La derrota de Víktor Orbán en Hungría: la caída de un líder que llevó al país a un modelo autoritario

víktor Orban Viktor Orbán, un líder cada vez más autoritario enquistado en la Unión Europea. (Foto: Reuters)

El fin de la era Orbán

La caída de Orbán marca el cierre de un ciclo de más de una década y media caracterizado por la concentración de poder, denuncias de corrupción y choques constantes con Bruselas. Hungría se había convertido en el socio más incómodo de la Unión Europea, bloqueando decisiones clave y tensionando el consenso democrático del bloque.

El líder ultraconservador había diseñado un sistema político a medida para sostenerse. Sin embargo, ese entramado terminó cediendo frente a una oposición que logró unificarse detrás de una figura competitiva y canalizar el descontento social.

En su gobierno –de dos períodos consecutivos– Orbán necesitó sólo 7 días para modificar la Constitución, lograr un poder Judicial afín, controlar a la oposición, censurar y atacar a los periodistas y prohibir las manifestaciones públicas de los grupos LGBTIQ+.

Impulsó leyes que prohíben mostrar contenidos sobre diversidad sexual y de género a menores, equiparándolos con material considerado inapropiado. Además, se restringió la educación sexual en las escuelas, dejando esos contenidos en manos de organizaciones autorizadas por el Estado.

Hungría también eliminó el reconocimiento legal de la identidad de género para personas trans, impidiendo cambios en documentos oficiales. Los homosexuales no pueden casarse en ese país desde el cambio de la Constitución. Estas medidas fueron criticadas por la Unión Europea, que las considera discriminatorias y contrarias a los derechos fundamentales. A todo eso, el pueblo dijo “basta” en las urnas.

Trump, uno de los grandes perdedores

El impacto del resultado trasciende las fronteras húngaras. Donald Trump apostó abiertamente por la continuidad de Orbán, a quien consideraba su principal aliado dentro de la Unión Europea.

Desde Washington hubo gestos concretos de respaldo durante la campaña, incluso con la presencia del vicepresidente J. D. Vance en Budapest. Desde la Casa Blanca, Trump le dijo a los votantes húngaros que apoyaran a Orbán para un tercer período consecutivo. Nada alcanzó. La derrota representa un golpe directo a la estrategia de fortalecer liderazgos xenófobos y autoritarios en Europa.

También fallaron los apoyos de Rusia y China, así como el de referentes de la ultraderecha global, Milei entre ellos. La elección húngara se convierte así en un revés para esa red de alianzas internacionales.

Magyar logró un fuerte respaldo popular y parlamentario

Este nuevo gobierno apunta a reinsertar a Hungría en el centro del bloque, alejándose del alineamiento con Moscú. También prevé reformas profundas en áreas críticas como salud, educación e infraestructura, junto con la restauración del Estado de derecho.

En materia de derechos, dejó una señal clara de cambio respecto a la etapa anterior: planteó un país donde nadie sea castigado por pensar o amar distinto.

magyar ganó 1 Una nueva era para Hungría que celebra la Unión Europea y lamentan Trump y Putin. (Foto: Reuters)

Desafíos inmediatos y una transición compleja

El escenario que se abre no está exento de dificultades. Magyar deberá sostener una coalición heterogénea, que reúne desde liberales hasta sectores de izquierda y ecologistas, y al mismo tiempo encarar un ajuste económico en un contexto de déficit elevado y deuda creciente.

Entre sus prioridades figura desbloquear unos 18.000 millones de euros retenidos por la Unión Europea por los retrocesos institucionales durante el gobierno de Orbán.

La incógnita es si logrará consolidar el cambio o si el ex primer ministro, debilitado pero aún influyente, conseguirá reorganizarse. Hungría inició una nueva etapa. Y Europa, al menos por ahora, respira aliviada.