El equipo de A24 en la frontera de Venezuela y Colombia

Después de la caída de Nicolás Maduro en Venezuela, un equipo periodístico de A24 se encuentra con una cobertura especial desde la frontera de ese país y Colombia.
Un equipo del canal realiza una cobertura especial desde uno de los pasos fronterizos entre Colombia y Venezuela, donde el ingreso de la prensa está restringido.
El periodista Rolando Braña con el móvil de A24 mostró uno de los pasos fronterizos entre Colombia y Venezuela, donde no pueden ingresar los trabajadores de prensa. "Hay especial interés de detener periodistas", denunció Braña.
Además, relató que del lado venezolano se acercaron varias veces a filmarlos y consideró que fue con la intención de "identificarnos para ver si se nos da la loca de cruzar". "A unos muchachos de Univisión que quisieron cruzar, los agarraron, les hicieron abrir los celulares, les borraron los videos que habían grabado así incipientemente, los tuvieron una hora y media", denunció.
"Hay una diferencia entre los que son los migrantes locales, lo que se llaman los excursionistas, y lo que son los que pasan por acá como turistas. Los excursionistas pueden entrar y venir, tienen un certificado de que viven enfrente y vienen, entran y sale", explicó sobre uno de los casos mientras expresó que hay otro grupo que "se van a tomar un avión para irse a un tercer país".
Y relató sobre un testimonio que prefirió no salir en cámara: "Había toda una familia de venezolanos que viven en Ecuador, que tuvieron tres niños en su exilio y que estaban acá y habían venido a visitar a su madre. Yo les dije, van a volver a Venezuela y dicen, 'No, por ahora no, viene a ver a mi madre, ya empecé mi vida en Ecuador'".