Donald Trump confirmó que hay diálogo con los "altos mandos" de Cuba para buscar un acuerdo

Las declaraciones del presidente republicano se conocen a menos de una semana de que firmara una orden ejecutiva que prevé la imposición de aranceles a los países que comercialicen petróleo con Cuba, una medida que endurece aún más el bloqueo económico. En ese mismo documento, Trump declaró una emergencia nacional vinculada a la situación del país caribeño.

En la orden ejecutiva, la Casa Blanca acusó al gobierno cubano de apoyar el terrorismo, de “desestabilizar la región mediante la inmigración y la violencia” y de difundir “ideas, políticas y prácticas comunistas” en el hemisferio occidental. Según el texto, las acciones del régimen de La Habana “constituyen una amenaza inusual y extraordinaria para la seguridad nacional y la política exterior de Estados Unidos”.

“Cuba alberga descaradamente a peligrosos adversarios de Estados Unidos, invitándolos a establecer capacidades militares y de inteligencia sofisticadas que amenazan directamente nuestra seguridad nacional”, sostiene el documento firmado por Trump.

Ese mismo día, el mandatario volvió a referirse a la situación cubana durante la presentación de un documental protagonizado por la primera dama, Melania Trump, donde lanzó una advertencia contundente: “Parece que no podrá sobrevivir. Cuba no podrá sobrevivir”.

Consultado en aquella ocasión sobre si su estrategia apuntaba a “ahogar” económicamente a la isla, Trump evitó el término, aunque ratificó su diagnóstico. “Es una palabra muy dura, pero Cuba es una nación fallida. Hay que sentirse mal por su gente, porque ha sido tratada muy mal”, expresó. Además, volvió a mencionar a la comunidad cubanoestadounidense: “Muchos fueron tratados injustamente y sueñan con volver”.

En línea con esta postura, el subsecretario de Estado de Estados Unidos, Christopher Landau, afirmó días atrás que Washington espera que en 2026 los cubanos puedan ejercer sus libertades fundamentales, una señal clara de que la Casa Blanca apuesta a un cambio político en la isla.

La recomendacion del Gobierno argentino

En ese contexto, el Gobierno argentino emitió el viernes un comunicado oficial en el que recomendó evitar viajes a Cuba, al advertir sobre el deterioro de las condiciones de vida. “Se recomienda a los ciudadanos argentinos evitar o posponer viajes turísticos a la isla. Quienes residan actualmente en el país deben mantenerse atentos a la evolución de la situación”, señaló la Cancillería, que justificó la decisión en la profundización de la crisis económica y social.

En el plano privado, filiales de empresas internacionales admitieron, bajo reserva, que la incertidumbre geopolítica las llevó a replantear su continuidad operativa en Cuba, en coordinación con sus casas matrices. Entre los principales factores de preocupación mencionan una eventual intervención militar estadounidense, aunque sea limitada, y el colapso económico, marcado por el aumento de los apagones, la escasez de combustibles y la falta de insumos básicos.

Así, mientras Trump combina sanciones, presión diplomática y señales de negociación, Cuba enfrenta uno de los momentos más críticos de los últimos años, con un escenario regional e internacional cada vez más atento a la evolución de la crisis y a los movimientos de Washington.