El endurecimiento de las restricciones en Francia y en la ciudad china de Xi'an, un nuevo crecimiento fuerte de contagios en Alemania y la aparición en Australia del primer muerto a causa de la variante Ómicron del coronavirus marcan el inicio de la última semana del año.

China

La ciudad confinada de Xi'an, en China, endureció este lunes los controles de Covid-19 al nivel "más estricto", que prohíbe incluso a los residentes conducir coches por la ciudad, en un esfuerzo por controlar el peor brote del país en 21 meses.

La ciudad histórica de Xi'an, a unos 800 kilómetros de Wuhan, donde en noviembre de 2019 se inició la pandemia de coronavirus, tiene a sus 13 millones de habitantes confinados por quinto día consecutivo para controlar una nueva ola de contagios. Las restricciones se endurecieron aún más hoy, cuando Xi'an anunció que impondría las "más estrictas medidas de control social", según una cuenta del gobierno de la ciudad en las redes sociales.

La ciudad, conocida por sus esculturas de terracota, registró 150 nuevos contagios hoy, sumando un total de 650 desde el 9 de diciembre, reportó la agencia de noticias AFP.

China impone desde el año pasado una estrategia "cero Covid" y ha redoblado la vigilancia para evitar un brote importante antes de los Juegos Olímpicos de Invierno de Beijing, que se celebran en febrero próximo.

pcr wuhan.jpg Testeos, controles y aislamiento en China. "Tolerancia cero" con el coronavirus (Foto: Archivo)

Francia

El gobierno francés, en tanto, decide este lunes nuevas medidas, entre ellas un pasaporte exclusivo para vacunados, para intentar frenar la Covid-19, en un contexto de aumento exponencial de los contagios debido a la variante Ómicron.

Según el proyecto de ley, sobre el que informa la agencia AFP, el Ejecutivo francés apuesta aún más por la vacunación a través de este nuevo pasaporte. Este será necesario "para el acceso a las actividades de ocio, a los restaurantes y establecimientos de bebidas, a las ferias, seminarios y salones o a los transportes interregionales".

En tanto, este sábado Francia superó el umbral de los 100.000 contagios diarios de Covid-19.

restricciones vuelos.jpg

Alemania

La primera potencia de Europa, Alemania, registró este lunes 13.908 nuevos positivos de Covid-19, un 37,7 % más que en la jornada anterior, informaron desde el Instituto Robert Koch, anexo al Ministerio de Salud.

En tanto, Alemania anunció que a partir del 28 de diciembre volverían los límites que restringían las reuniones privadas a 10 personas y cerrarían las discotecas. Los partidos de fútbol desde esa fecha también se jugarán a puerta cerrada.

"El coronavirus no se toma un descanso por Navidad", dijo el martes el canciller de Alemania, Olaf Scholz y agregó "no podemos, y no debemos, cerrar los ojos a esta próxima ola, que está comenzando a avecinarse".

Úrsula von der Leyen, jefa de la Comisión Europea reiteró que la vacunación sigue siendo la mejor forma de combatir la pandemia, sobre todo ante la propagación de la variante Ómicron.

Vacunas están aprobadas en la Unión Europea

Pfizer/BioNTech,

Moderna,

AstraZeneca

Johnson & Johnson.

Últimamente, en la EMA se sometieron al examen pericial paulatino otras vacunas contra el coronavirus: la rusa Sputnik V, la china Sinovac, la francesa Sanofi Pasteur y la estadounidense Novavax. La última ya ha sido aprobada por la CE.

Rusia

Al igual que Europa, el principal objetivo de Rusia es alcanzar la inmunidad de rebaño frente al avance de la variante Ómicron, declaró este lunes el portavoz del Kremlin, Dmitri Peskov.

En este sentido, la jefa del Senado ruso, Valentina Matvienko, aseguró hoy que la inmunidad colectiva requiere la vacunación del 100 por ciento de la población, mientras que anteriormente el presidente del país, Vladimir Putin, instó a que se vacunara un 80 por ciento.

"En fin de cuentas hay una cosa que resulta indiscutible, y consiste en alcanzar un mayor nivel de inmunidad colectiva del que tenemos ahora. Y en ese sentido, por supuesto, solo debemos confiar en el nivel de sensatez de nuestros ciudadanos, que tendrán que vacunarse y revacunarse", dijo Peskov, respondiendo a la pregunta al respecto.

Mientras tanto, Portugal ordenó el cierre de bares y discotecas a partir del 26 de diciembre, y trabajar desde casa será obligatorio desde esa fecha hasta el 9 de enero. Las reuniones al aire libre se limitarán a 10 personas.

Los bares y restaurantes de Finlandia tendrán que cerrar a las 22:00 horas del 24 de diciembre, ya que la nación nórdica registra un nivel récord de infecciones. Y durante tres semanas a partir del 28 de diciembre, los restaurantes deberán cerrar a las 18:00 con aforo limitado.

Sin embargo, Países Bajos fue el que impuso unas restricciones más estrictas hasta el momento, y el sábado decretó un confinamiento que durará, en principio, hasta mediados de enero.

En Suecia, los bares, cafeterías y restaurantes solo podrán atender a los clientes sentados a partir del miércoles, y se les pide a los trabajadores que lo hagan desde casa si es posible.

La ministra de Salud, Lena Hallengren, dijo que esperaba que subieran los casos de ómicron y advirtió que "la carga sobre el sistema de atención médica está aumentando".

La OMS alertó que Ómicron avanza "a un ritmo no visto con ninguna otra"

La Organización Mundial de la Salud (OMS) califica de "preocupante" la nueva variante Ómicron, identificada por primera vez en África, debido a un gran número de mutaciones que apuntan a un mayor riesgo de reinfección en comparación con otras variantes de preocupación, así como la posible capacidad de evadir el efecto de las vacunas existentes.

Además , la OMS advirtió que el riesgo global relacionado con la nueva variante Ómicron "es muy alto". En paralelo a esta advertencia, se registró en Australia la primera muerte por la variante Ómicron del coronavirus reportada desde la ciudad de Sydney, comunicó este lunes el Departamento de Sanidad del estado Nueva Gales del Sur.

tedros x bacterias.jpg El director de la OMS dice que aún hacen falta más análisis para comprender a fondo como actúa la variante Ómicron (Foto: OMS)

"Un hombre de más de 80 años falleció en Royal Prince Alfred Hospital, un hospital en Sídney… Estaba vacunado con las dos dosis de vacuna contra Covid-19, pero tenía problemas de salud. Es la primera muerte relacionada con la Ómicron y registrada en Nueva Gales del Sur", tuiteó el Departamento de Sanidad. Se comenta que el hombre contrajo Covid-19 en un asilo para ancianos.

Australia tiene uno de los más altos niveles de vacunación anticovid. Sin embargo, el Instituto Peter Doherty de Infecciones e Inmunidad de Melbourne advirtió que, sin imponerse serias restricciones, los casos diarios de la Ómicron pueden llegar a los 200.000 en toda Australia en 2022.