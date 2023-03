Ecuador no romperá relaciones con la Argentina tras la fuga de la exministra de Correa

La tensión entre la Argentina y Ecuador escaló, aunque parece que no al punto de la ruptura de relaciones. María Duarte, exministra de Rafael Correa, estaba asilada en la embajada argentina, pero se fue y no se conoció su paradero. Hasta que se supo que se presentó en la embajada Argentina, pero en Caracas, Venezuela.Por eso, el gobierno de Ecuador "declaró persona non grata" al embajador de nuestro país. Pero no habrá ruptura de relaciones diplomáticas.