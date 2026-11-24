Es fundamental que los titulares consideren que las cifras informadas corresponden a montos brutos. Para determinar el dinero neto de bolsillo, se deben restar las deducciones correspondientes al aporte de la obra social PAMI, las cuotas de planes de moratoria previsional o los créditos vigentes, en caso de corresponder.

¿Dónde consultar el recibo de haberes con el detalle del bono?

Los beneficiarios pueden verificar el desglose exacto de su liquidación -discriminando el haber mensual, el monto proporcional del bono y las retenciones aplicadas- ingresando a la plataforma digital Mi ANSES. Para realizar la consulta, es necesario acceder con el número de CUIL y la Clave de la Seguridad Social, dirigirse a la sección "Jubilados y Pensionados" y seleccionar la opción "Consultar recibo de haberes".

¿Cuándo cobran los jubilados de ANSES que superan el haber mínimo?

El organismo previsional dispuso el cronograma de pagos para los titulares de jubilaciones y pensiones contributivas con haberes superiores a $444.158,46, ordenado según la terminación del Documento Nacional de Identidad: