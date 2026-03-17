Cuba, en crisis: un fenómeno natural muy peligroso se sumó al drama de los apagones
La población de Cuba soporta varios días seguidos casi sin luz. La demanda de los 10 millones de ciudadanos es muy superior a la electricidad que genera el gobierno. Encima un hecho natural inesperado les suma una complicación grave.
Da mal en peor. Los cubanos no tienen energía eléctrica suficiente y ademá sufren un inesperado hecho natural .(Foto: Reuters)
Un fuerte terremoto sacudió este martes distintas regiones de Cuba, generando preocupación por daños materiales y víctimas, mientras las autoridades mantienen la situación bajo monitoreo. Según los primeros reportes, el sismo alcanzó una magnitud preliminar significativa, de 5,8 en la escala de Richter - y se sintió con intensidad en el oriente del país.
De acuerdo con información oficial y testimonios locales, varias viviendas sufrieron derrumbes parciales, se registraron cortes de energía - cosa habitual en la isla - y daños en infraestructuras clave. Equipos de emergencia fueron desplegados en las zonas más afectadas para asistir a la población y evaluar el alcance real del impacto.
En cuanto a las víctimas, fuentes preliminares indican la existencia de heridos y al menos algunas muertes, aunque el número exacto todavía no fue confirmado por las autoridades. Hospitales y centros de salud trabajan en la atención de los afectados, mientras continúan las tareas de rescate.
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El movimiento también fue percibido en países cercanos del Caribe, aunque sin reportes de daños de magnitud fuera de Cuba. Especialistas advierten sobre la posibilidad de réplicas en las próximas horas, por lo que se mantiene el alerta en las áreas más vulnerables.
El gobierno cubano pidió a la población mantener la calma y seguir las indicaciones de los organismos de protección civil. Este movimiento de la tierra se da en momento en que Cuba vive una severa crisis de energía. Sus 10 millones de habitantes viven como pueden porque incluso pasan 24 horas seguidas sin suministro eléctrico.
La generación por parte de la empresa del gobierno no da abasto para poder entender ni el 50% de la demanda de la población. Estos dos problemas, el apagón y el terremoto, han permitido que desde la Casa Blanca, Donald Trump diga: "Creo que tendré el honor de tomar Cuba. Creo que puedo hacer allí lo que quiera".
Un terremotos en el sur de Cuba
La red de estaciones del Servicio Sismológico Nacional Cubano ha registrado un terremoto reportado a las 4:56 a.m. hora local, localizado en las coordenadas 19.85 grados de latitud norte y los 75.42 grados de longitud oeste, a una profundidad de 30.0 km y con una magnitud de 5.8 situado a 30 km al sureste de Imías, Provincia de Guantánamo. De acuerdo con la nota oficial del CENAIS hasta el momento se han recibido reportes de perceptibilidad de las provincias de Guantánamo, Santiago de Cuba y Holguín. Hace casi un mes, el pasado 8 de febrero, a 24 km al sureste de la mencionada localidad guantanamera, ocurrió un terremoto de magnitud 5.6, que provocó daños leves en algunas edificaciones.
La información oficial, por medio del diario Granma ( el medio del Partido Comunista de Cuba), no informó sobre un número y tipo de víctimas, pero no se habla de muertos. Mientras tanto, el Centro Nacional de Investigaciones Sismológicas exhorta a la población a mantenerse informada a través de los canales oficiales.
Hasta el momento, el centro ha señalado en un mensaje publicado en sus redes sociales que se han recibido informes de que el seísmo fue percibido en las provincias de Guantánamo, Santiago de Cuba y Holguín. Por su parte, el Servicio Geológico de Estados Unidos (USGS, por sus siglas en inglés) ha informado de una posible réplica del terremoto con una magnitud de 4,7 y un hipocentro a 10 kilómetros de profundidad.
Un terremoto en una isla sin energía eléctrica
Los 10 millones de cubanos están en un momento de grave crisis. Tienen cortes diarios de la energía eléctrica. Y varias veces, el corte dura el día entero. De hecho, en la página del diario Granma se publican los cortes para toda la isla. En la edición de este martes se dice claramente: "En curso el restablecimiento gradual del Sistema Eléctrico Nacional". Es decir, los arreglos ni siquiera pueden garantizar el suministro para todos los habitantes. Un dato más que da la magnitud de la crisis.
El mismo informe dice: "La Empresa Eléctrica de La Habana publicó en su cana del WhatsApp que a las 10:00 a.m. más de 332.000 clientes contaban con servicio en la capital". La población total de la capital cubana es de 2.100.000 personas.