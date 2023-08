Contundente sanción de la FIFA contra Luis Rubiales por el beso a la jugadora Jenni Hermoso

En este marco, dictó dos directivas adicionales mediante las cuales le ordena que “se abstenga, mediante el mismo o terceros, de contactar o intentar contactar con la jugadora profesional de la selección nacional española Sra. Jennifer Hermoso o a su entorno cercano”.

un piquito.jpg

Además, pidió a la RFEF y a sus oficiales o empleados, de manera directa o a través de terceros, “abstenerse de contactar a la jugadora profesional de la selección nacional española Sra. Jennifer Hermoso o a su entorno cercano”.

"La decisión adoptada por el presidente de la Comisión Disciplinaria de la FIFA se ha comunicado hoy al Sr. Luis Rubiales, a la RFEF y a la UEFA, para su debido cumplimiento", dice el texto.

Rubiales se negaba a renunciar y Hermoso lo desmintió

Luis Rubiales se negó esta semana a renunciar a su cargo de presidente de la Real Federación Española de Fútbol (RFEF), pese al escándalo que protagonizó durante la celebración del título de campeón mundial femenino ganado por España, en la cual besó en los labios a la jugadora Jennifer Hermoso, quien aseguró que "en ningún momento" dio su consentimiento.

El dirigente, de 46 años, descartó dimitir durante un discurso en el que calificó de "asesinato social" lo que se estaba haciendo contra él y definió el beso a Hermoso como "espontáneo, mutuo, eufórico y consentido, que esta es la clave de todas las críticas".

Embed

Sin embargo, Hermoso, víctima de la conducta machista y fuera de lugar de Rubiales desmintió al dirigente y aseguró que "en ningún momento" dio su consentimiento.

"Quiero aclarar que tal como se vio en las imágenes, en ningún caso consentí el beso que me propinó. No tolero que se ponga en duda mi palabra y mucho menos que me inventen palabras que no he dicho", expresó Hermoso a través de un comunicado que publicó la Asociación de Futbolistas Profesionales de España en la red social X.