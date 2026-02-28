Estados Unidos e Israel atacaron a Irán en una operación conjunta

En la madrugada de este sábado, Israel y Estados Unidos lanzaron un ataque conjunto contra Irán, calificado por el ministro de Defensa israelí Israel Katz como "preventivo" para eliminar "amenazas misilísticas y existenciales".
En la madrugada del sábado, Estados Unidos e Israel lanzaron un ataque conjunto contra Irán. En tanto, desde Teherán se respondió con misiles y drones que agudizan la crisis regional.
Estados Unidos e Israel atacaron a Irán en operación conjunta
En la madrugada de este sábado, Israel y Estados Unidos lanzaron un ataque conjunto contra Irán, calificado por el ministro de Defensa israelí Israel Katz como "preventivo" para eliminar "amenazas misilísticas y existenciales".
Los objetivos incluyeron instalaciones militares, lanzadores de misiles balísticos y complejos de inteligencia en Teherán, donde se observaron grandes columnas de humo. Según reportes, el ataque también buscó impactar directamente a figuras clave como el líder supremo Alí Jamenei, el presidente Masoud Pezeshkian y comandantes de la Guardia Revolucionaria, aunque, de acuerdo a lo que se reportó, se encuentran "sanos y salvos".
En ese marco, se declaró de inmediato el estado de emergencia en todo Israel, con sirenas antiaéreas activadas en ciudades como Tel Aviv y Jerusalén ante la expectativa de represalias.
El presidente Donald Trump confirmó la participación estadounidense tras meses de planificación conjunta, describiéndola como "operaciones de combate masivas y en curso" para desmantelar el "programa nuclear y misilístico iraní". Llamó además al pueblo iraní a derrocar su gobierno mientras advertía sobre posibles bajas de EE.UU.
Como respuesta ante los ataques, Irán lanzó un total de 125 misiles contra Israel durante su primer ataque, de los cuales 35 ingresaron al espacio aéreo israelí y el resto fue interceptado previamente.
Acto seguido, las sirenas se activaron de manera intermitente en el centro y norte del país durante toda la mañana del sábado.
Un misil impactó en el norte de Israel, según informó una fuente de Magen David Adom a Walla, sin que se reportaran heridos. Los fragmentos del proyectil alcanzaron un edificio de 20 pisos, penetrando hasta el piso 17, de acuerdo con Bomberos y Rescate.
Además, se registraron intensos ataques con cohetes hacia el norte de Israel y los Altos del Golán. Por ese motivo, equipos de MDA fueron enviados para asistir a personas que resultaron heridas.