El abogado defensor de Fernando Cerimedo en A24: "Es inocente de todas las acusaciones"

Ernesto Giraldes, abogado de Fernando Cerimedo, aseguró que su cliente es " inocente" de la acusación de ser el autor intelectual del atentado que sufrió su ex pareja, Nadia Beller.
El abogado de Fernando Cerimedo, acusado de intento de homicidio en Bolivia por parte de su ex pareja, negó "todas las acusaciones" en su contra y desmintió la versión de Nadia Beller.
El abogado de Cerimedo negó las acusaciones de Nadia Beller. (Foto: archivo).
Ernesto Giraldes, abogado de Fernando Cerimedo, aseguró que su cliente es " inocente" de la acusación de ser el autor intelectual del atentado que sufrió su ex pareja, Nadia Beller.
"Es inocente de todas las acusaciones", aseguró el letrado en diálogo con el programa WiFi de A24 y explicó que su defendido "prestó su declaración en calidad de testigo" pero luego de eso el "Ministerio Público decidió ampliar la investigación en contra de él".
"Ahora cambió la situación jurídica de mi defendido y es por eso que se negó a declarar", puntualizó Giraldes y desmintió que Cerimedo tuviera un pasaje de avión para volar hacia Argentina hora después del atentado. "Él acudió al llamado de la señora Nadia. Cuando ella estaba en el hospital, él se dirigía hacia donde se encontraba ella", indicó al contradecir la versión de Beller, quien planteó que su ex pareja luego de intentar asesinarla planeaba volver a Argentina.
Respecto a los dichos de Beller, el abogado advirtió que "esa documentación la tienen que exhibir, si es que era cierto que él se estaba yendo para la Argentina". En contraposición, planteó que "él estaba llegando a Santa Cruz de la Sierra". "En ningún momento me estaba dirigiendo a Argentina", contó que le dijo el acusado.
En cuanto a Cerimedo, confió que "quiere que la investigación tenga una celeridad, se esclarezca toda la acusación" y adelantó que "está esperando la audiencia cautelar en calidad de aprehendido". En esa línea, subrayó que "si no hay una investigación establecida, no tenemos nosotros por qué declarar".
Respecto a de las imágenes de fajos de dinero que Beller difundió y le atribuyó poseer a Cerimedo, el abogado acotó que "esa situación la desconozco, no hemos hablado de dinero". "Él es consultor para el presidente Rodrigo Paz", sostuvo sobre el trabajo que realiza Cerimedo para el presidente de Bolivia.
Sobre el atentado contra Beller, el abogado manifestó que su cliente "desconoce quiénes son los autores materiales e intelectuales" del hecho y reiteró que cuando "la misma señora Nadia lo llamó, él inmediatamente se dirigió a la ciudad de Santa Cruz".