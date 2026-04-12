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El Gobierno felicitó al nuevo primer ministro de Hungría y busca profundizar la relación bilateral

Desde el Gobierno destacaron la relación bilateral y enviaron un mensaje tras el resultado electoral.

El Gobierno felicitó al nuevo primer ministro de Hungría y busca profundizar la relación bilateral

El Gobierno felicitó al nuevo primer ministro de Hungría y busca profundizar la relación bilateral

Tras el resultado de las elecciones en Hungría, que marcaron el fin de 16 años de gobierno de Viktor Orbán, el Gobierno argentino se expresó públicamente y felicitó al nuevo primer ministro, Péter Magyar.

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El encargado de transmitir el mensaje fue el canciller Pablo Quirno, quien a través de sus redes sociales destacó el triunfo electoral y envió sus buenos deseos al nuevo mandatario.

“Felicitaciones a Péter Magyar por su triunfo en las elecciones de Hungría. Desde el Gobierno argentino reafirmamos la voluntad de seguir fortaleciendo la significativa relación bilateral”, expresó el funcionario.

QUIRNO HUNGRIA

En el mismo mensaje, también hizo referencia al vínculo entre ambos países y a la reciente visita del presidente Javier Milei a Budapest, que calificó como “histórica”.

En ese sentido, la Cancillería destacó “especialmente” el entendimiento alcanzado con el Gobierno de Orbán, a la par que le agradeció por “su hospitalidad y colaboración” durante el viaje de Milei en Hungría a mediados de marzo. Se trató de la primera visita oficial de un mandatario argentino al país europeo.

Para cerrar el mensaje, Quirno le deseó a Orbán “todo el éxito en su rol como Líder de la Oposición” y llamó a seguir profundizando los vínculos entre Argentina y Hungría, “promoviendo una agenda común en áreas prioritarias para el crecimiento de ambos países”.

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