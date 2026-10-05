Wanda Nara acorraló a Luck Ra en MasterChef y le preguntó por La Joaqui: "¿Te icardearon?"

Fue entonces cuando Wanda recordó cómo había visto desde afuera la relación entre los dos músicos y reconoció que, en un primer momento, creyó que podían reconciliarse.

"Yo siento o sentía, apenas se separaron, que iban a volver. Pero no, porque después pasó otra cosa", le comentó Wanda. "Y después de la nada, como que... yo fui un monstruo, ¿no? Supuestamente", le dijo él. "No, un monstruo no, un cornudo", lanzó Wanda.

La frase de la conductora cambió por completo el tono de la conversación. Es que, a partir de ese momento, Wanda comenzó a llevar la charla hacia su propia experiencia sentimental y a encontrar similitudes entre su historia y la de Luck Ra.

"Yo puedo dar fe de que ella siempre me respetó mucho y yo, por eso, siempre la voy a respetar", continuó Luck Ra. "Entonces, eso es falso que se dice, hay que aclarar también", comentó Wanda. Y agregó picante: "¿Te icardearon?".

La referencia no pasó inadvertida. Wanda hizo alusión de manera directa a su propia historia con Mauro Icardi y planteó una comparación con lo que había ocurrido alrededor de la separación de Luck Ra y La Joaqui. El músico decidió seguirle el juego a Wanda y explicó cómo veía el paralelismo entre ambas historias: "Ponele que yo soy Wanda. Mi ex vendría siendo Icardi, creo. Y mi amigo, mi examigo, vendría siendo...".

Lejos de bajar la intensidad, Wanda quiso saber cómo se había enterado Luck Ra de todo lo que ocurrió después de la separación. "¿Por quién? por las redes. Esa llamada de él nunca existió", respondió el participante.

Pero Wanda todavía tenía una propuesta para hacer:"¿Pueden venir alguno de los dos? Porque yo a todos los que nombraste de mi historia los invito cuando quieran. Tienen las puertas abiertas del canal y de mi programa". "Puede venir quien quiera, cero rencor. Por el momento, estoy en busca de la felicidad", cerró el cantante.

Qué dijo Tuli Acosta del romance de La Joaqui y Tiago PZK

En medio del enorme revuelo que generó la confirmación del vínculo amoroso entre La Joaqui y Tiago PZK, Tuli Acosta volvió a referirse públicamente a una historia que, según remarca, la colocó injustamente en el centro de la polémica. La bailarina e influencer estuvo como invitada en La mañana con Moria (El Trece), donde habló con sinceridad sobre las consecuencias que tuvo para ella quedar asociada a las especulaciones que surgieron tras la separación de Luck Ra y Joaquinha Lerena de la Riva.

Durante la entrevista con Moria Casán, Tuli reconoció que siente que finalmente está logrando despegarse de una controversia que la tuvo durante semanas bajo la lupa mediática. La artista explicó que las repercusiones todavía continúan, aunque aseguró que hoy atraviesa el tema de una manera diferente. Además, celebró poder recuperar protagonismo sobre su propia historia y no tener que dar explicaciones por situaciones que no la involucraron directamente. "Creo que ya he hablado lo suficiente y siempre hablo cuando se me nombra a mí, esta vez gracias a Dios la gente me está sacando de donde nunca tuve que estar", afirmó.

En ese contexto, destacó que siente que su voz vuelve a ser escuchada y valorada. "Estoy contenta por la paz de saber que si antes mi palabra no tenía peso ahora sí la puedo tener". No obstante, marcó distancia respecto de la relación que actualmente comparten Tiago PZK y La Joaqui y evitó emitir cualquier juicio. "De la vida de La Joaqui y Tiago no voy a opinar", sentenció.

Sin embargo, cuando la conductora mencionó a Luck Ra, Tuli sí expresó su postura acerca de lo que pudo haber significado esta situación para el cantante. Según explicó, entiende que el artista tiene motivos para sentirse afectado debido al vínculo que mantenía con Tiago PZK. "Luck Ra tiene todo el derecho a estar dolido. Tiago era alguien a quien él consideraba su amigo", aseguró.

A continuación, dejó en claro que su opinión está basada exclusivamente en la manera en que ella entiende la amistad y los códigos personales. "Yo digo, ya va de cada uno lo que considera amistad o por dónde van sus códigos. Por lo que yo he visto sí eran amigos y colegas. Yo siendo amiga de Luck Ra eso es algo que no le haría, pero yo me baso en mis valores", concluyó.

Al referirse al impacto de las críticas y los comentarios que recibió en redes sociales, la influencer admitió que todavía percibe repercusiones del tema, aunque considera que su nombre ya no ocupa el lugar central que tuvo durante los primeros momentos del escándalo. "Por suerte ya no tengo nada que ver yo, no sé si el hate bajó porque la gente sigue opinando", expresó la artista al referirse a las repercusiones que generó la polémica.

Lejos de enfocarse en quienes continúan alimentando determinadas teorías, Tuli explicó que eligió concentrar su energía en sus propios proyectos. También sostuvo que las opiniones ajenas no modificarán su forma de trabajar ni de desarrollarse profesionalmente. "El que lo quiere seguir creyendo que lo crea, son cosas que se instalan en la mente del humano. Si piensan eso de mí tampoco les afecta pensarlo, no soy prioridad en su vida y a mí no me va a sacar capacidad de seguir creando", sostuvo.

Por último, la artista reveló el fuerte impacto emocional que tuvo para ella verse involucrada en una situación que asegura no haber protagonizado. Con total franqueza, reconoció que atravesó momentos difíciles y que la exposición pública profundizó aún más ese malestar. "Yo lloro todo el tiempo... y por este tema, el doble", confesó, dejando al descubierto el peso que tuvo para ella quedar involucrada en una historia de la que, según remarcó, no formó parte.