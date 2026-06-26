El otro drama de Venezuela: un aeropuerto destrozado complica la llegada de la ayuda internacional

Rajaduras y grietas en el aeropuerto de Maiquetía. Caracas perdió su principal vía de conexión con el mundo. (Foto: A24.com)

Ayuda humanitaria internacional pero, ¿cómo llegar a Caracas?

Las deficiencias de estructura en en Venezuela se notan desde hace años. El descuido del chavismo ha sido notorio y ante una catástrofe humanitaria como esta , sale a la luz en el peor momento. Por ejemplo, el aeropuerto internacional de Caracas. Ubicado en la zona de Maiquetía, queda a 27 km. una distancia comparable con Ezeiza y CABA.

Una autopista permitía hacer el trayecto en menos de media hora. Pero se fue deteriorando, quedó casi inutilizable y, entonces, para ir al aeropuerto hace falta dar un rodeo que implica más de una hora de viaje. A eso, se le suma que el aeropuerto sufrió importantes daños en la parte para la recepción de pasajeros, salidas y llegadas.

Pero no solo eso, la pista tienen enormes rajaduras y grietas que inutilizaron su operatividad. Entonces, la ayuda internacional que ya se dispuso, ¿en que otra ciudad debe aterrizar para luego ir por tierra -con rutas destruidas- hasta La Guaira? Otro problema para los venezolanos desesperados.