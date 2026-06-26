Doloroso relato de Grecia Colmenares por el terremoto en Venezuela y las horas de angustia: "Preferí no bajar..."

Cuando finalmente habló sobre lo ocurrido, Grecia Colmenares describió la intensidad del fenómeno que la sorprendió en su vivienda. "El movimiento fue muy, muy fuerte, no paraba, en mi vida viví algo parecido. Fue un movimiento y un sonido de la tierra indescriptible", expresó a Teleshow al recordar el momento en que comenzó el temblor. Mientras todo se sacudía a su alrededor, intentó conservar la calma pese al miedo que provocaba la situación.

En medio de la emergencia, quienes viven en su edificio recibieron la indicación de abandonar el inmueble por precaución. Sin embargo, la actriz optó por permanecer dentro del departamento y explicó los motivos de esa decisión. "Preferí no bajar, traté de mantener la calma", sostuvo conmovida, al revelar que uno de sus mayores temores era quedar atrapada en las escaleras durante la evacuación.

Con el paso de las horas pudo comprobar que, afortunadamente, el edificio resistió el impacto del terremoto y que su vivienda no sufrió daños estructurales de consideración. "No fue nada grave como lo que vimos en otros lugares donde directamente se derrumbó todo", manifestó aliviada. Aunque aparecieron algunas grietas en las paredes, la propiedad permaneció en pie y ella pudo mantenerse resguardada.

Cómo logró saber el representante de Grecia Colmenares que la actriz estaba a salvo

Por su parte, su representante, Hernán Restivo, reveló al mismo medio que durante varias horas resultó imposible comunicarse con la actriz debido a la falta de electricidad y de señal telefónica. "No le llegaban los mensajes. No tenían señal, estaban sin electricidad", explicó al referirse al aislamiento que sufrió la zona. Recién durante la madrugada pudieron intercambiar una breve comunicación.

"La comunicación fue breve y solo buscaba dar tranquilidad de que estaba bien ella y su familia", agregó el mánager, quien señaló que la preocupación continúa debido a que las conexiones telefónicas siguen siendo inestables.

Finalmente, Restivo explicó que la prioridad de quienes permanecen en el lugar es preservar la batería de los teléfonos celulares ante la continuidad de los cortes eléctricos. "Están resguardando la batería de los celulares, ya que los cortes de luz persisten y quedar incomunicados totalmente es un riesgo concreto", concluyó.

Mientras tanto, Grecia Colmenares afronta estas horas difíciles aferrada a su fe, al igual que miles de venezolanos que intentan sobreponerse a una de las tragedias más duras que golpeó al país en los últimos tiempos. Y aprovechando su popularidad, desde sus redes sociales comenzó a difundir diferentes formas de ayudar a su país. Vale señalar que esta terrible situación también impactó en otras figuras con raíces venezolanas, como Catherine Fulop, quien contó desde Argentina que la vivienda de su madre sufrió rajaduras a raíz del fuerte sismo.