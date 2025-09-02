En vivo Radio La Red
Mundo
Donald Trump
Venezuela
Tensión en el Caribe

Donald Trump anunció que EE.UU. hundió un barco con drogas proveniente de Venezuela

El mandatario norteamericano dijo en conferencia de prensa que neutralizó con un operativo en le Caribe, el arribo de una embarcación que se dirigía a su país.

El presidente Donald Trump aseguró este martes que fuerzas militares de Estados Unidos interceptaron y atacaron una embarcación cargada con drogas que zarpó desde Venezuela. El anuncio se realizó en la Casa Blanca, en medio de la creciente tensión entre Washington y el régimen de Nicolás Maduro.

Según el mandatario norereamiricano, el operativo se desarrolló en el Caribe sur y fue informado en tiempo real por el jefe del Estado Mayor Conjunto, Dan Caine. Acabamos de disparar a un barco que transportaba drogas. Lo hemos eliminado, señaló el mandatario ante periodistas en el Despacho Oval.

El secretario de Estado, Marco Rubio, confirmó en su cuenta de X (ex Twitter) que se trató de un ataque letal contra una embarcación vinculada a una organización “narcoterrorista designada” por Washington. Subrayó que el operativo buscó desarticular una estructura criminal considerada una amenaza directa para Estados Unidos.

Trump, por su parte, remarcó que Venezuela es un punto clave en el tráfico de drogas hacia Norteamérica y reiteró las acusaciones contra Maduro por liderar una red internacional de narcotráfico. La administración republicana ya había desplegado buques de guerra en el Caribe como parte de su ofensiva antidrogas, aunque aclaró que no existen planes de invasión.

El presidente venezolano respondió con un decreto de “máxima preparación” militar, al denunciar que Washington prepara un ataque contra su país. Las relaciones bilaterales atraviesan un momento crítico, marcado por acusaciones cruzadas y amenazas de sanciones adicionales.

Críticas de Trump a Putin

En paralelo, Trump sorprendió al manifestar su decepción con el presidente ruso Vladimir Putin, tras la cumbre de Alaska celebrada el 15 de agosto. Estoy muy decepcionado del presidente Putin. Teníamos una gran relación, declaró en una entrevista radial.

Aunque evitó precisar sanciones contra Moscú, advirtió que el plazo para alcanzar un acuerdo de paz en Ucrania vence esta semana. En contraste, Putin sostuvo en China que mantiene un “entendimiento mutuo” con Washington y anticipó una nueva ronda de contactos diplomáticos.

El presidente ruso Vladimir Putin fue recibido por el presidente chino Xi Jinping este martes en Beijing (REUTERS)

Rusia, China y el tablero global

Consultado sobre una eventual alianza entre Rusia y China, Trump minimizó la preocupación y afirmó que Estados Unidos mantiene “las fuerzas armadas más poderosas del mundo”, lo que impediría cualquier intento de confrontación.

Mientras tanto, Putin se reunió en Beijing con Xi Jinping y el primer ministro eslovaco Robert Fico, reforzando sus vínculos en medio de la presión internacional. Desde Kiev, el presidente Volodimir Zelensky exige que Ucrania participe de todas las negociaciones de paz, algo que mantiene trabado el diálogo.

