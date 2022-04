Día Mundial de Los Simpson: mitos y leyendas detrás del éxito mundial de la serie que cumple 35 años

El primer capítulo se estrenó el 17 de diciembre de 1989, con lo cual no tiene relación con el aniversario de la serie. Tampoco es el cumpleaños de Homero, Marge, Lisa, Bart, Maggie y de ningún personaje emblemático.

¿Por qué se celebra un 19 de abril el día de Los Simpson?

La fecha no tiene que ver con el primer episodio de la serie, pero sí con su primera aparición televisiva. Fue el 19 de abril de 1987 y por aquel entonces Los Simpson no tenían su propio show, sino que formaban parte del programa de The Tracey Ullman Show.

Los Simpson 33.jpg Springfield es una denominación que comparten varias poblaciones en EE.UU. Ese fue el motivo para llamar así al pueblo de la familia Simpson.

Luego de tres temporadas, los cortos habían adquirido una gran popularidad en la audiencia y FOX decidió crear un formato de media hora para familia Simpson. Así se gestó su primera aparición.

Pese a tener 33 años de vida, solo hace 6 que se celebra el Día Mundial de Los Simpson. Cuando se cumplieron tres décadas del nacimiento de los dibujos, un grupo de fanáticos le dieron vida a esta iniciativa a través de la plataforma Change.org. Los seguidores se unieron a la causa para que el 19 de abril quede institucionalizado como el Día Mundial de Los Simpson.

Los personajes no contaban con la misma apariencia que luego iban a tener durante la serie original. Los avances tecnológicos y de diseño modificaron su aspecto.

Matt Groening, el padre del éxito

El creador de Los Simpson.jpg Matt Groening, el creador de Los Simpson.

Matt Groening, el creador de la serie, había comenzado a diseñar a Los Simpson a mediados de los 80. Para llegar al producto final, tomó en cuenta a los miembros de su familia como referencia. El autor hasta se animó a utilizar el nombre de su mamá, Margaret; el de su papá, Homero; y el de su hermana, Lisa. El show buscaba realizar una crítica social a través del humor y de la ironía.

En aquel momento, el director de “Futurama” envió un boceto general y, casi sin cambios, salió al aire en base a sus propios dibujos.

Springfield es una denominación que comparten varias poblaciones en EE.UU. razón por la que decidió llamar así al pueblo de la familia Simpson. "Todo el mundo pensará que se trata de su Springfield, y así es", indicó el dibujante, quien aseguró que nunca había develado el origen del nombre que inspiró el Springfield de la serie para no "arruinarle" la idea a la gente.

Hasta el día de hoy, el programa obtuvo 34 Emmy y posee dos estrellas en el Salón de la Fama: una para el arquitecto de la franquicia y otra simbólica para la familia.

Los Simpson: el origen del color amarillo de la familia de Springfield

Los Simpson 22.jpg El creador de Los Simpson pensaba que el color amarillo de los personajes llamaría la atención de los televidentes estadounidenses cuando estos estuvieran haciendo zapping.

Los Simpson nunca pasaron inadvertidos y siempre llamó la atención el color amarillo de la piel de sus personajes. Matt Groening dio a entender que se trató de una elección casi azarosa. El dibujante de 68 años confesó que desde un primer momento quiso dar a sus personajes un color distinto al habitual, sobre todo para diferenciarlos del resto de los programas animados que eran muy comunes en esa época.

Acerca del amarillo, dijo que no fue idea de él, sino que la propuesta surgió por parte de uno de sus colaboradores. Según sus palabras, una animadora se le acercó con el boceto de algunos personajes y todos tenían la piel amarilla. En ese preciso momento no lo dudó más y supo que el amarillo era el color que debían tener Homero, Marge, Bart, Lisa, Maggie y el resto de los habitantes de Springfield.

“Esta es la respuesta”, dijo Groening en una de las tantas entrevistas. Él pensaba que el color amarillo de los personajes llamaría la atención de los televidentes estadounidenses cuando estos estuvieran haciendo zapping. Y no se equivocó.

Los datos más curiosos de Los Simpson