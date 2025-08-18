Trump recibió a Zelensky en la Casa Blanca y planteó la posibilidad de una triple cumbre con Putin

Trump expresó desde el Despacho Oval que, si la jornada avanza de manera favorable, podría concretarse una reunión trilateral con Putin y Zelensky, lo que abriría, según él, una “posibilidad razonable” de poner fin a la guerra. El mandatario remarcó su intención de trabajar con Kiev y Moscú para alcanzar un entendimiento. “Vamos a tener una paz duradera. Espero que sea inmediata. Espero que no tengan que continuar los ataques”, sostuvo.

En paralelo, confirmó que se reunirá con ocho jefes de Estado europeos para definir el esquema de apoyo militar a Ucrania. “En cuanto a seguridad, va a haber mucha ayuda. Ellos van a ser la primera línea porque están allá en Europa, pero estaremos implicados también”, señaló.

Zelensky, por su parte, coincidió en la necesidad de avanzar hacia un encuentro conjunto. “Ucrania está lista para llevar a cabo una reunión trilateral. Creo que hemos demostrado que somos gente fuerte y apoyamos la idea de Estados Unidos, personalmente del presidente Trump, de detener esta guerra”, declaró ante los medios.

Previo a su llegada a Washington, Zelensky había mantenido conversaciones con los líderes de Finlandia, el Reino Unido, Italia, la Comisión Europea y el secretario general de la OTAN. En ese marco, reiteró que “Ucrania está lista para una tregua real y para establecer una nueva arquitectura de seguridad”.