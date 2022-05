Corea del Norte reconoce por primera vez un brote de coronavirus y no tiene vacunas

Kim jong-Un es el dictador que heredó el poder en Corea del Norte. Por primera vez, desde el comienzo de la pandemia apareció, para dar un mensaje por televisión, utilizando un barbijo. En las dictaduras, los pequeños gestos dicen mucho. Corea del norte no tiene datos oficiales sobre la pandemia. Que su líder aparezca protegido con un barbijo es una clara muestra de la gravedad del problema. Los medios estatales han informado de un brote de Ómicron en la capital, Pyongyang, pero no indicaron el número de casos. El coronavirus puede causar una verdadera tragedia en ese país si no es que ya lo ha causado y el régimen lo silenció.