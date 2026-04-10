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Un estudiante amenazó con una masacre en una escuela de La Matanza: por qué lo vincularon con el caso de Santa Fe

La Justicia descubrió que integraba la comunidad “True Crime”. “No lo hice antes por la lluvia”, habría confesado en los chats el adolescente, que también enviaba fotos de armas a grupos de WhatsApp.

Enviaba audios e imágenes de armas de fuego al grupo de WhatsApp del curso. 

Enviaba audios e imágenes de armas de fuego al grupo de WhatsApp del curso. 

Un alumno de 15 años fue puesto bajo medidas de seguridad tras amenazar con realizar un ataque contra sus excompañeros del Colegio Domingo Savio, en la localidad bonaerense de Aldo Bonzi, partido de La Matanza. El caso generó fuerte preocupación por la gravedad de los mensajes y por un inquietante vínculo con la reciente tragedia ocurrida en Santa Fe.

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La investigación se inició el pasado 5 de abril, cuando Daiana Belén Escudero, madre de una estudiante de cuarto año, denunció que un exalumno, que no asistía al establecimiento desde hacía dos años, enviaba audios e imágenes de armas de fuego en el grupo de WhatsApp del curso. Según su testimonio, durante al menos 20 días el adolescente expresó de forma explícita su intención de “matar a todos los alumnos”.

Uno de los mensajes más alarmantes reveló que el joven había planeado concretar el ataque días antes, pero lo suspendió debido a las intensas lluvias. A partir de la denuncia, la DDI de La Matanza avanzó con la investigación bajo la intervención del Fuero de Responsabilidad Penal Juvenil N°2.

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Las amenazas ocurrieron en un colegio de Aldo Bonzi (Foto: Google Maps)

Las amenazas ocurrieron en un colegio de Aldo Bonzi (Foto: Google Maps)

En ese marco, se realizaron allanamientos en los domicilios de los padres del menor, donde se secuestró el teléfono celular utilizado para difundir las amenazas. El análisis del dispositivo arrojó un dato clave: el adolescente integraba un grupo de WhatsApp denominado “True Crime Community”.

Según los investigadores, en ese mismo espacio virtual también participaba el menor implicado en la masacre de San Cristóbal, Santa Fe, ocurrida días atrás. Para los especialistas, este tipo de comunidades digitales pueden funcionar como ámbitos de radicalización, donde se glorifican ataques escolares y figuras vinculadas a la violencia extrema.

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San Crist&oacute;bal: vuelta cuidada a clases tras la tragedia.&nbsp;

San Cristóbal: vuelta cuidada a clases tras la tragedia.

El Juzgado dispuso una medida de seguridad

Ante el riesgo potencial, el Juzgado de Garantías del Joven N°2 dispuso una medida de seguridad: el adolescente deberá permanecer en su domicilio bajo estricta supervisión del Ministerio Público Fiscal y del Organismo Provincial de Niñez y Adolescencia. Además, tanto él como sus padres serán citados a sede judicial para avanzar con las actuaciones correspondientes.

En paralelo, la Estación de Policía Departamental de Seguridad de La Matanza implementó un operativo preventivo en las inmediaciones del colegio, con patrullajes dinámicos para reforzar la seguridad y llevar tranquilidad a la comunidad educativa.

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