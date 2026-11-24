Ante la emergencia, la Policía Metropolitana de Cartagena acordonó la zona y desplegó unidades especializadas. Del operativo también participaron efectivos del Comando de Operaciones Especiales y Antiterrorismo (Copes).

Si bien trascendieron versiones sobre un posible intercambio de disparos y supuestas exigencias económicas por parte de los delincuentes, estos datos no habían sido confirmados oficialmente por las autoridades y los secuestradores mantuvieron la tensión con las personas mirando por las ventanas del lugar apuntados por las armas de los delincuentes.

Suspendieron los aterrizajes en el aeropuerto de Cartagena

La magnitud del operativo de seguridad también tuvo consecuencias en el tráfico aéreo de la ciudad colombiana. La Aeronáutica Civil de Colombia dispuso la suspensión temporal de los aterrizajes en el aeropuerto internacional Rafael Núñez, aunque los despegues permanecieron habilitados durante la restricción.

En ese contexto, las autoridades recomendaron a los pasajeros comunicarse directamente con las aerolíneas para conocer posibles modificaciones en sus itinerarios. Posteriormente, las autoridades aeroportuarias anunciaron el levantamiento de la medida y confirmaron que las operaciones aéreas se reanudaron con normalidad.

El Presidente de Colombia, que compareció en Villavicencio (centro), agregó que a los criminales "no les quedó otra que refugiarse en uno de los locales y secuestrar a 30 personas, de las cuales ya han liberado a cinco, que son mujeres mayores".

Qué dijo Grupo Éxito tras la toma de rehenes

En medio del operativo policial, la compañía propietaria del supermercado difundió un comunicado en el que manifestó su preocupación por la seguridad de los clientes y empleados involucrados.

“Para Grupo Éxito, la protección de la vida y la integridad de las personas es nuestra prioridad”, expresó la empresa. Asimismo, la firma señaló que permanecía atenta a las instrucciones de las autoridades responsables del operativo.