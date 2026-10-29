El 11 de noviembre en todo el país: según el calendario oficial es feriado, cierran los bancos y las escuelas

Por qué Estados Unidos tendrá un feriado nacional el 11 de noviembre

El Día de los Veteranos es una conmemoración federal que reconoce a todas las personas que sirvieron en las Fuerzas Armadas de Estados Unidos. A diferencia de otras fechas del calendario estadounidense que recuerdan a quienes murieron durante conflictos militares, esta jornada está dedicada a los veteranos, tanto a quienes sobrevivieron a su servicio como a quienes continúan formando parte de la comunidad militar.

La celebración tiene su origen en el Día del Armisticio, relacionado con el final de las hostilidades de la Primera Guerra Mundial. Con el paso del tiempo, la conmemoración amplió su alcance para incluir a los integrantes de las Fuerzas Armadas que prestaron servicio en diferentes períodos de la historia del país.

En 1938, el Congreso estableció el Día del Armisticio como feriado legal. Posteriormente, en 1954, la fecha adoptó el nombre de Veterans Day, con el objetivo de reconocer a los veteranos de todas las guerras en las que participó Estados Unidos.

En 2026, el feriado caerá el miércoles 11 de noviembre, por lo que la conmemoración tendrá lugar a mitad de semana y no generará automáticamente un fin de semana largo para todo el país.

Entre las actividades tradicionales de la jornada se encuentran:

Desfiles y homenajes públicos en distintas ciudades estadounidenses.

Ceremonias oficiales para reconocer a los veteranos de las Fuerzas Armadas.

Actos conmemorativos en monumentos y cementerios militares.

Encuentros comunitarios y actividades organizadas por instituciones locales.

Uno de los acontecimientos centrales es la ceremonia que se realiza en la Tumba del Soldado Desconocido, ubicada en el Cementerio Nacional de Arlington, cerca de Washington D. C. Allí se rinde homenaje a los militares estadounidenses fallecidos cuyos restos no pudieron ser identificados.

El feriado tiene alcance federal, aunque la forma en que se organiza cada actividad y el funcionamiento de determinados servicios pueden variar según la jurisdicción y el tipo de institución.

Qué negocios y oficinas estarán cerrados durante el feriado en Estados Unidos

El miércoles 11 de noviembre, distintas dependencias del Gobierno federal suspenderán su atención presencial habitual debido al Día de los Veteranos. La medida alcanza a las oficinas federales que no tienen servicios esenciales que deban mantenerse activos durante la jornada.

Sin embargo, el feriado no implica que todos los negocios privados deban cerrar sus puertas. Cada empresa puede definir su modalidad de funcionamiento, de acuerdo con sus políticas internas y las normas que correspondan en su jurisdicción.

Entre los servicios que conviene revisar antes de salir de casa se encuentran:

Oficinas gubernamentales: las dependencias federales que habitualmente cierran durante los feriados no brindarán atención presencial ordinaria.

Bancos: las sucursales pueden permanecer cerradas, por lo que los trámites que requieren atención de un empleado deberán organizarse con anticipación.

Comercios privados: supermercados, restaurantes y tiendas pueden abrir con normalidad o establecer horarios especiales.

Servicios digitales: muchas operaciones podrán realizarse a través de plataformas en línea, aunque los tiempos de procesamiento pueden variar.

Servicios postales: el funcionamiento puede modificarse por tratarse de un feriado federal, por lo que es recomendable verificar los cronogramas de entrega y atención.

Una de las principales recomendaciones es comprobar los horarios de cada establecimiento antes de trasladarse. Aunque el calendario federal establece la fecha de la conmemoración, no todos los sectores aplican las mismas condiciones de cierre.

Cierre de bancos en Estados Unidos: qué operaciones se podrán realizar el 11 de noviembre

Las sucursales bancarias suelen suspender la atención presencial durante el Día de los Veteranos. Esto significa que los clientes podrían no encontrar disponibles los servicios que requieren asistencia directa, como determinadas consultas, gestiones administrativas o trámites que deben completarse en una oficina.

No obstante, el cierre de las sucursales no significa que los usuarios pierdan el acceso a sus cuentas.

En general, los cajeros automáticos y las aplicaciones de las entidades financieras continúan disponibles para realizar operaciones habituales. De todos modos, la posibilidad de iniciar una transacción no garantiza que se procese de inmediato, ya que algunas transferencias, acreditaciones y operaciones interbancarias dependen de los días hábiles y de los sistemas de compensación.

Durante el feriado, los clientes podrán consultar la disponibilidad de servicios como los siguientes:

Cajeros automáticos (ATM): permiten realizar extracciones y otras operaciones habilitadas por cada entidad.

Banca en línea: ofrece acceso a saldos, movimientos y distintas gestiones digitales.

Aplicaciones móviles: facilitan consultas y operaciones disponibles desde el teléfono.

Atención telefónica: los horarios y los servicios pueden variar según el banco.

Quienes tengan que depositar un cheque, gestionar una operación que requiera atención presencial o resolver un trámite urgente deberían consultar previamente con su entidad financiera.

También es importante diferenciar entre la fecha en que se ordena un pago y el momento en que el dinero queda efectivamente disponible. En determinadas operaciones, los feriados pueden extender los plazos habituales de procesamiento.

