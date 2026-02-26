El descubrimiento del siglo: cambia la historia de la humanidad tras el hallazgo de la fuente del agua de la vida

image

Un hallazgo que cambió el rumbo de una obra

La intervención en el Cabildo tenía un objetivo claro: permitir que personas con movilidad reducida pudieran acceder al segundo nivel del museo. Sin embargo, apenas comenzaron las tareas de remoción de suelo, aparecieron indicios de que debajo del edificio actual descansaban testimonios materiales de la Montevideo colonial.

La arqueóloga Nicol de León, al frente del equipo técnico, explicó que lo descubierto no corresponde a una única estructura, sino a un conjunto diverso que abarca distintas etapas históricas. Según detalló, las excavaciones sacaron a la luz muros, pisos y otras construcciones asociadas tanto al período colonial como a los primeros años posteriores a la independencia.

Pero no sólo se trata de arquitectura. También emergieron objetos que permiten reconstruir escenas de la vida diaria de los antiguos habitantes de la ciudad.

Qué apareció bajo tierra

Entre los elementos recuperados hasta el momento se encuentran:

Botellas de vidrio de diferentes períodos, que dan cuenta del consumo y almacenamiento de líquidos.

Balas y proyectiles , evidencia material de los conflictos armados que marcaron la historia rioplatense.

Pipas de fumar , asociadas a prácticas sociales extendidas en la época.

Restos óseos , fundamentales para comprender hábitos alimentarios.

Estructuras edilicias superpuestas, que muestran cómo fue cambiando el trazado urbano con el paso de las décadas.

Cada pieza extraída es sometida a análisis y catalogación. Los arqueólogos trabajan con extremo cuidado para evitar daños y garantizar que la información contextual —clave para la interpretación histórica— no se pierda.





image

La enigmática fuente subterránea

Entre todos los descubrimientos, uno destaca por encima del resto. Se trata de una estructura que los especialistas interpretan preliminarmente como una antigua fuente de agua, posiblemente de origen colonial.

La construcción presenta características arquitectónicas poco habituales en comparación con otros restos hallados en la zona. Su forma, los materiales empleados y la disposición sugieren que pudo haber tenido una función central en el abastecimiento de agua.

Aunque las investigaciones continúan y aún no hay conclusiones definitivas, la hipótesis de que se trate de una fuente pública o semipública ha despertado enorme interés. En una ciudad que durante buena parte de su historia estuvo amurallada y sometida a asedios, el control del agua era un asunto de supervivencia.

El agua, recurso estratégico en la ciudad amurallada

La historiadora Ana Ribeiro, actual viceministra de Educación y Cultura, recordó que la Montevideo colonial enfrentaba un desafío permanente: garantizar el acceso al agua potable.

Durante los períodos de conflicto, cuando la ciudad quedaba sitiada, la población dependía exclusivamente de los recursos disponibles dentro de las murallas. Sin ríos caudalosos atravesando el casco urbano y con reservas limitadas, cada pozo o manantial adquiría un valor estratégico incalculable.

El abastecimiento no sólo era una cuestión doméstica, sino también militar. Sin agua, la resistencia frente a un asedio se volvía inviable. Por eso, la posible identificación de una fuente en el subsuelo del Cabildo abre nuevas preguntas sobre la planificación urbana y los sistemas de provisión en tiempos coloniales.

Las aguas “milagrosas” del oeste

Las crónicas históricas señalan que no todas las fuentes gozaban del mismo prestigio. En particular, las ubicadas hacia el oeste de la ciudad eran consideradas de mejor calidad.

Algunas adquirieron fama casi legendaria. Una de las más recordadas fue la abierta por Luis Mascareñas, uno de los primeros pobladores. A esa agua se le atribuían propiedades curativas, lo que generó relatos transmitidos de generación en generación.

Si bien todavía no se confirmó ninguna vinculación directa, los arqueólogos no descartan que la estructura hallada pueda estar relacionada con alguna de estas antiguas fuentes mencionadas en documentos históricos. De comprobarse, el impacto sería mayúsculo: se trataría de una pieza clave para comprender la geografía hídrica original de la ciudad.

