rondará los $201.659.
De esta manera, un jubilado que cobra la mínima recibirá aproximadamente:
- Haber mensual: $403.317,99
- Bono extraordinario: $70.000
- Medio aguinaldo: $201.659
Total estimado: $674.976,99
Por su parte, quienes perciben la jubilación máxima cobrarán cerca de $2.713.948,17, mientras que el aguinaldo rondará los $1.356.974,08.
En esos casos no corresponde el bono de $70.000, ya que el refuerzo está destinado exclusivamente a haberes bajos y medios.
Cómo funciona el bono de $70.000
El bono previsional seguirá pagándose durante junio de manera escalonada.
ANSES explicó que:
- Los jubilados que cobran la mínima reciben los $70.000 completos
- Quienes perciben haberes superiores cobran un monto proporcional
- El bono deja de pagarse cuando el ingreso supera aproximadamente los $473.317,99
El objetivo del refuerzo es sostener el poder adquisitivo frente a la inflación y el aumento del costo de vida.
Pensiones No Contributivas: cuánto cobrarán en junio
Las Pensiones No Contributivas por invalidez y vejez, equivalentes al 70% de la jubilación mínima, aumentarán a $282.322,59.
Con el bono extraordinario y el aguinaldo, el ingreso total alcanzará aproximadamente los $493.483,89.
En detalle:
- Haber mensual: $282.322,59
- Bono extraordinario: $70.000
- Medio aguinaldo: $141.161,30
Total estimado: $493.483,89
En tanto, las madres de siete hijos que cobran una Pensión No Contributiva seguirán percibiendo un haber equivalente a la jubilación mínima, por lo que el total con bono y aguinaldo también rondará los $674.976,99.
Cuánto cobrará la PUAM en junio 2026
La Pensión Universal para el Adulto Mayor (PUAM) aumentará a $322.654,39 durante junio.
Al sumar el bono extraordinario de $70.000 y el medio aguinaldo, el ingreso total llegará aproximadamente a: $553.981,59
La PUAM está destinada a personas mayores de 65 años que no reúnen los 30 años de aportes necesarios para acceder a una jubilación ordinaria.
Tras el fin de la moratoria previsional, esta prestación se convirtió en una de las alternativas más utilizadas por quienes no lograron completar los aportes requeridos.
Qué beneficios sí pueden cobrar los titulares de AUH
Aunque la AUH no incluye aguinaldo, los beneficiarios sí pueden acceder a distintos complementos compatibles que permiten aumentar considerablemente el ingreso mensual.
Entre ellos aparecen:
- Tarjeta Alimentar
- Complemento Leche del Plan de los 1000 Días
- Cobro del 20% retenido mediante la Libreta AUH
- Ayuda Escolar Anual
- Bonos o refuerzos extraordinarios que eventualmente anuncie el Gobierno