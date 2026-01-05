Decreto de conmoción en Venezuela: el chavismo ordenó detener a quienes apoyen a Estados Unidos

La Constitución venezolana prevé esta figura para situaciones de conflicto externo que amenacen gravemente la seguridad nacional o el funcionamiento de las instituciones. Sin embargo, es la primera vez que se activa desde la sanción de la Carta Magna en 1999, un dato que refuerza la excepcionalidad del momento político.

Entre las disposiciones más relevantes, el decreto ordena la militarización de los servicios públicos, de la industria petrolera y de las industrias básicas del Estado. El personal de esos sectores quedará “temporalmente sometido al régimen militar”, lo que amplía el control de las Fuerzas Armadas sobre áreas estratégicas de la economía y la vida cotidiana.

2026-01-05T204614Z_1539686268_RC2LUIA2EOIK_RTRMADP_3_USA-VENEZUELA-MORNING El decreto de estado de excepción lleva la firma de Nicolás Maduro. (Foto: Reuters).

La norma también habilita al Ejecutivo a requisar bienes considerados necesarios para la defensa nacional, a suspender derechos como la reunión y la manifestación pública y a adoptar “cualquier otra medida” que considere necesaria para la protección de la población, una cláusula amplia que refuerza el carácter discrecional del régimen de excepción.

Aunque el decreto afirma que se respetarán derechos fundamentales como la vida y la libertad personal, reconoce la posibilidad de restringir garantías constitucionales durante su vigencia. La propia Constitución establece que aun en estados de excepción deben preservarse derechos intangibles, como el debido proceso, la prohibición de la tortura y el acceso a la información.

2026-01-05T204611Z_1027263616_RC2HUIA3SKYG_RTRMADP_3_USA-VENEZUELA-MORNING Las calles venezolanas después de la conmoción por la captura de Maduro. (Foto: Reuters).

El texto incluye además un llamado a la población a asumir la defensa del país con “fervor patriótico”, en una apelación a la movilización interna que acompaña el endurecimiento del marco legal y refuerza la narrativa oficial de amenaza externa.

La activación del estado de conmoción se apoya, además, en un entramado normativo previo. En 2024, el chavismo impulsó una ley que penaliza el apoyo a sanciones internacionales o a acciones que causen “daño extranjero”, con castigos que incluyen la inhabilitación política de por vida y la confiscación de bienes, un marco que ahora cobra mayor peso bajo el régimen de excepción.

Desde el plano institucional, el decreto puede ser revocado por la Asamblea Nacional o revisado por el Tribunal Supremo de Justicia. Sin embargo, ambos poderes se encuentran bajo control del chavismo, lo que limita la existencia de contrapesos efectivos frente a la ampliación de las facultades del Ejecutivo.

En un contexto marcado por la detención de Maduro y la escalada de tensión con Washington, la entrada en vigor del estado de conmoción exterior reconfigura el equilibrio de poder en Venezuela y anticipa un período de fuertes restricciones políticas y sociales, cuyo alcance dependerá tanto de la duración formal del decreto como de su aplicación concreta en el territorio.