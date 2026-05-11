La mamá de Wanda Nara desató una revolución con una foto en la intimidad de su casa: ¿es Martín Migueles?

Horas después, un seguidor le escribió a Pochi para aclarar el misterio: "Parece que es Maxi", en referencia a otro hombre que aparece en la imagen. Pero lejos de cerrar el tema, el mensaje solo sumó más especulaciones.

La foto llega en un momento en que la pareja está en el centro de todos los rumores: en los últimos días circularon versiones de crisis y separación, y la imagen de Migueles en la casa de la madre de Wanda —si es que es él— contradice ese relato.

image

¿La separación de Wanda Nara y Martín Migueles es una cortina de humo?

No todos creen en la ruptura. En las últimas horas, en La mañana con Moria (El Trece), el panelista Gustavo Méndez fue directo al dar su mirada sobre la separación de Wanda Nara y Martín Migueles. El periodsita lanzó una teoría picante.

"Ella hace correr esta versión, porque ni siquiera es que sale a confirmarla. ¿Por qué creen que ningún periodista serio se hizo eco de esto? Porque no es cierto", sostuvo.

Para Méndez, la maniobra tiene antecedentes claros: "Ella no resiste archivo. Con L-Gante hizo lo mismo. Cuando explotó el escándalo subió un comunicado para decir que estaban separados y tres semanas después, estaban en un cuatriciclo en Pinamar".

Y fue contundente al reafirmar su teoría sobre la separación de la mediática: "Hace menos de dos semanas subían fotos de regalos, videollamadas y demás. ¿Ahora se da cuenta de que es celoso y tóxico?".

La teoría del panelista cobra más fuerza en un contexto en el que Migueles está en el centro de una causa judicial por presuntas coimas vinculadas a las SIRA, y Wanda enfrenta presiones de Telefe para bajar su perfil. Para Méndez, la separación sería la jugada perfecta para despegarse del escándalo sin tener que dar explicaciones.