El Gobierno felicitó al nuevo primer ministro de Hungría y busca profundizar la relación bilateral

En ese sentido, la Cancillería destacó “especialmente” el entendimiento alcanzado con el Gobierno de Orbán, a la par que le agradeció por “su hospitalidad y colaboración” durante el viaje de Milei en Hungría a mediados de marzo. Se trató de la primera visita oficial de un mandatario argentino al país europeo.

Para cerrar el mensaje, Quirno le deseó a Orbán “todo el éxito en su rol como Líder de la Oposición” y llamó a seguir profundizando los vínculos entre Argentina y Hungría, “promoviendo una agenda común en áreas prioritarias para el crecimiento de ambos países”.