Donald Trump confirmó que hay diálogo con los "altos mandos" de Cuba para buscar un acuerdo
El presidente de Estados Unidos confirmó contactos con Cuba para avanzar en un posible acuerdo, mientras endurece la presión económica sobre la isla y advierte por una grave crisis humanitaria.
Donald Trump confirmó que hay diálogo con los "altos mandos" de Cuba para buscar un acuerdo
El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, confirmó este domingo que su gobierno mantiene contactos con “altos mandos” de Cuba con el objetivo de avanzar hacia un eventual acuerdo bilateral y advirtió sobre la grave crisis humanitaria que atraviesa la isla.
Las declaraciones se dieron desde su residencia en Mar-a-Lago, en Florida, y se produjeron en un contexto de creciente presión económica y diplomática de Washington sobre el régimen cubano.
“Cuba es una nación fallida. Lo ha sido durante mucho tiempo, pero ahora no tiene a Venezuela para apuntalarla. Así que estamos hablando con la gente de Cuba, con los altos mandos, y veremos qué pasa”, sostuvo el mandatario estadounidense durante una conferencia de prensa. En ese marco, Trump aseguró que su administración busca una salida que contemple la situación de los cubanos que emigraron a Estados Unidos y mantienen vínculos familiares en la isla.
Alerta en Cuba: nuevas medidas de presión de Donald Trump
“La gente que vino aquí fue tratada horriblemente por Cuba. Quiero que sean cuidados y que puedan volver. Tienen familia allá, no han podido verlos en muchos años”, afirmó. Y agregó: “Creo que vamos a llegar a un acuerdo con Cuba. Está en muy mal estado, tiene un problema humanitario”.
En la orden ejecutiva, la Casa Blanca acusó al gobierno cubano de apoyar el terrorismo, de “desestabilizar la región mediante la inmigración y la violencia” y de difundir “ideas, políticas y prácticas comunistas” en el hemisferio occidental. Según el texto, las acciones del régimen de La Habana “constituyen una amenaza inusual y extraordinaria para la seguridad nacional y la política exterior de Estados Unidos”.
“Cuba alberga descaradamente a peligrosos adversarios de Estados Unidos, invitándolos a establecer capacidades militares y de inteligencia sofisticadas que amenazan directamente nuestra seguridad nacional”, sostiene el documento firmado por Trump.
Ese mismo día, el mandatario volvió a referirse a la situación cubana durante la presentación de un documental protagonizado por la primera dama, Melania Trump, donde lanzó una advertencia contundente: “Parece que no podrá sobrevivir. Cuba no podrá sobrevivir”.
Consultado en aquella ocasión sobre si su estrategia apuntaba a “ahogar” económicamente a la isla, Trump evitó el término, aunque ratificó su diagnóstico. “Es una palabra muy dura, pero Cuba es una nación fallida. Hay que sentirse mal por su gente, porque ha sido tratada muy mal”, expresó. Además, volvió a mencionar a la comunidad cubanoestadounidense: “Muchos fueron tratados injustamente y sueñan con volver”.
En línea con esta postura, el subsecretario de Estado de Estados Unidos, Christopher Landau, afirmó días atrás que Washington espera que en 2026 los cubanos puedan ejercer sus libertades fundamentales, una señal clara de que la Casa Blanca apuesta a un cambio político en la isla.
La recomendacion del Gobierno argentino
En ese contexto, el Gobierno argentino emitió el viernes un comunicado oficial en el que recomendó evitar viajes a Cuba, al advertir sobre el deterioro de las condiciones de vida. “Se recomienda a los ciudadanos argentinos evitar o posponer viajes turísticos a la isla. Quienes residan actualmente en el país deben mantenerse atentos a la evolución de la situación”, señaló la Cancillería, que justificó la decisión en la profundización de la crisis económica y social.
En el plano privado, filiales de empresas internacionales admitieron, bajo reserva, que la incertidumbre geopolítica las llevó a replantear su continuidad operativa en Cuba, en coordinación con sus casas matrices. Entre los principales factores de preocupación mencionan una eventual intervención militar estadounidense, aunque sea limitada, y el colapso económico, marcado por el aumento de los apagones, la escasez de combustibles y la falta de insumos básicos.
Así, mientras Trump combina sanciones, presión diplomática y señales de negociación, Cuba enfrenta uno de los momentos más críticos de los últimos años, con un escenario regional e internacional cada vez más atento a la evolución de la crisis y a los movimientos de Washington.