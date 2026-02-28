Estados Unidos e Israel atacaron a Irán en una operación conjunta

La respuesta de Irán

Como respuesta ante los ataques, Irán lanzó un total de 125 misiles contra Israel durante su primer ataque, de los cuales 35 ingresaron al espacio aéreo israelí y el resto fue interceptado previamente.

Acto seguido, las sirenas se activaron de manera intermitente en el centro y norte del país durante toda la mañana del sábado.

Un misil impactó en el norte de Israel, según informó una fuente de Magen David Adom a Walla, sin que se reportaran heridos. Los fragmentos del proyectil alcanzaron un edificio de 20 pisos, penetrando hasta el piso 17, de acuerdo con Bomberos y Rescate.

Además, se registraron intensos ataques con cohetes hacia el norte de Israel y los Altos del Golán. Por ese motivo, equipos de MDA fueron enviados para asistir a personas que resultaron heridas.