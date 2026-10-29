Escándalo total en la grabación de PH: gritos y llantos entre la China Ansa y Santiago Maratea

"Explotó todo cuando la China Ansa le hace un comentario a Santiago Maratea por el tema de Independiente. En ese momento, él se enojo muchísimo y pararon la grabación. La China se angustió mucho y lloró por esta situación", indicó Alejandro Guatti desde la puerta del estudio televisivo.

El inconveniente se habría dado en la sección cara a cara donde dos participantes se hace una pregunta picante. Luego de unos minutos de total tensión y el parate, la grabación se retomó después de unos minuto. "Tuvieron que frenar la grabación porque hubo gritos muy fuertes, se enojó mucho Maratea", indicó el cronista.

Cabe recordar que esta semana, la China Ansa también se vio envuelta en una gran polémica con Nora Colosimo, después de la información enigmática donde la madre de Wanda Nara dio a entender un acercamiento de la periodista con Pablo Migliore en MasterChef Celebrity, que fue desmentido rotundamente por la periodista.

La China Ansa cruzó a Nora Colosimo y reveló su charla con Wanda Nara

La China Ansa respondió al discurso de Nora Colosimo en LAM donde habló de su posteo donde la vinculó a Pablo Miglirore, su compañero de MasterChef Celebrity.

"Me parece un poco contradictorio lo último que dijo (Nora), porque me pide disculpas, pero dice que va a mostrar pruebas y que la vida le va a dar la razón. ¿Me pedís disculpas por lo que hiciste o realmente tenés ganas de seguir con el tema? Porque no se entiende. O sea ¿te bajas del barco o no te bajas? No entiendo", expresó la periodista en charla con Desayuno Americano (América Tv).

"Yo estaba con mi familia disfrutando el único día que tengo en mi casa porque la verdad que grabamos de lunes a viernes, más el noticiero de la noche. Y me llegó esa publicación y me liquidó, es cierto que me angustié y me puse mal", confesó la periodista desmintiendo ese rumor.

Y agregó sobre la reacción en ese instante de su pareja, el exfutbolista Diego Mendoza: "Por suerte tengo a mi pareja realmente le chu.. un huevo. Me dijo: 'Lo tomo como de dónde viene'. Hace cinco días que estamos con el mismo tema y yo vuelvo a mi casa todos los días con ese mismo loop".

Además, la China Ansa reveló que el mismo día del posteo de Colosimo, Wanda Nara se contactó con ella y contó cómo intercedió en el tema.

"Ese mismo día a la noche Wanda se comunicó conmigo para decirme que había sido un error y que la publicación había sido borrada, con lo cual pensé que había terminado ahí pero parece que no. Yo le agradecí a Wanda por cuidar a mi familia y entender. No sabía de dónde sacó la información pero sí le pidió que la baje y lo hizo", indicó sobre el gesto de la conductora.

Y cerró firme: "Me descolocó porque nunca me había pasado y la información realmente es falsa, no sé de dónde salió. Me banco la exposición pero todo tiene un límite y el límite es mi familia".