La discusión incluye la suspensión de las Primarias Abiertas, Simultáneas y Obligatorias (PASO), una de las propuestas que el Gobierno pretende impulsar de cara a las elecciones de 2027. La iniciativa deberá reunir los respaldos necesarios para avanzar en la Cámara alta.

En Diputados, en tanto, se tratará el proyecto de Presupuesto 2027, junto con otras iniciativas que forman parte de la agenda parlamentaria de esta semana.

Sesiones extraordinarias: qué proyecto buscará impulsar el Gobierno

La Casa Rosada también confirmó que hacia fines de esta semana el Poder Ejecutivo dará a conocer el decreto de convocatoria a sesiones extraordinarias para ambas cámaras del Congreso durante diciembre.

Según lo informado oficialmente, el proyecto de ley de defensa de la soberanía nacional será la primera y principal iniciativa que buscará tratar el Gobierno durante ese período.

La convocatoria abrirá una nueva instancia de negociaciones con los bloques parlamentarios para avanzar con los proyectos que el Ejecutivo considere prioritarios, una vez finalizado el período ordinario de sesiones.

Quiénes participaron de la reunión de la mesa política

Del encuentro participaron Karina Milei; el jefe de Gabinete, Diego Santilli; el ministro de Economía, Luis Caputo; el presidente de la Cámara de Diputados, Martín Menem; la jefa del bloque de La Libertad Avanza en el Senado, Patricia Bullrich; el subsecretario de Gestión Institucional, Eduardo Menem; el vicejefe de Gabinete, Ignacio Devitt; el asesor presidencial, Santiago Caputo; y el secretario de Comunicación y Medios, Fabián Fernández.