Por eso, si una persona necesita contar con fondos para cubrir gastos durante esa semana, lo más prudente es verificar el estado de sus movimientos y evitar depender de una operación que podría demorarse.

Calendario de pagos del Seguro Social de noviembre de 2026: quiénes cobran el 10 de noviembre

El calendario de la Administración del Seguro Social de Estados Unidos establece diferentes fechas de pago según el tipo de prestación y, en determinados casos, el día de nacimiento del beneficiario.

Para noviembre de 2026, el cronograma contempla que quienes nacieron entre el 1 y el 10 de cualquier mes y reciben sus beneficios bajo el esquema de pagos del segundo miércoles cobren el miércoles 11 de noviembre.

Es importante hacer una precisión: el Día de los Veteranos no debe confundirse con un adelanto general de las prestaciones del Seguro Social. La fecha del depósito depende de las reglas específicas que corresponden a cada beneficiario y no todos reciben el dinero el mismo día.

Por lo tanto, antes de organizar sus gastos, los titulares deben revisar el calendario oficial y confirmar qué modalidad de pago les corresponde.

En términos generales, la distribución mensual de los beneficios se organiza de la siguiente manera:

Segundo miércoles del mes: para determinados beneficiarios nacidos entre los días 1 y 10.

Tercer miércoles del mes: para quienes nacieron entre el 11 y el 20.

Cuarto miércoles del mes: para quienes nacieron entre el 21 y el 31.

Primer día del mes: fecha habitual de pago de la Seguridad de Ingreso Suplementario (SSI), con ajustes cuando corresponde.

Estas pautas tienen excepciones. Por ejemplo, algunas personas que comenzaron a recibir prestaciones antes de mayo de 1997 y determinados beneficiarios que reciben tanto el Seguro Social como el SSI pueden estar sujetos a otro calendario.

La recomendación es consultar el cronograma oficial de la SSA para confirmar el día exacto de acreditación. No todos los jubilados ni todos los beneficiarios del Seguro Social tienen la misma fecha de cobro, por lo que no conviene trasladar el calendario de un grupo a otro.

SSI en noviembre de 2026: cuándo se adelanta el pago

La Seguridad de Ingreso Suplementario, conocida como SSI, también tiene una particularidad en el calendario de noviembre. Esta prestación está destinada a personas que cumplen determinados requisitos de ingresos y recursos, entre ellas adultos mayores de bajos ingresos y personas con discapacidad o ceguera que reúnen las condiciones establecidas por el programa.

Los pagos del SSI suelen realizarse el primer día de cada mes. Sin embargo, cuando esa fecha coincide con un sábado, un domingo o un feriado federal, la Administración del Seguro Social programa el depósito para el día hábil anterior.

En noviembre de 2026, el día 1 caerá domingo. Por ese motivo, el pago correspondiente a noviembre está previsto para el viernes 30 de octubre, según el calendario habitual de la SSA.

Este adelanto no representa un beneficio adicional ni un aumento de la prestación. Se trata de un ajuste administrativo para que los titulares puedan disponer de los fondos antes de la fecha no laborable.

Quienes reciben SSI deberían tener en cuenta algunos aspectos:

El depósito del 30 de octubre corresponde al beneficio de noviembre, no a un pago extraordinario.

El adelanto no implica que el beneficiario vaya a recibir dos pagos durante noviembre.

Es importante administrar el dinero considerando que el siguiente depósito mensual podría llegar en diciembre, de acuerdo con el calendario correspondiente.

Si el dinero no aparece en la cuenta en la fecha prevista, conviene verificar primero con la entidad financiera y luego consultar con la Administración del Seguro Social.

Esta distinción resulta fundamental para organizar los gastos de alquiler, alimentos, medicamentos y otros compromisos mensuales. Recibir el dinero antes de lo habitual modifica el momento de la acreditación, pero no necesariamente la cantidad que corresponde cobrar.

Qué deben tener en cuenta los beneficiarios antes del feriado

El Día de los Veteranos tendrá consecuencias principalmente sobre la atención presencial de las instituciones federales y las sucursales bancarias. Para quienes reciben prestaciones sociales, la principal recomendación es revisar las fechas de acreditación sin asumir que el feriado modificará automáticamente todos los pagos.

Antes del miércoles 11 de noviembre, conviene tomar estas precauciones:

Consultar el calendario oficial de la SSA para confirmar la fecha de cobro correspondiente a cada prestación.

Revisar la cuenta bancaria para comprobar cuándo se acreditan los fondos.

Adelantar los trámites presenciales que no puedan realizarse por internet.

Verificar los horarios de atención de las sucursales bancarias.

Tener en cuenta que las operaciones digitales pueden estar disponibles aunque algunas transacciones se procesen el siguiente día hábil.

El calendario de noviembre combina la conmemoración federal del Día de los Veteranos con las fechas habituales de pago de la Seguridad Social y del SSI. Sin embargo, cada programa tiene sus propias reglas, por lo que resulta importante identificar cuál corresponde a cada beneficiario.

En definitiva, el miércoles 11 de noviembre será una jornada de feriado federal en Estados Unidos, con cierres en numerosas oficinas públicas y sucursales bancarias. Para los beneficiarios del Seguro Social, conocer las reglas de pago y comprobar las fechas oficiales será clave para evitar confusiones y organizar sus finanzas durante el mes.