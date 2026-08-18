El abogado defensor de Fernando Cerimedo en A24: "Es inocente de todas las acusaciones"

En cuanto a Cerimedo, confió que "quiere que la investigación tenga una celeridad, se esclarezca toda la acusación" y adelantó que "está esperando la audiencia cautelar en calidad de aprehendido". En esa línea, subrayó que "si no hay una investigación establecida, no tenemos nosotros por qué declarar".

Respecto a de las imágenes de fajos de dinero que Beller difundió y le atribuyó poseer a Cerimedo, el abogado acotó que "esa situación la desconozco, no hemos hablado de dinero". "Él es consultor para el presidente Rodrigo Paz", sostuvo sobre el trabajo que realiza Cerimedo para el presidente de Bolivia.

Sobre el atentado contra Beller, el abogado manifestó que su cliente "desconoce quiénes son los autores materiales e intelectuales" del hecho y reiteró que cuando "la misma señora Nadia lo llamó, él inmediatamente se dirigió a la ciudad de Santa Cruz".