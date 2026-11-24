ANSES habilita el cobro extra de $56.901 para ASIGNACIONES familiares: cómo saber si te corresponde

¿Quiénes acceden a la Asignación de Pago Único (APU) de ANSES?

La prestación está destinada a cubrir gastos ante la llegada de un hijo y se abona por única vez. Los grupos habilitados a solicitarla en noviembre de 2026 son:

Trabajadores en relación de dependencia: comprendidos en la Ley de Contrato de Trabajo, incluyendo personal de temporada y eventuales.

Titulares de la Asignación Universal por Hijo (AUH) y Asignación por Embarazo para Protección Social: deben cumplir con los controles de salud y vacunación del menor.

Beneficiarios de la Prestación por Desempleo: quienes cobran el fondo de desempleo.

Trabajadores que reciben ART: personas que se encuentren bajo licencia por accidente de trabajo o enfermedad profesional.

Veteranos de Guerra del Atlántico Sur: titulares de la Pensión Honorífica.

¿Cómo es el trámite y cuáles son los plazos de cobro?

El trámite para solicitar la Asignación por Nacimiento se realiza a través de la plataforma "Mi ANSES", presentando la documentación correspondiente (partida de nacimiento y DNI del recién nacido).

Es importante tener en cuenta los plazos establecidos por la normativa:

Desde cuándo se pide: el trámite puede iniciarse una vez transcurridos dos meses desde la fecha de nacimiento del hijo.

Cuándo vence: el derecho a solicitar el cobro prescribe a los dos años de ocurrido el hecho generador (el nacimiento).

Por lo tanto, el importe de $93.035 corresponde a los nacimientos ocurridos en noviembre de 2026, pero la solicitud puede ser efectuada por familias cuyos hijos nacieron meses anteriores, siempre que se respeten los plazos de prescripción y se cumplan los topes de ingresos vigentes a la fecha del nacimiento.

¿Qué documentación se necesita para cobrar la asignación por nacimiento?

Para percibir la asignación de pago único por nacimiento, los beneficiarios deben reunir y presentar la siguiente documentación obligatoria ante ANSES:

DNI de los progenitores: original y fotocopia.

Partida de Nacimiento del hijo/a: original y fotocopia, donde consten los datos del menor y de ambos padres.

Formulario de solicitud (si corresponde): en algunos casos, el trámite es presencial y requiere el formulario PS.2.67 (Solicitud Asignación de Pago Único - Nacimiento/Adopción).

Si el trámite se realiza de forma virtual a través de la web de ANSES, se deberán adjuntar las imágenes de la partida de nacimiento y los DNI de ambos padres de manera legible. Para los titulares de AUH, es fundamental tener los datos personales y del grupo familiar actualizados en la base de datos del organismo.