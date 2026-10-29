Nueva polémica con Nora Colosimo, la mamá de Wanda Nara: fuerte acusación por algo que no cumplió

Luego, Constanza Mercado, responsable del emprendimiento de accesorios artesanales, contó cómo comenzó el vínculo con la madre de Wanda y Zaira Nara. “Yo tengo un emprendimiento que se llama Hola Canchera, hacemos collarcitos y cosas a mano, y me contacté para llevarle productos tipo canje”, relató.

Según su testimonio, la propuesta inicial fue bien recibida por Colosimo. “Ella me dice: 'sí, me encanta lo que hacés, están divinos tus collares, hablemos por teléfono'”, recordó la emprendedora.

Sin embargo, la oferta avanzó hacia una colaboración paga en Instagram. “Me ofreció armar tipo unas historias en Instagram, que esas las subió, y después tipo un videito en colaboración en Instagram, y me dice, con esto vas a explotar, la vas a romper. Por esto te cobro 200 dólares”, detalló sobre el acuerdo.

Constanza aceptó la propuesta y realizó la transferencia para garantizar la promoción de sus productos. No obstante, según denunció, el video acordado nunca apareció en las redes sociales de Nora Colosimo.

“Fue pasando el tiempo y no sucedió, no llegó”, expresó en el ciclo conducido por Rodrigo Lussich y Adrián Pallares. Y agregó: “Yo en algún punto lo entiendo, pero ya cobrar... el límite está en el pago, en la transferencia bancaria y en dólares, es innecesario”.

Finalmente, la emprendedora compartió los audios que intercambió con Colosimo después de varias semanas de reclamos. Según contó, la respuesta fue una invitación a conversar por teléfono, pero el tiempo siguió pasando sin que se publicara el video pendiente. Ante la falta de resultados, Mercado decidió hacer pública su denuncia.

De esta manera, el episodio se suma a la reciente controversia que involucró a la mamá de Wanda Nara, luego de que una historia de Instagram suya generara revuelo por una supuesta situación entre China Ansa y Pablo Migliore durante una fiesta de los participantes de MasterChef Celebrity (Telefe).

No obstante, hacia el final del programa Nora Colosimo se contactó con el panel de Intrusos y si bien evitó agrandar la polémica, les aseguró que la acusación de la joven emprendedora es "mentira".

El escándalo entre Nora Colosimo y La China Ansa: un enigmático que encendió la polémica

El conflicto entre Nora Colosimo y Josefina “La China” Ansa estalló recientemente después de que la madre de Wanda Nara difundiera un enigmático en Instagram que vinculaba a la periodista con Pablo Migliore, su compañero en MasterChef Celebrity. Aunque el posteo fue borrado, la descripción dejó pocas dudas: Colosimo habló de “dos parejas” tras una salida grupal, mencionó a un “deportista” y a una “asiática reciente mamá”.

La reacción de Ansa fue inmediata. En diálogo con SQP, la periodista negó rotundamente cualquier romance con Migliore y lanzó una frase que resumió su enojo: “Me cagó la vida”. Según contó, el rumor llegó hasta su entorno familiar y generó preguntas incómodas en su casa. Además, cuestionó que Colosimo publicara una versión tan delicada sin consultarla previamente ni verificar la información.

La respuesta de Nora llegó al aire de LAM. Allí pidió disculpas públicas, pero no se retractó: explicó que la información le habría sido aportada por una fuente interna del ciclo y sostuvo que, si se equivocó, “no fue la idea”. Esa postura no conformó a Ansa, quien consideró contradictorio que Colosimo pidiera perdón mientras insinuaba tener pruebas y que “la vida le daría la razón”.

En medio de la polémica, también apareció Wanda Nara. Ansa reveló que la conductora la contactó para disculparse y aclarar el malentendido, aunque precisó que su reclamo estaba dirigido exclusivamente a Nora. Por su parte, Migliore desmintió el vínculo y aseguró que habló con su esposa y con la periodista para cerrar el tema.

El episodio dejó a Colosimo en el centro de las críticas por difundir un rumor sin chequeo y a Ansa firme en su desmentido, esperando una disculpa sin ambigüedades.