La derrota de Víktor Orbán en Hungría: la caída de un líder que llevó al país a un modelo autoritario
Orbán no pudo cumplir su deseo de gobernar a Hungría otro período. El electorado puso fin a un gobierno que el primer ministro definía como "iliberal". En realidad, un eufemismo para ocultar el ejercicio del poder de modo cada vez más autoritario.
Renovación en Hungría, El triunfo de Magyar saca del poder al autoritario Viktor Orbán. (Foto: A24.com)
“Hemos recuperado nuestro país”, proclamó Péter Magyar tras su triunfo aplastante en las elecciones que pusieron fin a la larga era de Viktor Orbán. Magyar, un abogado y ex miembro del oficialismo convertido en líder opositor, logró una victoria contundente con el partido Tisza, obteniendo 138 escaños frente a los 55 del hasta ahora primer ministro, que reconoció una derrota “dolorosa” tras 16 años en el poder.
Con casi el 54% de los votos, Magyar capitalizó un deseo de cambio masivo en la sociedad húngara, reflejado también en una participación récord del 77,8%, la más alta desde la caída del comunismo. Su irrupción fue histórica: ningún rival había conseguido antes desalojar a Orbán, figura central de la política europea y referente del modelo “iliberal”. La celebración en Budapest, frente al Parlamento, simbolizó el fin de una etapa marcada por denuncias de corrupción y deterioro democrático.
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Magyar, acompañado por referentes opositores como el alcalde de Budapest, Gergely Karácsony, logró consolidar una alternativa amplia que terminó perforando el sistema político construido por Orbán. Su victoria no sólo fue electoral, sino también simbólica: quebró la idea de invencibilidad del oficialismo autoritario.
El resultado se apoyó en una movilización histórica. En la capital, miles salieron a las calles en una celebración que tuvo como epicentro el Parlamento, escenario de un cambio político sin precedentes recientes.
El fin de la era Orbán
La caída de Orbán marca el cierre de un ciclo de más de una década y media caracterizado por la concentración de poder, denuncias de corrupción y choques constantes con Bruselas. Hungría se había convertido en el socio más incómodo de la Unión Europea, bloqueando decisiones clave y tensionando el consenso democrático del bloque.
El líder ultraconservador había diseñado un sistema político a medida para sostenerse. Sin embargo, ese entramado terminó cediendo frente a una oposición que logró unificarse detrás de una figura competitiva y canalizar el descontento social.
En su gobierno –de dos períodos consecutivos– Orbán necesitó sólo 7 días para modificar la Constitución, lograr un poder Judicial afín, controlar a la oposición, censurar y atacar a los periodistas y prohibir las manifestaciones públicas de los grupos LGBTIQ+.
Impulsó leyes que prohíben mostrar contenidos sobre diversidad sexual y de género a menores, equiparándolos con material considerado inapropiado. Además, se restringió la educación sexual en las escuelas, dejando esos contenidos en manos de organizaciones autorizadas por el Estado.
Hungría también eliminó el reconocimiento legal de la identidad de género para personas trans, impidiendo cambios en documentos oficiales. Los homosexuales no pueden casarse en ese país desde el cambio de la Constitución. Estas medidas fueron criticadas por la Unión Europea, que las considera discriminatorias y contrarias a los derechos fundamentales. A todo eso, el pueblo dijo “basta” en las urnas.
Trump, uno de los grandes perdedores
El impacto del resultado trasciende las fronteras húngaras. Donald Trump apostó abiertamente por la continuidad de Orbán, a quien consideraba su principal aliado dentro de la Unión Europea.
Desde Washington hubo gestos concretos de respaldo durante la campaña, incluso con la presencia del vicepresidente J. D. Vance en Budapest. Desde la Casa Blanca, Trump le dijo a los votantes húngaros que apoyaran a Orbán para un tercer período consecutivo. Nada alcanzó. La derrota representa un golpe directo a la estrategia de fortalecer liderazgos xenófobos y autoritarios en Europa.
También fallaron los apoyos de Rusia y China, así como el de referentes de la ultraderecha global, Milei entre ellos. La elección húngara se convierte así en un revés para esa red de alianzas internacionales.
Magyar logró un fuerte respaldo popular y parlamentario
Este nuevo gobierno apunta a reinsertar a Hungría en el centro del bloque, alejándose del alineamiento con Moscú. También prevé reformas profundas en áreas críticas como salud, educación e infraestructura, junto con la restauración del Estado de derecho.
En materia de derechos, dejó una señal clara de cambio respecto a la etapa anterior: planteó un país donde nadie sea castigado por pensar o amar distinto.
Desafíos inmediatos y una transición compleja
El escenario que se abre no está exento de dificultades. Magyar deberá sostener una coalición heterogénea, que reúne desde liberales hasta sectores de izquierda y ecologistas, y al mismo tiempo encarar un ajuste económico en un contexto de déficit elevado y deuda creciente.
Entre sus prioridades figura desbloquear unos 18.000 millones de euros retenidos por la Unión Europea por los retrocesos institucionales durante el gobierno de Orbán.
La incógnita es si logrará consolidar el cambio o si el ex primer ministro, debilitado pero aún influyente, conseguirá reorganizarse. Hungría inició una nueva etapa. Y Europa, al menos por ahora, respira aliviada.