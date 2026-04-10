Un estudiante amenazó con una masacre en una escuela de La Matanza: por qué lo vincularon con el caso de Santa Fe

Según los investigadores, en ese mismo espacio virtual también participaba el menor implicado en la masacre de San Cristóbal, Santa Fe, ocurrida días atrás. Para los especialistas, este tipo de comunidades digitales pueden funcionar como ámbitos de radicalización, donde se glorifican ataques escolares y figuras vinculadas a la violencia extrema.

Ian-cabrera-san-cristobal-masacre-escuela-6 San Cristóbal: vuelta cuidada a clases tras la tragedia.

El Juzgado dispuso una medida de seguridad

Ante el riesgo potencial, el Juzgado de Garantías del Joven N°2 dispuso una medida de seguridad: el adolescente deberá permanecer en su domicilio bajo estricta supervisión del Ministerio Público Fiscal y del Organismo Provincial de Niñez y Adolescencia. Además, tanto él como sus padres serán citados a sede judicial para avanzar con las actuaciones correspondientes.

En paralelo, la Estación de Policía Departamental de Seguridad de La Matanza implementó un operativo preventivo en las inmediaciones del colegio, con patrullajes dinámicos para reforzar la seguridad y llevar tranquilidad a la comunidad educativa.