Aseguran que ya son más de 80 los muertos tras el ataque de Estados Unidos a Venezuela

muerte Venezuela El velatorio de otra de las víctimas del ataque de Estados Unidos a Venezuela. (Foto: Reuters).

"Muchos cubanos perdieron la vida, estaban protegiendo a Maduro...", había señalado el presidente estadounidense Donald Trump ante periodistas durante un vuelo entre Florida y Washington. Más tarde, el mandatario ironizó sobre la presencia de esos agentes al afirmar que trabajar como custodios del chavismo "no fue una buena decisión".

Tras esas declaraciones, La Habana confirmó oficialmente la muerte de los 32 combatientes. En un comunicado, el gobierno cubano sostuvo que fueron "víctimas de un nuevo acto criminal de agresión y terrorismo de Estado, los combatientes supieron poner en alto con su actuación heroica, el sentir solidario de millones de compatriotas", y anunció que se organizarán "las acciones correspondientes para rendirles el merecido tributo".

consecuencias Venezuela bombardeo Las consecuencias del bombardeo de Estados Unidos en Venezuela. (Foto: Reuters).

La alianza entre Venezuela y Cuba se remonta a las gestiones de Fidel Castro y Hugo Chávez y se mantuvo a lo largo de los años, incluso frente a las sanciones económicas impuestas por Washington.

Detalles del operativo militar

De acuerdo con la reconstrucción difundida por medios estadounidenses, el ataque de Estados Unidos incluyó el despliegue de más de 150 aeronaves que se lanzaron desde unas veinte bases ubicadas en distintos puntos del hemisferio occidental. Los bombardeos tuvieron como objetivo principal los cuarteles militares chavistas y permitieron neutralizar el sistema de defensa aérea venezolano.

bombardeo Venezuela Los bombardeos también se produjeron en las zonas de Miranda, Aragua y La Guaira (Foto: Reuters).

En el operativo participaron helicópteros, cazas F-35 y F-22, bombarderos B-1, drones y aviones cisterna. Una vez desactivadas las defensas, los helicópteros que transportaban a la fuerza de asalto —integrada en su mayoría por efectivos de la Delta Force— ingresaron al área. Aunque fueron atacados, respondieron al fuego, lo que explicaría una parte sustancial de las muertes registradas, y avanzaron hacia el búnker donde se encontraba Maduro junto a su esposa.

Distintos medios estadounidenses también informaron, citando fuentes del gobierno venezolano, que además de Caracas se registraron ataques contra instalaciones militares ubicadas en los estados costeros de Miranda, Aragua y La Guaira.