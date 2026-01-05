En vivo Radio La Red
En vivo América TV Radio La Red FM Blue
En vivo Radio La Red
Mundo
Muertos
Estados Unidos
LO REVELÓ EL NEW YORK TIMES

Aseguran que ya son más de 80 los muertos tras el ataque de Estados Unidos a Venezuela

Hasta ahora no hay confirmación oficial de Caracas ni de Washington, mientras Cuba reconoció la muerte de 32 de sus ciudadanos.

La cifra de muertos en Venezuela ascendió a 82. (Foto: Reuteres).

La cifra de muertos en Venezuela ascendió a 82. (Foto: Reuteres).
Leé también El mensaje de Edmundo González Urrutia tras la captura de Maduro: "Venezuela merece..."
El mensaje de Edmundo González Urrutia tras la captura de Maduro: Venezuela merece...

El diario estadounidense citó como fuente a un alto funcionario venezolano y señaló que el número de fallecidos se duplicó en menos de dos días. Tras los ataques iniciados durante la madrugada del sábado 3 de enero, el propio medio había informado inicialmente al menos 40 muertes.

"En total, el número de muertos asciende a al menos 80, entre civiles y militares, y podría aumentar, según un alto funcionario venezolano. Los medios estatales cubanos informaron que 32 cubanos, entre ellos miembros de las fuerzas armadas en misión a petición de Venezuela, también murieron en los ataques", indicó The New York Times.

Hasta el momento, ni el gobierno venezolano ni las autoridades estadounidenses confirmaron de manera oficial el número de víctimas. El único dato ratificado públicamente fue el comunicado emitido por el gobierno de Cuba el domingo por la noche, cuando informó que 32 ciudadanos cubanos murieron mientras cumplían tareas de custodia personal de Maduro.

muerte Venezuela
El velatorio de otra de las v&iacute;ctimas del ataque de Estados Unidos a Venezuela. (Foto: Reuters).

El velatorio de otra de las víctimas del ataque de Estados Unidos a Venezuela. (Foto: Reuters).

"Muchos cubanos perdieron la vida, estaban protegiendo a Maduro...", había señalado el presidente estadounidense Donald Trump ante periodistas durante un vuelo entre Florida y Washington. Más tarde, el mandatario ironizó sobre la presencia de esos agentes al afirmar que trabajar como custodios del chavismo "no fue una buena decisión".

Tras esas declaraciones, La Habana confirmó oficialmente la muerte de los 32 combatientes. En un comunicado, el gobierno cubano sostuvo que fueron "víctimas de un nuevo acto criminal de agresión y terrorismo de Estado, los combatientes supieron poner en alto con su actuación heroica, el sentir solidario de millones de compatriotas", y anunció que se organizarán "las acciones correspondientes para rendirles el merecido tributo".

consecuencias Venezuela bombardeo
Las consecuencias del bombardeo de Estados Unidos en Venezuela. (Foto: Reuters).

Las consecuencias del bombardeo de Estados Unidos en Venezuela. (Foto: Reuters).

La alianza entre Venezuela y Cuba se remonta a las gestiones de Fidel Castro y Hugo Chávez y se mantuvo a lo largo de los años, incluso frente a las sanciones económicas impuestas por Washington.

Detalles del operativo militar

De acuerdo con la reconstrucción difundida por medios estadounidenses, el ataque de Estados Unidos incluyó el despliegue de más de 150 aeronaves que se lanzaron desde unas veinte bases ubicadas en distintos puntos del hemisferio occidental. Los bombardeos tuvieron como objetivo principal los cuarteles militares chavistas y permitieron neutralizar el sistema de defensa aérea venezolano.

bombardeo Venezuela
Los bombardeos tambi&eacute;n se produjeron en las zonas de Miranda, Aragua y La Guaira (Foto: Reuters).

Los bombardeos también se produjeron en las zonas de Miranda, Aragua y La Guaira (Foto: Reuters).

En el operativo participaron helicópteros, cazas F-35 y F-22, bombarderos B-1, drones y aviones cisterna. Una vez desactivadas las defensas, los helicópteros que transportaban a la fuerza de asalto —integrada en su mayoría por efectivos de la Delta Force— ingresaron al área. Aunque fueron atacados, respondieron al fuego, lo que explicaría una parte sustancial de las muertes registradas, y avanzaron hacia el búnker donde se encontraba Maduro junto a su esposa.

Distintos medios estadounidenses también informaron, citando fuentes del gobierno venezolano, que además de Caracas se registraron ataques contra instalaciones militares ubicadas en los estados costeros de Miranda, Aragua y La Guaira.

Compartir
Compartir en Facebook
Facebook
Compartir en Twitter
Twitter
Compartir en Whatsapp
Whatsapp
Se habló de
Muertos Estados Unidos Venezuela
Notas relacionadas
Delcy Rodríguez juró como presidenta de Venezuela
El equipo de A24 en la frontera de Venezuela y Colombia
Impactante choque de trenes en Perú dejó un muerto y decenas de heridos

Últimas Noticias

Más sobre Mundo

Más sobre Mundo

Te puede interesar