Donald Trump anunció que EE.UU. hundió un barco con drogas proveniente de Venezuela. 

El presidente venezolano respondió con un decreto de “máxima preparación” militar, al denunciar que Washington prepara un ataque contra su país. Las relaciones bilaterales atraviesan un momento crítico, marcado por acusaciones cruzadas y amenazas de sanciones adicionales.

Embed As @potus just announced moments ago, today the U.S. military conducted a lethal strike in the southern Carribean against a drug vessel which had departed from Venezuela and was being operated by a designated narco-terrorist organization. — Marco Rubio (@marcorubio) September 2, 2025

Críticas de Trump a Putin

En paralelo, Trump sorprendió al manifestar su decepción con el presidente ruso Vladimir Putin, tras la cumbre de Alaska celebrada el 15 de agosto. “Estoy muy decepcionado del presidente Putin. Teníamos una gran relación”, declaró en una entrevista radial.

Aunque evitó precisar sanciones contra Moscú, advirtió que el plazo para alcanzar un acuerdo de paz en Ucrania vence esta semana. En contraste, Putin sostuvo en China que mantiene un “entendimiento mutuo” con Washington y anticipó una nueva ronda de contactos diplomáticos.

El presidente ruso Vladimir Putin fue recibido por el presidente chino Xi Jinping este martes en Beijing (REUTERS)

Rusia, China y el tablero global

Consultado sobre una eventual alianza entre Rusia y China, Trump minimizó la preocupación y afirmó que Estados Unidos mantiene “las fuerzas armadas más poderosas del mundo”, lo que impediría cualquier intento de confrontación.

Mientras tanto, Putin se reunió en Beijing con Xi Jinping y el primer ministro eslovaco Robert Fico, reforzando sus vínculos en medio de la presión internacional. Desde Kiev, el presidente Volodimir Zelensky exige que Ucrania participe de todas las negociaciones de paz, algo que mantiene trabado el diálogo.