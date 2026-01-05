Aseguran que ya son más de 80 los muertos tras el ataque de Estados Unidos a Venezuela

El diario estadounidense citó como fuente a un alto funcionario venezolano y señaló que el número de fallecidos se duplicó en menos de dos días. Tras los ataques iniciados durante la madrugada del sábado 3 de enero, el propio medio había informado inicialmente al menos 40 muertes.
"En total, el número de muertos asciende a al menos 80, entre civiles y militares, y podría aumentar, según un alto funcionario venezolano. Los medios estatales cubanos informaron que 32 cubanos, entre ellos miembros de las fuerzas armadas en misión a petición de Venezuela, también murieron en los ataques", indicó The New York Times.
Hasta el momento, ni el gobierno venezolano ni las autoridades estadounidenses confirmaron de manera oficial el número de víctimas. El único dato ratificado públicamente fue el comunicado emitido por el gobierno de Cuba el domingo por la noche, cuando informó que 32 ciudadanos cubanos murieron mientras cumplían tareas de custodia personal de Maduro.
"Muchos cubanos perdieron la vida, estaban protegiendo a Maduro...", había señalado el presidente estadounidense Donald Trump ante periodistas durante un vuelo entre Florida y Washington. Más tarde, el mandatario ironizó sobre la presencia de esos agentes al afirmar que trabajar como custodios del chavismo "no fue una buena decisión".
Tras esas declaraciones, La Habana confirmó oficialmente la muerte de los 32 combatientes. En un comunicado, el gobierno cubano sostuvo que fueron "víctimas de un nuevo acto criminal de agresión y terrorismo de Estado, los combatientes supieron poner en alto con su actuación heroica, el sentir solidario de millones de compatriotas", y anunció que se organizarán "las acciones correspondientes para rendirles el merecido tributo".
La alianza entre Venezuela y Cuba se remonta a las gestiones de Fidel Castro y Hugo Chávez y se mantuvo a lo largo de los años, incluso frente a las sanciones económicas impuestas por Washington.
Detalles del operativo militar
De acuerdo con la reconstrucción difundida por medios estadounidenses, el ataque de Estados Unidos incluyó el despliegue de más de 150 aeronaves que se lanzaron desde unas veinte bases ubicadas en distintos puntos del hemisferio occidental. Los bombardeos tuvieron como objetivo principal los cuarteles militares chavistas y permitieron neutralizar el sistema de defensa aérea venezolano.
En el operativo participaron helicópteros, cazas F-35 y F-22, bombarderos B-1, drones y aviones cisterna. Una vez desactivadas las defensas, los helicópteros que transportaban a la fuerza de asalto —integrada en su mayoría por efectivos de la Delta Force— ingresaron al área. Aunque fueron atacados, respondieron al fuego, lo que explicaría una parte sustancial de las muertes registradas, y avanzaron hacia el búnker donde se encontraba Maduro junto a su esposa.
Distintos medios estadounidenses también informaron, citando fuentes del gobierno venezolano, que además de Caracas se registraron ataques contra instalaciones militares ubicadas en los estados costeros de Miranda, Aragua y La Guaira.