Lo que revelan los objetos sobre la vida cotidiana

Más allá de la posible fuente, el conjunto de materiales recuperados ofrece una radiografía social de la época.

Higiene y salubridad

El análisis de los restos estructurales podría aportar datos sobre cómo se gestionaban los desechos y qué prácticas de limpieza eran habituales. En tiempos donde las epidemias eran frecuentes, comprender las condiciones sanitarias resulta esencial para explicar la dinámica urbana.

Abastecimiento y almacenamiento

Las botellas de vidrio y otros recipientes permiten reconstruir cómo se conservaban líquidos, desde agua hasta bebidas alcohólicas. También brindan pistas sobre redes comerciales y consumo.

Alimentación y diferencias sociales

Los restos óseos son especialmente valiosos. A través de estudios zooarqueológicos es posible identificar qué tipos de animales se consumían y en qué proporciones. Esto, a su vez, puede revelar diferencias entre sectores acomodados y populares.

Tal como explicó De León, los hallazgos permiten indagar en “quiénes comían qué” y cómo variaba la dieta según la posición económica. La mesa también es un reflejo de la desigualdad social, y la arqueología ofrece herramientas para estudiarla.





image

Entre la inclusión y la preservación

El descubrimiento abrió un debate inevitable. La directora de Cultura de la Intendencia de Montevideo, María Inés Obaldía, recordó que la instalación del ascensor responde a un compromiso con la accesibilidad universal.

Garantizar que todas las personas puedan recorrer el museo es una prioridad. Sin embargo, la aparición de restos arqueológicos obliga a replantear plazos y estrategias.

La normativa vigente establece que, ante un hallazgo de esta magnitud, debe elaborarse un informe técnico detallado. Ese documento será elevado a la Comisión Nacional de Patrimonio, organismo que tendrá la última palabra sobre cómo proceder.

Las opciones van desde modificar el diseño original de la obra hasta integrar los restos en una propuesta museográfica que permita exhibirlos al público. La decisión final deberá equilibrar el derecho a la inclusión con la obligación de preservar el patrimonio histórico.

Una ciudad que aún guarda secretos

Montevideo, fundada en el siglo XVIII como enclave estratégico del Imperio español, fue escenario de disputas militares, transformaciones económicas y cambios sociales profundos. Bajo sus calles, la historia permanece latente.

Este hallazgo confirma que el subsuelo del casco antiguo todavía conserva capítulos no escritos. Cada excavación urbana representa una oportunidad para comprender mejor el proceso de formación de la ciudad.

Para los especialistas, el desafío ahora es doble: avanzar en la investigación científica sin perder de vista el valor educativo y cultural del descubrimiento. Integrar estos restos al relato museístico podría ofrecer a los visitantes una experiencia inmersiva, conectando el presente con el pasado de manera tangible.

Un pasado que emerge para reescribir la historia

Lo ocurrido en el Cabildo demuestra que la historia no es una narración cerrada, sino un proceso en constante revisión. Una obra pensada para mejorar la accesibilidad terminó sacando a la luz evidencias capaces de enriquecer el conocimiento sobre la Montevideo colonial.

A medida que continúen las excavaciones y los análisis de laboratorio, surgirán nuevas respuestas —y probablemente nuevas preguntas—. La posible identificación de una antigua fuente de agua, sumada a los objetos recuperados, promete aportar datos inéditos sobre la organización urbana, las prácticas sociales y la vida cotidiana en el Río de la Plata.

Mientras tanto, el edificio histórico permanece como epicentro de la investigación. Allí, donde funcionarios coloniales tomaban decisiones hace más de dos siglos, hoy arqueólogos y técnicos trabajan para rescatar las huellas materiales de aquella época.

El resultado final podría transformar no sólo el proyecto de accesibilidad del museo, sino también la forma en que los montevideanos y visitantes comprenden los orígenes de la ciudad.



